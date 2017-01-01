Отвечать за себя
Как руководителю избежать ответственности за чужие ошибки
Один из наших клиентов, будучи владельцем компании, был озадачен предъявлением налоговым органом требований об уплате доначисленных налога на прибыль и НДС,
а также штрафа за нарушение налогового законодательства. В общей сложности — на сумму более 40 млн руб. После проведённого аудита выяснилось, что руководитель этой компании в отсутствие реальных хозяйственных операций и с целью получения необоснованной налоговой выгоды заключил фиктивные сделки с двумя организациями (договоры оказания услуг). Налоговым органом это обстоятельство было обнаружено в ходе проведения выездной проверки, после чего были доначислены суммы налогов и штрафных санкций. Это повлекло причинение компании клиента ущерба, который был взыскан с директора.
Конечно, директор может представить доказательства того, что квалификация его действий в качестве правонарушения на момент их совершения не являлась очевидной, поэтому он действовал добросовестно и разумно. Например, отсутствие единообразия в применении законодательства контролирующими органами может стать причиной отказа во взыскании уплаченных юридическим лицом штрафов с директора компании. Так, финансовые санкции за неподачу либо несвоевременную подачу юридическим лицом в ПФР формы СЗВ-М, тысячами требований о взыскании которых
в последнее время завалены арбитражные суды. Позиция самого Пенсионного фонда по вопросу о необходимости подачи этой формы неоднократно менялась на протяжении последних трёх лет, в связи с чем вопрос о возложении на директора компании обязанности по возмещению убытков в виде выплаченных компанией финансовых санкций не является однозначным.
Бывает и так, что в ходе проведения проверки налоговый орган устанавливает, что директор компании является номинальным, а указания по совершению тех действий, которые повлекли привлечение юридического лица к ответственности, давал один из учредителей. Не всегда данное обстоятельство освобождает от ответственности номинального директора, однако ущерб, причинённый государству, в виде неуплаченных сумм налогов и начисленных организации штрафов, может быть взыскан не только с него, но и с того учредителя компании, который давал соответствующие указания.
Чтобы обезопасить себя от привлечения к ответственности за такого рода нарушения, вновь назначенному директору компании необходимо сразу же после вступления в должность выявить лиц, которые наделены правом подписи и имеют доверенности. Также нужно провести ревизию всех действующих договоров с контрагентами и расчётов по ним, проверить взаимоотношения с бюджетом, выявить задолженности по налогам и сборам, принять решение по их оплате или обжалованию. По возможности для этих целей лучше привлечь внешних специалистов.
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