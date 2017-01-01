Снесите это немедленно Почему ДК «Телта» проще ликвидировать, чем отремонтировать, и что появится на этом месте в будущем

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На ближайшем пленарном заседании краевого Законодательного собрания депутаты среди других вопросов рассмотрят поправку к бюджету на сумму 13,6 млн руб. Речь идёт о средствах, которые нужно выделить на снос ДК «Телта» 1977 года постройки, расположенного на ул. Окулова, 14. Предположительно, площадка готовится для реализации инвестпроекта — строительства отеля. Затраты на подготовку площадки будут учтены при подписании соглашения с инвестором. Если депутаты поддержат эту инициативу, в многолетних спорах и предложениях об использовании аварийного здания ДК и площадки под ним будет поставлена точка.

О том, что Дворец культуры «телефонки» находится в аварийном состоянии, говорится уже более 10 лет

Фото: Евгений Запискин

Взять высоту

Поправку к бюджету, предусматривающую затраты на снос ДК «Телта», внёс губернатор Максим Решетников. На работы по сносу планируется выделить около 13,6 млн руб. Площадь здания составляет 5,8 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 10,8 тыс. кв. м (более 1 га). Снос запланирован на 2019 год.

Внесению поправки предшествовала экспертиза здания. Как сообщал в июле министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин, выступая перед депутатами краевого парламента, эксперты пришли к выводу, что «правое крыло «Телты» разрушается на уровне фундамента». Тогда же он добавлял, что до 1 сентября будет принято решение о том, стоит ли здание сносить либо капитально ремонтировать. Судя по факту внесения поправки, решение уже принято.

Как пояснили «Новому компаньону» в Министерстве экономического развития Пермского края, в настоящий момент есть заключение об аварийном состоянии здания. Сумма затрат на реконструкцию здания такова, что экономической целесообразности в таких работах нет. Гораздо выгоднее снести разрушающееся здание и отдать перспективную для развития площадку потенциальному инвестору.

«К выбору инвестора будет применён максимально открытый подход, а затраты на подготовку участка, понесённые краем, будут учтены в будущем соглашении с инвестором», — сообщили в минэкономразвития.

В ведомстве добавили, что рассматривается любой проект, связанный со строительством бизнес-инфраструктуры. При этом исключается строительство жилья.

В то же время, по информации «Нового компаньона», на месте ДК «Телта» планируется разместить отель. Более того, уже известно, что это будет один из международных брендов отельного бизнеса и предварительные договорённости уже достигнуты.

Фото: Евгений Запискин

О том, что активные переговоры с инвестором велись давно, говорит и такой факт. Администрация Перми инициировала внесение изменений в Правила землепользования и застройки относительно территории, на которой расположен ДК «Телта». Речь идёт о том, чтобы изменить допустимую высотность строительства на этом участке с 20 до 52 м. Значит, некоторые параметры будущего здания уже понятны: оно будет высотой 17—20 этажей.

Это обстоятельство обратило на себя внимание пермской общественности, и проект сноса ДК и последующего строительства на его месте нового здания стали активно обсуждать в социальных сетях. Так, архитектор Игорь Луговой обращает внимание на то, что «любое строительство здесь без заключения минкульта на предмет соответствия охранным зонам объектов культурного наследия — это нарушение Федерального закона об охране культурного наследия».

Другое обстоятельство, вызвавшее удивление наблюдателей, — высота будущего здания. Обсуждая 8 августа предложение о смене высотности на заседании комиссии по ПЗЗ, архитектор Геннадий Воженников заявил, что «никогда не видел настолько неграмотного подхода к участку». «Эта отметка перекрывает колокольню — визуальную доминанту Перми», — заявил Воженников. Речь идёт о колокольне Слудской церкви, вид на которую сегодня открывается с Коммунального моста при въезде в город.

В результате члены комиссии решили дождаться обоснований по изменению высотности. Принятие поправок в ПЗЗ на заседании Пермской городской думы пока отложено.

Покоя не даёт

Здание ДК «Телта» и земельный участок под ним давно не дают покоя краевым властям. В собственность края здание и участок перешли в 2005—2006 годах. С тех пор возникало множество предложений об использовании здания и земельного участка.

В 2007 году власти Пермского края (губернатор Олег Чиркунов и министр культуры Олег Ощепков) объявили международный конкурс на разработку архитектурного проекта будущего здания Пермской художественной галереи. На конкурс поступило 400 заявок, было выбрано 25 финалистов, архитекторов из разных стран, в том числе таких именитых, как Заха Хадид и Вито Аккончи. Выиграли два проекта — москвича Бориса Бернаскони и швейцарца Валерио Олджиати. Однако заказ на проектирование здания получил не один из победителей, а председатель международного жюри — швейцарский архитектор Петер Цумтор.

Проект был «привязан» к площадке на ул. Окулова, 14 — тот самый ДК «Телта», который уже тогда, в ходе конкурса, пустовал и назывался «аварийным». Позже от дорогостоящего проекта Цумтора было решено отказаться — уже во времена губернаторства Виктора Басаргина.

В 2012 году прозвучала идея организовать в здании Дворец бракосочетаний — действительно, на своём веку ДК «Телта» видел немало свадебных торжеств, так как был популярен для проведения этих церемоний.

В 2013 году краевые власти передали ДК «Телта» Пермскому институту искусства и культуры. Там планировалось организовать учебные помещения. Но поскольку здание дворца было признано непригодным для организации учебного процесса, его было решено вернуть в краевую собственность.

В 2016 году обсуждались планы о предоставлении ДК «Телта» театру «Балет Евгения Панфилова». Однако и тогда плачевное состояние здания не дало реализовать идею. Как заявлял министр культуры того периода Игорь Гладнев, дворец не может быть передан ни одному учреждению культуры, так как его техническое состояние «является неудовлетворительным, и, чтобы привести его в нормативное состояние, потребуются сотни миллионов рублей».

Также площадка ДК рассматривалась как новое здание для Пермской художественной галереи. В 2017 году министр культуры Галина Кокоулина заявляла, что власти нашли решение: построить новое здание для галереи на месте ДК «Телта». Этим планам также не суждено было сбыться.

Наконец, последнее предложение — передать здание театру «У Моста». Эта мысль принадлежит художественному руководителю театра Сергею Федотову. Однако власти его инициативу не поддержали. Первая причина — всё то же аварийное состояние здания и большие затраты на его ремонт. Но есть и вторая причина.

Как рассказал собеседник «Нового компаньона» в региональном министерстве культуры, столько помещений театру «У Моста» просто не нужны. «Театр хорош в том виде, в каком он сегодня есть, — уютный зал, камерная атмосфера. Не факт, что его постановки «заиграют» на большой сцене. Есть и экономический аспект. Да, возможно, для труппы нужно площадей чуть побольше (гримёрки, гардеробные и пр.), но не так много, как в ДК «Телта». Множество помещений дворца будут просто пустовать, но при этом «поедать» ресурсы на содержание. В результате, если сегодня постановка спектакля в здании театра «У Моста» стоит порядка 3—4 млн руб., в здании ДК это обходилось бы как минимум вдвое дороже», — пояснил специалист министерства.

Сергей Федотов сообщил «Новому компаньону», что его убедили отказаться от идеи размещения музея в ДК «Телта», и он готов рассмотреть другие подходящие для этого площадки.

И вот — очередное «окончательное» решение: на месте ДК будет отель. Насколько велики у этого решения шансы воплотиться в жизнь, во многом зависит как от голосования депутатов Законодательного собрания 16 августа, так и от решения городской комиссии по ПЗЗ.