Рассольные войны Предвыборная борьба в Соликамске спровоцировала «экологическую катастрофу»

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На прошлой неделе с подачи анонимного пользователя соцсети «ВКонтакте» стали муссироваться слухи о том, что рудник СКРУ-2 скоро затопит с неминуемыми последствиями для всего города. Аноним в том числе выложил текст обращения компании в правительство РФ, а также документы о том, каким ведомствам это обращение расписано в работу. В опубликованном письме говорится, что приток рассола в рудник составляет 1 тыс. куб. м ежедневно, и для оптимизации ситуации «Уралкалий» просит правительство разрешить сброс рассола в Каму (с предварительной очисткой). На предприятии говорят, что сегодня идёт плановая работа, угрозы Соликамску нет. Эксперты отмечают, что, учитывая подачу информации, с высокой долей вероятности «экологическая катастрофа» раздувается в рамках довыборов в Соликамскую гордуму по округу №20.

Анонимное сообщение

В документах, которые опубликовал аноним ВКонтакте, говорится, что на середину июля из рудника было откачано более 90 млн куб. м пресных вод, засыпано в провал 460 тыс. куб. м глины, размещено в провале 2,2 млн куб. м тампонажного раствора, в составе которого содержалось более 300 тыс. т цемента.

При этом, по мнению анонима, компания уже исчерпала все доступные способы размещения рассолов в отработанном пространстве рудника. Чтобы не допустить утраты запасов полезных ископаемых, компания просит разрешить принять оперативные меры по сбросу очищенных рассолов в Камское водохранилище.

Автор не скрывает, что «надвигающаяся экологическая катастрофа Камского водохранилища» имеет прямую причинно-следственную связь с предвыборной кампанией в Соликамскую гордуму. «Руководством предприятия решено оказать финансовую поддержку директору «Уралкалий-ремонт» Максиму Томилину. Максим Леонидович — хороший производственник и примерный семьянин. Но он нужен для того, чтобы получить в Соликамской думе 13 голосов из 25. Такого перевеса хватит, чтобы снять действующего главу города», — пугает аноним.

Всё под контролем

В пресс-службе компании говорят, что «Уралкалий» действительно готовил и продолжает готовить необходимые документы для обеспечения решения проблем СКРУ-2. «Мы не комментируем содержание этих документов, все они носят технический характер и необходимы в рамках взаимодействия с органами власти и надзорными инстанциями. Это нормальная работа, проводимая в рамках существующего законодательства и отвечающая интересам региона присутствия компании и края в целом», — говорится в официальном сообщении.

Что касается негативных прогнозов на территории за пределами опасной зоны, то, по словам замначальника управления по работе с опасными производственными объектами ПАО «Уралкалий» Михаила Середы, их нет. Технический специалист отмечает, что компания ежедневно получает объективную информацию о ситуации в районе воронки и СКРУ-2 от учёных ВНИИ Галургии и Горного института УрО РАН. «Там развёрнута исследовательская сеть, которая ведёт маркшейдерские, сейсмологические, геофизические, геохимические и космические исследования. Негативных прогнозов на территории за пределами опасной зоны не было», — добавляет специалист.

Михаил Середа также отметил, что с 2014 года реализуются все плановые мероприятия, в том числе закладка выработанного пространства. Кроме того, для откачки пресной воды из подземных горизонтов было сооружено более 45 скважин. Воронку же засыпают глиняной смесью, которую производят специально построенные у рудника мини-заводы.

В ноябре 2014 года на руднике СКРУ-2 ПАО «Уралкалий» увеличился приток рассолов со 2-й северо-восточной панели в участковую насосную «Восток». Из-за резкого увеличения притока рассола в шахте компания приостановила работу рудоуправления СКРУ-2 и эвакуировала персонал. Одновременно с этим восточнее промплощадки СКРУ-2 на земной поверхности была обнаружена новая воронка диаметром 30—40 м. Компания начала работы по устранению последствий аварии, в том числе по закладке отработанного шахтного пространства. Позднее приток рассола на СКРУ-2 стабилизировался, что позволило «Уралкалию» нарастить объёмы закладки. Ранее также сообщалось, что для безопасной отработки оставшихся запасов шахтного поля аварийного рудника «Соликамск-2» «Уралкалий» планирует построить два новых шахтных ствола.