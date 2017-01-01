Издержки открытости Чем может обернуться новый налоговый сервис «Прозрачный бизнес»

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С 1 августа 2018 года налоговые службы запустили сервис «Прозрачный бизнес». Уже сейчас существует два противоположных мнения в отношении этого проекта.

Одни говорят, что новый сервис поможет предпринимателю проявить должную осмотрительность и проверить, являются ли его партнёры фирмами-однодневками. Считается, что это новый механизм защиты предпринимателей.

Другие считают, что это сомнительная прозрачность. Не секрет, что техническая база фискальных органов оставляет желать лучшего. Тем более что запуск этого сервиса откладывался два года. Что будет, если налоговая служба не успеет внести изменения, а налогоплательщик-предприниматель воспользуется устаревшей информацией, когда будет совершать сделки?

Могут возникнуть убытки. И впоследствии, при налоговых проверках, налоговый орган будет настаивать на том, что налогоплательщик не проявил должной осмотрительности. Другая крайность — это излишняя осведомлённость. Открытость сведений может привести к росту преступлений против бизнеса. Я имею в виду рейдерские захваты. В современной экономике при ведении бизнеса налогоплательщик вынужден защищаться от излишнего контроля государственных органов, а риск вообще потерять бизнес вызовет, на мой взгляд, волну негатива.

Напоминаю, что ст. 102 Налогового кодекса содержит положения о налоговой тайне, где перечислены сведения, которые к ней не относятся. Перечень исчерпывающий и содержит (исходя из всей статьи) порядка 17 пунктов.

Помимо нового сервиса «Прозрачный бизнес» у налоговых органов имеются в «обороте» такие программы, как АИС «Налог-3» с подсистемой АСК НДС-2. На стадии внедрения сегодня АСК НДС-3, которая автоматически выстраивает цепочки движения денежных средств между контрагентами и анализирует уплату всех налогов, сборов и взносов. По плану её должны запустить в 2019 году.

Кстати, современный тренд налоговых органов — выявлять взаимозависимость и аффилированность налогоплательщиков — порой приводит к абсурдным ситуациям.

Я уверена в том, что расширение налогового администрирования должно быть чётко отработанным механизмом, без пилотных проектов и однозначно в рамках правового поля. Недопустимо превышение полномочий сотрудников налоговых органов в своей работе.

Бизнесу я желаю не страшиться и отстаивать свои права и законные интересы. А в этом вам помогут профессионалы своего дела.