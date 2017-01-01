В полёт, за мёдом, на огонь Гефеста
Август в Прикамье — месяц фестивалей
Летом в уик-энды в малых городах и сёлах Пермского края проходит множество фестивалей. Часть из них объединена циклом «59 фестивалей 59 региона», другие — помасштабнее — входят в мегапроект «Пермский период. Новое время», но и те, и другие проходят благодаря поддержке Министерства культуры Пермского края. Количество фестивалей порой достигает двух десятков еженедельно, поэтому сделать выбор, куда отправиться в выходные, не так-то просто. Чтобы помочь сориентироваться в событиях ближайших двух недель, вот несколько анонсов.
Что? Фестиваль кузнечного мастерства «Огни Гефеста»
Где? Соликамск, Музей истории соли
Когда? 3—5 августа, открытие 3 августа в 19:00
Фестиваль кузнечного мастерства «Огни Гефеста» проходит в Соликамске уже в 13-й раз. Событие обосновалось в этом городе не случайно: здесь множество кузнечных мастерских, даже в программы туристических экскурсий включены посещения кузниц с мастер-классами.
Поскольку фестиваль тринадцатый, он пройдёт под девизом «Тринадцатые — счастливые!». Мастера из Санкт-Петербурга, Москвы, Казахстана, Пермского края и Уральского федерального округа прямо на глазах у зрителей изготовят кованые изделия на тему символов счастья, которые после станут частью нового арт-объекта в экспозиции Музея истории соли.
На открытии фестиваля после парада — представления кузнецов состоятся выступления групп Fercona (Соликамск) и «Просто Горыныч» (Тюмень). Завершится первый фестивальный день грандиозным фаер-шоу на берегу Камы на плавающей сцене.
В субботу фестиваль будет идти с утра до вечера. Гостей угостят настоящей кашей из топора в компании с живым медведем, а хедлайнером концертной площадки будет московская группа «ВозвращениЕ». Каждый желающий сможет принять участие в Школе юного кузнеца, где научат основам кузнечного дела, а любителей гастрономических удовольствий ждут на площадке краевого фестиваля «Прикамская кухня». Музей истории соли представит выставку чугунного литья из фондов Добрянского историко-краеведческого музея: утюги с различными орнаментами, ступки разных размеров, формы для выпечки кексов, пирогов и оладий, вафельницы, дверные ручки, вьюшечные и топочные дверцы, пепельницы, половые плиты, садовые скульптуры, садовые скамьи и столики, подставки для цветов…
Бонусы: знакомство с уникальным старинным производственным комплексом — солеваренным заводом; возможность приобрести необычные сувениры, созданные кузнецами на ваших глазах.
Что? XI Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Большие манёвры на Хохловских холмах»
Где? Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
Когда? 4—5 августа, открытие 4 августа в 12:00, историческое сражение 5 августа в 14:00
По традиции первый день фестиваля посвящён Средневековью. На площадке у Преображенской церкви с 12:00 до 18:00 пройдёт турнир по средневековым боям First Class. Площадки у сторожевой башни, Богородицкой церкви и соляного комплекса с 12:00 до 15:00 примут турнир по стрельбе из традиционного лука «АИСТ» (Августовский исторический стрелковый турнир). Впервые на фестиваль в Хохловке приедут стрельцы — молодой клуб из Бирска (Башкортостан), участники которого реконструируют одежду, снаряжение и обычаи уфимских городовых стрельцов XVII века.
Будет работать ярмарка ремёсел.
Второй день — кульминация фестиваля: реконструкция эпизода Великой Отечественной войны «Разведка боем. 1944 год». Реконструкция посвящена Седьмому отдельному гвардейскому мотоциклетному разведывательному Пражскому батальону 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса. Батальон предназначался для ведения различного рода разведки и наблюдения за противником. На его вооружении было много техники, такой как лёгкие бронеавтомобили БА-64, мотоциклы М-72, автомобили ГАЗ-67Б и ГАЗ-АА. На поле боя зрители увидят подразделения РККА и вермахта. Почувствовать себя в центре событий зрителям поможет виртуозная работа пиротехника.
После боя гости фестиваля смогут угоститься традиционной солдатской кашей.
Уже не первый год партнёром фестиваля является Государственный архив социально-политической истории Пермского края. В этом году гости фестиваля увидят выставку документов «Молотовская танковая бригада», подготовленную специалистами архива к 75-летию формирования Уральского добровольческого танкового корпуса.
Бонус: возможность увидеть фестиваль исторической реконструкции в неповторимой атмосфере Хохловки.
Что? Фестиваль малой авиации «Взлётка»
Где? Аэродром города Лысьвы
Когда? 11 августа
Ещё одно событие, связанное с исторической реконструкцией, — фестиваль «Взлётка», который состоится в этом году в пятый раз. Авиационный праздник проходит под слоганом «Новая высота» и посвящён 70-летию создания первого серийного советского вертолёта Ми-1 (1948), поэтому упор в этот раз сделан на показ вертолётов — их возможностей и разнообразия моделей. После торжественного авиапарада все геликоптеры и автожиры будут доступны на земле: можно будет потрогать, залезть внутрь и, разумеется, сфотографироваться.
Не будут забыты и самолёты: гостям фестиваля обеспечено близкое знакомство с семейством самолётов Як, а также с самолётами системы STOL — с коротким пробегом. Будут и всевозможные диковинные летающие самоделки. Вся техника — в свободном доступе.
Из зрелищных событий — авиашоу с участием экипажей из Перми, Лысьвы, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, гонки дронов, историческая реконструкция воздушного боя 1941 года.
Особая программа предусмотрена для детей. По традиции откроется детское конструкторское бюро «Летать!», собственную программу готовит «Чердак» Музея современного искусства PERMM, будет работать мобильный планетарий; территорию аэродрома украсят «летающие» арт-объекты: всевозможные ветряки, мобили и воздушные змеи.
Бонус: возможность побывать в «социалистическом городе» Лысьве, где архитектурный центр в стиле конструктивизма спроектировало архитектурное бюро Алексея Щусева, автора Мавзолея Ленина, а для детей — прикоснуться (в буквальном смысле) к романтике авиации.
Что? Фестиваль мёда «Медовый Спас»
Где? Село Уинское, центральная площадь
Когда? 11 августа
Уинский заповедный мёд давно известен своим особым вкусом и пользуется популярностью и спросом. По сложившейся традиции на праздник мёда съезжаются представители национально-культурных объединений: русские, татары, башкиры, удмурты, мордва и другие.
В программе:
• открытие Фестиваля мёда;
• освящение мёда нового сбора;
• ярмарка мёда и конкурс «Лучший пчеловод»;
• музейная площадка «Ох уж этот Спас Медовый!»;
• выставка национальных костюмов;
• выставка-ярмарка народных промыслов и ремёсел «Уинская мастеровая»;
• тур творческих коллективов «Медовый хоровод».
Этнодеревня приглашает посетить:
• импровизированную пасеку с дегустацией мёда, медовых напитков, конкурсами и викторинами;
• ремесленную слободу с мастер-классами по традиционным ремёслам;
• трапезную с традиционной русской кухней, мастер-классами и дегустацией разнообразных блюд;
• «Маковей» с выставкой-продажей чайных сборов, дегустацией травяного чая и изготовлением оберегов из лекарственных трав;
• «Уинские кросны» с мастер-классами по ткачеству и открытой выставкой половиков;
• горницу с народными забавами и играми.
Бонусы: на фоне удивительно красивой уинской природы можно пройтись по экотропам, отдохнуть на берегу Уинского пруда, посетить историко-природный комплекс «Уинский парк», попробовать уху из хариуса и знаменитый чак-чак, запастись свежим мёдом и травяными чаями на всю зиму.
Что? Всероссийский молодёжный фестиваль позитивного кино
Где? Пермь, культурное пространство «Часовой завод», ул. Чернышевского, 28 (4-й этаж)
Когда? 9—11 августа
Если все прочие фестивали, о которых говорится в этом обзоре, — события традиционные, уже полюбившиеся, то Позитивный кинофестиваль проходит впервые.
В программе: концерт-открытие, красная дорожка, показ лучших молодёжных фильмов, детское кино, музыкальные клипы, авторский музыкальный блок, питчинг киносценариев, творческие встречи и мастер-классы. Почётный гость — Илья Белостоцкий, режиссёр детского и семейного кинематографа, режиссёр-постановщик киножурнала «Ералаш», телесериалов «След», «Моя прекрасная няня».
Состоится премьерный показ полнометражного фильма Ильи Белостоцкого «Бегство рогатых викингов» и творческая встреча с автором.
Бонус: знакомство с новым креативным пространством в Перми, которое всё громче заявляет о себе творческими проектами.