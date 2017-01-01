Улица начинается с галереи Тополевый переулок претендует на звание новой точки притяжения на карте Перми

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Частных галерей в Перми — раз, два, и обчёлся, причём не в фигуральном, а в буквальном выражении: до недавнего времени их было ровно две — «Уникум» и «Марис-Арт». Была ещё «25’17», но после того, как её владелица Марина Фельдблюм стала директором Центрального выставочного зала, галерея функционирует как дополнительная площадка муниципального учреждения. В конце июля, однако, ситуация улучшилась: в одном из корпусов жилого комплекса «Астра» открылась ещё одна площадка, представляющая современное искусство Перми, — галерея «Дом Боне».

Татьяна Нечеухина и Александр Новиков

Фото: Константин Долгановский

В том, почему так мало в Перми галерей, секрета нет: очень сложная тема — арт-рынок, здесь стать рентабельной — практически не решае­мая задача для постоянно работающей институции. Вот почему авторы концепции «Дома Боне» — директор Ася Ростова и арт-директор Александр Новиков придумали совместить презентацию произведений пермских художников с продажей ювелирных изделий: зарабатывая на ювелирке, галерея может спокойно существовать от одной выставки до другой, от одного визита коллекционера искусства до другого.

Название появилось у галереи почти случайно: первоначально её планировали открыть на ул. Ленина, в доме рядом с частной филармонией «Триумф», где до революции находилась аптека Капитолины Зиновьевны Боне. Планы изменились, а название осталось: как выяснил арт-директор галереи, по-французски bonnet — «шапочка», этакий артистический берет, а также фамилия известного художника. Вполне подходит для арт-институции.

О галерее в целом, как и о каждой из представленных в экспозиции работ, Александр Новиков может говорить часами. Его энтузиазм кажется неисчерпаемым, а планы и идеи просто фонтанируют. Будучи сыном художников Татьяны Нечеухиной и Игоря Новикова, он попробовал себя и как скульптор, и как артист, и как менеджер, и все эти навыки ему, несомненно, пригодятся в работе галериста.

Галерея открылась 22 июля выставкой «Ближний круг». В небольшом помещении показаны шесть картин, три скульптуры и один арт-объект, но дело, как считает Новиков, не в количестве, поскольку каждая из работ — это объёмное высказывание со множеством смыслов. Больше других повезло Юлии Пермяковой — у неё в экспозицию вошло три работы, причём одна из них оказалась на афише события. Картина называется «Сон»: на ней изображено яйцо в гнезде из древесных листьев — символ дремлющей жизни перед пробуждением, полной сюрпризов, полной будущего.

Андрей Гарманов. Король-олень

Фото: Константин Долгановский

Замечательная работа Ольги Молчановой-Пермяковой «Верона» — это «альтернативные» «Ромео и Джульетта». На фигуры танцовщиков — фрагмент из балета «Ромео и Джульетта» — проецируется пейзаж итальянского города. Замершие в страстном порыве герои — совсем не дети, как герои Шекспира, это вполне зрелые люди, и получается, что Ромео и Джульетта не умерли, они почти состарились, но всё ещё вместе. Не­ожиданный хеппи-энд.

Разумеется, в экспозиции есть и работа Татьяны Нечеухиной — не только потому, что она в родстве с арт-директором, но и потому, что это признанный лидер пермского художнического сообщества. В «Доме Боне» представлена её известная картина «Красная собака» — парафраз «Красного коня» для «века-волкодава». Впрочем, собака Нечеухиной, хоть и не слишком ухоженная и сытая, совсем не страшная: она изображена с сочувствием и даже с восхищением, художница любуется её звериной статью.

Самая неожиданная из живописных работ экспозиции — картина Александра Гельдта «Процесс». Это имя — открытие галереи: художник известен как оформитель музыкальных альбомов, прежде всего для групп стиля хеви-метал, но как живописец на рынке не представлен. Его «Процесс» — изображение небольшого участка земли где-то на стройплощадке, где среди тротуарной плитки, процесс укладки которой явно не закончен, виднеется окурок, выброшенный кем-то из строителей. Многозначительно, символично, но жизненно.

Живописная экспозиция дополнена выразительными деревянными скульп­турами Айдара Ахатова и известной бронзовой фигуркой Андрея Гарманова «Король-олень», которая уже была представлена на «Арт-Перми». Оттуда же известен и объект Лидии Ерохиной «Крылья» — светильник в виде двух длинных белых ангельских крыльев.

При всех достоинствах этой очень цельной (все художники принадлежат к одной школе) и тщательно отобранной выставки она всё же очень маленькая. Это понимает и руководство галереи, поэтому «Дом Боне» активно осваивает окружающее пространство. На вернисаже 22 июля в Тополевом переулке развернулась небольшая выставка под открытым небом, тут же соседние бары выставили столики, звучала живая музыка… Подобный формат галерея применяла ещё до официального открытия: в рамках Дягилевского фестиваля здесь работала выставка «До. Между. После», посвящённая театральной теме в творчестве пермских художников. Её экспозиция разместилась не только в «Доме Боне», но и в хипстерском пабе Young Fathers по соседству, а также в полузаброшенном складском помещении в одном из корпусов исторического «Чёрного рынка».

Недавно «Дом Боне» обновил экспозицию в Young Fathers и намерен продолжать сотрудничество с этим пабом, а также с другими многочисленными кафе и барами в Тополевом переулке. По мнению Татьяны Нечеухиной, эта небольшая улица в центре Перми — идеальный кандидат для превращения в пешеходную. Именно здесь, а не на Пермской, в пешеходном варианте жизнь будет бурлить. Уже сейчас автомобилей здесь мало, а людей всегда много, в том числе по вечерам.

У Александра Новикова множество идей о том, как прекрасно можно расположить в этом пространстве фермерский рыночек, проводить модные показы, устраивать концерты. Арт-директор «Дома Боне» не намерен дожидаться момента, когда Тополевый пере­улок официально станет пешеходным: он планирует оживить его широкие тротуары уже в нынешнем августе.