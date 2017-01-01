В полёт, за мёдом, на огонь Гефеста Август в Прикамье — месяц фестивалей

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Летом в уик-энды в малых городах и сёлах Пермского края проходит множество фестивалей. Часть из них объединена циклом «59 фестивалей 59 региона», другие — помасштабнее — входят в мегапроект «Пермский период. Новое время», но и те, и другие проходят благодаря поддержке Министерства культуры Пермского края. Количество фестивалей порой достигает двух десятков еженедельно, поэтому сделать выбор, куда отправиться в выходные, не так-то просто. Чтобы помочь сориентироваться в событиях ближайших двух недель, вот несколько анонсов.

Фестиваль малой авиации «Взлётка»

Фото: Алексей Гречищев

Что? Фестиваль кузнечного мастерства «Огни Гефеста»

Где? Соликамск, Музей истории соли

Когда? 3—5 августа, открытие 3 августа в 19:00

Фестиваль кузнечного мастерства «Огни Гефеста» проходит в Соликамске уже в 13-й раз. Событие обосновалось в этом городе не случайно: здесь множество кузнечных мастерских, даже в программы туристических экскурсий включены посещения кузниц с мастер-классами.

Поскольку фестиваль тринадцатый, он пройдёт под девизом «Тринадцатые — счастливые!». Мастера из Санкт-Петербурга, Москвы, Казахстана, Пермского края и Уральского федерального округа прямо на глазах у зрителей изготовят кованые изделия на тему символов счастья, которые после станут частью нового арт-объекта в экспозиции Музея истории соли.

На открытии фестиваля после парада — представления кузнецов состоятся выступления групп Fercona (Соликамск) и «Просто Горыныч» (Тюмень). Завершится первый фестивальный день грандиозным фаер-шоу на берегу Камы на плавающей сцене.

В субботу фестиваль будет идти с утра до вечера. Гостей угостят настоящей кашей из топора в компании с живым медведем, а хедлайнером концертной площадки будет московская группа «ВозвращениЕ». Каждый желающий сможет принять участие в Школе юного кузнеца, где научат основам кузнечного дела, а любителей гастрономических удовольствий ждут на площадке краевого фестиваля «Прикамская кухня». Музей истории соли представит выставку чугунного литья из фондов Добрянского историко-краеведческого музея: утюги с различными орнаментами, ступки разных размеров, формы для выпечки кексов, пирогов и оладий, вафельницы, дверные ручки, вьюшечные и топочные дверцы, пепельницы, половые плиты, садовые скульптуры, садовые скамьи и столики, подставки для цветов…

Бонусы: знакомство с уникальным старинным производственным комплексом — солеваренным заводом; возможность приобрести необычные сувениры, созданные кузнецами на ваших глазах.

Что? XI Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Большие манёвры на Хохловских холмах»

Где? Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Когда? 4—5 августа, открытие 4 августа в 12:00, историческое сражение 5 августа в 14:00

«Большие манёвры на Хохловских холмах»

Фото: Константин Долгановский

По традиции первый день фестиваля посвящён Средневековью. На площадке у Преображенской церкви с 12:00 до 18:00 пройдёт турнир по средневековым боям First Class. Площадки у сторожевой башни, Богородицкой церкви и соляного комплекса с 12:00 до 15:00 примут турнир по стрельбе из традиционного лука «АИСТ» (Августовский исторический стрелковый турнир). Впервые на фестиваль в Хохловке приедут стрельцы — молодой клуб из Бирска (Башкортостан), участники которого реконструируют одежду, снаряжение и обычаи уфимских городовых стрельцов XVII века.

Будет работать ярмарка ремёсел.

Второй день — кульминация фестиваля: реконструкция эпизода Великой Отечественной войны «Разведка боем. 1944 год». Реконструкция посвящена Седьмому отдельному гвардейскому мотоциклетному разведывательному Пражскому батальону 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса. Батальон предназначался для ведения различного рода разведки и наблюдения за противником. На его во­оружении было много техники, такой как лёгкие бронеавтомобили БА-64, мотоциклы М-72, автомобили ГАЗ-67Б и ГАЗ-АА. На поле боя зрители увидят подразделения РККА и вермахта. Почувствовать себя в центре событий зрителям поможет виртуозная работа пиротехника.

После боя гости фестиваля смогут угоститься традиционной солдатской кашей.

Уже не первый год партнёром фестиваля является Государственный архив социально-политической истории Пермского края. В этом году гости фестиваля увидят выставку документов «Молотовская танковая бригада», подготовленную специалистами архива к 75-летию формирования Уральского добровольческого танкового корпуса.

Бонус: возможность увидеть фестиваль исторической реконструкции в неповторимой атмосфере Хохловки.

Что? Фестиваль малой авиации «Взлётка»

Где? Аэродром города Лысьвы

Когда? 11 августа

Ещё одно событие, связанное с исторической реконструкцией, — фестиваль «Взлётка», который состоится в этом году в пятый раз. Авиационный праздник проходит под слоганом «Новая высота» и посвящён 70-летию создания первого серийного советского вертолёта Ми-1 (1948), поэтому упор в этот раз сделан на показ вертолётов — их возможностей и разнообразия моделей. После торжественного авиапарада все геликоптеры и автожиры будут доступны на земле: можно будет потрогать, залезть внутрь и, разумеется, сфотографироваться.

Не будут забыты и самолёты: гостям фестиваля обеспечено близкое знакомство с семейством самолётов Як, а также с самолётами системы STOL — с коротким пробегом. Будут и всевозможные диковинные летающие самоделки. Вся техника — в свободном доступе.

Из зрелищных событий — авиашоу с участием экипажей из Перми, Лысьвы, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, гонки дронов, историческая реконструкция воздушного боя 1941 года.

«Медовый Спас»

Фото: Сергей Копышко

Особая программа предусмотрена для детей. По традиции откроется детское конструкторское бюро «Летать!», собственную программу готовит «Чердак» Музея современного искусства PERMM, будет работать мобильный планетарий; территорию аэродрома украсят «летающие» арт-объекты: всевозможные ветряки, мобили и воздушные змеи.

Бонус: возможность побывать в «социалистическом городе» Лысьве, где архитектурный центр в стиле конструктивизма спроектировало архитектурное бюро Алексея Щусева, автора Мавзолея Ленина, а для детей — прикоснуться (в буквальном смысле) к романтике авиации.

Что? Фестиваль мёда «Медовый Спас»

Где? Село Уинское, центральная площадь

Когда? 11 августа

Уинский заповедный мёд давно известен своим особым вкусом и пользуется популярностью и спросом. По сложившейся традиции на праздник мёда съезжаются представители национально-культурных объединений: русские, татары, башкиры, удмурты, мордва и другие.

В программе:

• открытие Фестиваля мёда;

• освящение мёда нового сбора;

• ярмарка мёда и конкурс «Лучший пчеловод»;

• музейная площадка «Ох уж этот Спас Медовый!»;

• выставка национальных костюмов;

• выставка-ярмарка народных промыслов и ремёсел «Уинская мастеровая»;

• тур творческих коллективов «Медовый хоровод».

Этнодеревня приглашает посетить:

• импровизированную пасеку с дегустацией мёда, медовых напитков, конкурсами и викторинами;

• ремесленную слободу с мастер-классами по традиционным ремёслам;

• трапезную с традиционной русской кухней, мастер-классами и дегустацией разнообразных блюд;

• «Маковей» с выставкой-продажей чайных сборов, дегустацией травяного чая и изготовлением оберегов из лекарственных трав;

• «Уинские кросны» с мастер-классами по ткачеству и открытой выставкой половиков;

• горницу с народными забавами и играми.

Бонусы: на фоне удивительно красивой уинской природы можно пройтись по экотропам, отдохнуть на берегу Уинского пруда, посетить историко-природный комплекс «Уинский парк», попробовать уху из хариуса и знаменитый чак-чак, запастись свежим мёдом и травяными чаями на всю зиму.

Что? Всероссийский молодёжный фестиваль позитивного кино

Где? Пермь, культурное пространство «Часовой завод», ул. Чернышевского, 28 (4-й этаж)

Когда? 9—11 августа

Если все прочие фестивали, о которых говорится в этом обзоре, — события традиционные, уже полюбившиеся, то Позитивный кинофестиваль проходит впервые.

В программе: концерт-открытие, красная дорожка, показ лучших молодёжных фильмов, детское кино, музыкальные клипы, авторский музыкальный блок, питчинг киносценариев, творческие встречи и мастер-классы. Почётный гость — Илья Белостоцкий, режиссёр детского и семейного кинематографа, режиссёр-постановщик киножурнала «Ералаш», телесериалов «След», «Моя прекрасная няня».

Состоится премьерный показ полнометражного фильма Ильи Белостоцкого «Бегство рогатых викингов» и творческая встреча с автором.

Бонус: знакомство с новым креативным пространством в Перми, которое всё громче заявляет о себе творческими проектами.