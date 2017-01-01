Огонь, вода и тёплые трубы Этим летом энергетики «Т Плюс» переложат 10 км и капитально отремонтируют 16 км сетей в Перми

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На прошлой неделе специалисты Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» приступили к очередному этапу работ по перекладке 360 м тепломагистрали на ул. Островского. В рамках пресс-тура, организованного компанией, журналистам продемонстрировали ход работ на ряде других ключевых точек в центре города. Предполагается, что к 15 сентября большая часть объектов будет завершена.

Перекладка теплосетей на ул. Газеты «Звезда» завершена, на очереди — магистраль на ул. Островского в районе перекрёстка с ул. Революции

В рамках федеральной программы «Т Плюс» «Re:Конструкция» в Перми в 2018 году будет модернизировано 10 км сетей, ещё 16 км будет переложено по программе капремонта. Объём инвестиций составит 800 млн руб.

По словам технического директора — главного инженера ООО «Пермская сетевая компания» Максима Рябенко, в этом году применяется «более качественный подход». «Мы не меняем всю сеть, мы меняем только самые плохие участки, которые были выявлены после дефектовки и аналитической работы», — говорит специалист.

Ключевые магистрали в центре города были построены в это же время, в 1950—1960-х годах. Важно понимать, что это, по выражению тепловиков, «энергетические ворота» города, по которым теплоресурс от городских ТЭЦ идёт во все районы Перми.

В этом году в Перми идут работы на 23 наиболее проблемных участках теплосетей. Процесс реконструкции тепловых сетей находится на разных стадиях. На улицах Краснова (участок ул. Газеты «Звезда» — ул. М. Горького, длина теплопровода 325 м, диаметр 300 мм) и Пермской (участок Комсомольский проспект — ул. Газеты «Звезда», длина теплопровода 450 м, диаметр 500 мм) работы по обновлению теплопроводов только стартовали, и сейчас здесь проводится раскопка и начинается демонтаж изношенных труб. На ул. Крисанова (ул. Ленина — ул. Петропавловская) энергетики уже закончили монтаж современных теплопроводов длиной 220 м, диаметром 500 мм и готовятся к врезке новых участков. А на ул. Газеты «Звезда» (ул. Ленина — ул. Пермская) полностью завершена перекладка и монтаж участка сети длиной 175 м с увеличением диаметра до 500 мм. Сейчас идёт восстановление элементов благоустройства: готовится к укладке верхний слой асфальта, устанавливаются бордюры, асфальтируется тротуар. Всего в рамках пресс-тура был показан ход работ на пяти объектах реконструкции в центре города общей протяжённостью тепломагистралей 1530 м.

Важно отметить, что старая труба в минеральной изоляции меняется на предизолированную в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Эти трубы очень устойчивы к коррозии. Срок их эксплуатации — 25 лет. По федеральной программе «Re:Конструкция» меняются изношенные участки магистральных теплопроводов больших диаметров, по программе капремонта — распределительные и квартальные сети.

«Наша задача — максимально эффективно вложить деньги в рамках инвестпрограммы, чтобы повысить качество и надёжность теплоснабжения», — отмечает Максим Рябенко.

В среднем на один участок у сетевиков уходит порядка месяца непосредственно на ремонтные работы и ещё две недели на мероприятия в сфере благоустройства.

К работам на ул. Островского энергетики приступили на прошлой неделе. Реконструкция магистрали в этом районе началась в прошлом году (от ул. Пушкина до ул. Петропавловской). В этом году к ним добавится ещё 700 м. Сейчас идут работы вдоль гипермаркета «Семья» от ул. Малышева. Ключевой участок — это отрезок до ул. Тимирязева.

На первом этапе — с 9 до 16 августа — будет введено ограничение движения по ул. Революции. На втором — с 17 по 24 августа — непосредственно на самом перекрёстке с ул. Островского. «Сложность заключается в том, что сеть проходит прямо под перекрёстком буквой Z. Получается большой объём работ в этом узле. Приходится менять много трубопроводов», — говорит Максим Рябенко.

Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к вынужденному дискомфорту от временно перекрытых улиц. В межсезонье подготовительные мероприятия можно выполнить максимально быстро и надёжно.