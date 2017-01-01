По инвестиционной дорожке Эксперты АСИ помогут Прикамью подняться в национальном рейтинге инвестклимата

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В Прикамье представили новый инвестиционный портал, предназначенный для прямой связи с бизнесом. Это будет единая интерактивная площадка. Его презентация состоялась на прошлой неделе на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае. По итогам 2017 года регион «подрос» в национальном рейтинге на пять позиций, заняв 47-е место. Однако, по мнению главы региона, а также представителей Агентства стратегических инициатив, результат не отражает потенциальные возможности края.

Пермский край вошёл в число 25 регионов, которые улучшили свои показатели в национальном рейтинге, отметил на заседании совета директор направления «Развитие регионов» АНО «Агентство стратегических инициатив» Игорь Кустарин. «За три года инвестиционный климат в стране в целом улучшился, однако остались направления с высоким потенциалом. Мы прогнозируем, что этот год станет прорывным в плане инвестиционной привлекательности — произойдёт тотальное улучшение инвестиционного климата», — отметил эксперт. По мнению Кустарина, чтобы повысить свою позицию, региону необходимо прибавить 10—20 баллов индекса за год, что является эквивалентом существенному улучшению по четырём—семи показателям рейтинга.

«Мы решили сконцентрировать эту работу в совете по предпринимательству, чтобы у нас была единая структура, которая координирует деятельность по всем направлениям без исключения. Теперь в полномочия совета входят в том числе задачи по поддержанию конкуренции и развитию конкурентной политики в приоритетных отраслях: промышленности, ВПК, здравоохранении, дорожном строительстве, в сфере коммунального хозяйства и других», — сформулировал задачу глава Прикамья Максим Решетников. Кроме того, губернатор поручил краевому минэкономразвития совместно с АСИ провести анализ и разработать конкретный план действий по повышению инвестиционной привлекательности.

Единый фронт-офис

Сегодня в крае действует комплекс институтов развития, предлагающих организационную, информационную и финансовую поддержку. Но у каждой из этих структур свой аппарат, свои направления приложения сил.

Так, финансовой поддержкой занимаются АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» (активный портфель составляет 492 млн руб.), Пермский гарантийный фонд (портфель поручительств — 1,4 млрд руб.), Фонд развития промышленности, одобривший в этом году финансирование шести новых проектов, и Венчурный фонд Пермского края (80 млн руб. свободных средств, на которые пока нет запроса).

Региональный центр инжиниринга разрабатывает направления субконтрактации. Результаты работы за этот год — более 200 субконтрактов, заключённых малыми предприятиями как между собой, так и с крупными компаниями. «Мы работаем над созданием каталога продукции Пермского края, в рамках Центра инжиниринга действует Центр поддержки экспорта по соглашению с Российским экспортным центром в сфере взаимодействия с МСП», — пояснил министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов.

Тем не менее, по его словам, со стороны бизнеса есть пожелания: при всём многообразии мер поддержки предприниматели пока не совсем понимают, где именно можно получить исчерпывающие консультации. Поэтому правительство одобрило создание единого фронт-офиса, куда войдут все инфраструктурные компании, с тем чтобы предпринимателям было проще получить помощь.

«С одной стороны, инфраструктура поддержки и развития бизнеса в крае создана, соответствующие институты в Пермском крае работают. С другой стороны, это разные структуры, которые раскиданы по всему городу географически, у каждого института — свой сайт, аппарат, требования. На практике предпринимателям зачастую требуется много времени и терпения, чтобы разобраться, куда обратиться с конкретным вопросом», — отметил Максим Решетников.

С этой целью в Прикамье будет организован единый центр поддержки малого и среднего бизнеса «Мой бизнес». Он будет представлять собой как физический центр, где разместятся представительства всех заинтересованных структур и организаций, так и единый информационный портал, где можно будет найти всю необходимую информацию о поддержке малого и среднего бизнеса в регионе. Курировать центр «Мой бизнес» будет Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

Единый портал

Как отметил глава региона, нужно облегчать взаимодействие бизнеса и власти. Для этого в Прикамье начал работу новый инвестиционный портал Пермского края — investinperm.ru. По сути, это единая онлайн-площадка для всех запросов и предложений МСП. Губернатор отметил, что портал будет интерактивным, поэтому для поддержания его актуальности важно иметь обратную связь.

«Главное, чтобы инвестор сразу мог получить всю интересующую его информацию и помощь. Для этого в онлайн-среде сегодня работает инвестпортал, а в реальной жизни — Агентство инвестиционного развития», — пояснил генеральный директор этой структуры Павел Носков.

На инвестпортале можно узнать условия заключения специнвестконтрактов, получения статуса приоритетного инвестиционного проекта, резидентства в территории опережающего социально-экономического развития. Здесь же инвесторы могут за несколько минут узнать, как получить льготы или кредит на условиях поручительства, ознакомиться с вариантами приобретения оборудования в лизинг и т.д. Сервис онлайн-консультаций по вопросам налогообложения, арендных ставок, наличия свободных площадок и их стоимости также позволит бизнесу оперативно получить нужную информацию. На портале можно подать заявку на осмотр инвестиционной площадки или здания, а также сообщить о вновь появившемся инвестобъекте. На карте Пермского края отмечены инвестиционные площадки, а также инвестиционные проекты, находящиеся в стадии реализации. Информация будет регулярно дополняться и обновляться.

По словам министра экономического развития и инвестиций Пермского края Максима Колесникова, до конца года в Прикамье будет реализована серия мероприятий, направленных на снижение давления на бизнес. Прежде всего нужно предусмотреть в административных регламентах публичное рассмотрение правоприменительной практики с участием деловых объединений и бизнеса — для того чтобы наладить обмен информацией.

Следующее заседание совета по предпринимательству при губернаторе региона намечено на сентябрь. К этой дате минэкономразвития совместно с АСИ и предпринимательским сообществом должны подготовить конкретные предложения по улучшению инвестклимата в Прикамье для их включения в дорожную карту.

Игорь Кустарин, директор направления «Развитие регионов» АНО «Агентство стратегических инициатив»:

— Пермский край продвинулся по своим показателям достаточно сильно — как в части изменений отдельных направлений инвестклимата, так и по рейтингу. Понятно, что у коллег есть желание двигаться ещё быстрее. И мы не можем не поддержать это стремление. Мы говорили сегодня о планах и дальнейших шагах. АСИ является помощником, ресурсом для Пермского края, как и для других российских регионов. Мы выработали предложения. Думаю, к концу месяца план работ будет уже завершён.