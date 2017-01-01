Без права на описку После отстранения от участия в выборах трёх экс-мэров Кизела ситуация по-прежнему остаётся неоднозначной

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Сразу три бывших руководителя Кизела и Кизеловского района на прошлой неделе выбыли из выборной гонки. Местная ТИК в начале августа отказала в регистрации самовыдвиженцам Игорю Штэнику и Дмитрию Чернопискому. «Справедливоросс» Александр Гаврилов устранился по собственному желанию. Эксперты полагают, что экс-мэры обладали широкой узнаваемостью и имели все шансы на победу. При этом их отстранение не означает, что выборы в территории пройдут по предсказуемому сценарию. Высокие шансы на победу в этой непростой территории по-прежнему сохраняют кандидаты от ЛДПР.

Фото: Игорь Катаев

Александр Гаврилов, бывший глава Кизеловского района, 6 августа написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов по округу №13. Кизеловская ТИК в этот же день удовлетворила его просьбу, сообщили в пресс-службе краевого избиркома. Напомним, его кандидатуру выдвинула партия «Справедливая Россия». Уточнить причины у самого Гаврилова «Новому компаньону» не удалось: известные редакции телефоны не отвечали.

Дмитрию Чернопискому отказали в регистрации на основании недостаточного количества достоверных подписей. По результатам проверки было установлено, что паспортные данные в подписных листах не соответствуют реальным. Игорь Штэник напутал в документах: данные, указанные в заявлении и в подпис­ном листе, не соответствовали справке с места работы. Оба несостоявшихся кандидата заявили «Коммерсанту-Прикамье», что не намерены оспаривать решение ТИК.

Напомним, Штэник был избран главой Кизеловского района в 2006 году. Его оппонент Александр Гаврилов уступил ему с минимальным разрывом. В 2010 году Игорь Штэник покинул должность. Дмитрий Чернопиский руководил Кизелом с 2010 по 2015 год. В 2016 году он был осуждён Кизеловским районным судом по ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий»).

Александр Гаврилов занимал пост главы Кизеловского района с 2000 до 2006 года. В октябре 2008 года Гаврилов был избран мэром Кизела, затем отказался от должности ради работы в Кизеловской городской думе, где он стал спикером. В марте 2011 года Александр Гаврилов возглавил районную администрацию, однако осенью 2014 года ушёл в отставку в связи с упразднением должности. В 2014 году Гаврилов планировал участвовать в выборах главы Кизеловского района, однако получил отказ в регистрации из-за отсутствия справки об открытии избирательного счёта. Накануне недовольство в его адрес высказал бывший губернатор Пермского края Виктор Басаргин, который указал ему на промашки в сфере ЖКХ.

За прошедшие восемь лет в Кизеле действительно сложилась неоднозначная ситуация в сфере водоснабжения. Сети водоснабжения поделены между несколькими собственниками. Водозабор, который «поднимает» воду, принадлежит муниципалитету, а трубопроводы — частной структуре ООО «Торговый альянс «Кама». ТА «Кама» заполучил водовод в результате банкротства МУП в 2009 году и с тех пор 12 раз сдавал его в аренду другим частным структурам. Эти фирмы на протяжении восьми лет собирали деньги с жителей, и, накопив задолженность перед поставщиками ресурсов (ПАО «Пермэнерго­сбыт»), банкротились. Затем ТА «Кама» заключал новый контракт с новым ООО. И так — 12 раз за восемь лет. Названия этих структур были созвучными: ООО «Водоресурс», ООО «Кизеловский водоканал», ООО «Водоканал Кизел», ООО «Водоканал» (в настоящее время) и так далее. В итоге износ сетей доходит до 90% (половина воды вытекает по дороге до потребителей), долг местного водоканала (не путать с одноимённым ООО) перед ПАО «Пермэнергосбыт» за потреблённую электрическую энергию составляет почти 300 млн руб. (29% от общей суммы задолженности по краю).

В начале 2017 года по заявлению краевого министерства строительства и ЖКХ местная прокуратура провела проверку по фактам халатного исполнения главой Кизеловского городского поселения своих полномочий, однако не нашла оснований для мер прокурорского реагирования.

Предположительно, автором этой хитрой схемы был сам Александр Гаврилов, однако несколько его «сменщиков» на посту руководителя якобы получали «свой» кусок.

Депутат Законодательного собрания (ЛДПР) Александр Григоренко предположил, что, возможно, силовые органы предъявили Александру Гаврилову какие-то определённые документы, и он решил «от греха подальше сняться». По словам депутата, известно, что силовики давно интересуются прошлой деятельностью Гаврилова и его предполагаемыми связями с криминалом.

«Понятно, что Гаврилов, став депутатом, мог стать центром влияния, получив достаточное количество сторонников, и на этом основании мог претендовать на пост руководителя объединённой территории», — считает политтехнолог, член регионального штаба ОНФ Николай Иванов. Он предположил, что, возможно, с Гавриловым поговорили силовики, убедив его, что «лучше не надо». Возможно, поводом для давления стал бизнес Гаврилова в районе.

С Ивановым соглашается политтехнолог Олег Борисенко. «Для Кизела наличие судимости у кандидата не является большим препятствием для поддержки со стороны населения. Главы — это узнаваемые в районе фигуры, и у них были высокие шансы на победу», — говорит Борисенко.

Чернопиский и Штэник сами некачественно подошли к подготовке документов, что дало формальные основания для отказа им в регистрации, считает Николай Иванов. «Но я считаю, что главная причина — нежелание властей, в том числе и местных, вновь видеть бывших мэров на руководящих постах», — говорит эксперт.

Оба политолога полагают, что ситуацию с выборами в Кизеле по-прежнему нельзя считать однозначной. «Да, сейчас ситуация контролируемая, удалось «выключить» ряд заметных фигур, и накал несколько снизился, но та же ЛДПР ведёт несколько очень сильных кандидатов, — говорит Иванов. — Поэтому говорить о том, что устранение трёх бывших мэров сильно облегчит задачу «Единой России» на этих выборах, я бы не стал. Их исход сложно предсказать».

Выборы в Кизеловскую городскую думу пройдут 9 сентября.