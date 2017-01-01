Большая стихия на Хохловских холмах KAMWA-2018 запомнится многим, и по многим причинам

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Фестиваль современных этнических культур KAMWA-2018 прошёл в огромном напряжении сил, в борьбе с обстоятельствами и стихиями. Всё складывалось как-то непросто. Хедлайнер основной музыкальной программы — венгерский ансамбль «Месечинка» — опоздал с прилётом на шесть часов, поскольку на места музыкантов в самолёте были проданы двойные билеты, а хедлайнер клубной сцены — диджей из Туниса Сараб — не прилетел вовсе из-за авиационного коллапса в парижском аэропорту. У нескольких артистов потеряли багаж. Что ж! Истинных энтузиастов подобные неприятности только раззадоривают. В команде Наталии Шостиной чувствовалась особая решимость создать суперсобытие вопреки всему.

Анамари Ола из группы «Месечинка» смогла ввести в танцевальный транс не только себя, но и публику

Фото: Константин Долгановский

Сложно сказать, по какой причине, но от многих ставших традиционными форматов в этом году отказались: не было, например, праздника нового хлеба, не было и фестиваля воздушных змеев. Было другое.

Фестиваль будто сконцентрировался, сосредоточился вокруг главных событий: акустического концерта у реки, конкурса этномоды и большого гала-концерта на главной сцене. Особая жизнь шла в палаточном лагере, который в этом году был удивительно нарядным и с отличной инфраструктурой.

Самое странное, что не было толп людей и заторов на дороге. Многие предпочли остаться в городе, где в этот уик-энд создали множество интересных поводов для культурного времяпрепровождения, чего стоит хотя бы фестиваль итальянских музыкальных фильмов на Соборной площади. Другие испугались зловещего прогноза погоды, который МЧС рассылало по всем возможным каналам. На фестивальной поляне в Хохловке в субботу, 28 июля, было вольготно, просторно и солнечно.

Не было огромных очередей и в Городе мастеров, который уже привычно радовал разнообразием по-настоящему эксклюзивных украшений и сувениров. Это тот случай, когда от покупки действительно невозможно удержаться, а также редчайшая возможность взять в руки и попробовать творчески применить практически музейные экспонаты: всевозможные дудочки, свистульки, варганы, поющие чаши и даже настоящую волынку. Всё это продавалось, но стоило немало, а вот поиграть давали всем.

Уже не первый год одним из главных поводов приехать на «Камву» является разнообразие гастрономических предложений, и нынешний фестиваль превзошёл все предыдущие. Коми-пермяцкий «Шышыбар», переименованный нынче в «Национальный», стал единственным местом, к которому выстроилась огромная очередь: от солёных рыжиков с картошкой, пирожков с пистиками, холодного иван-чая и сладковатого национального пива — сура — в Перми не отказываются.

«Город мастеров» на «Камве» —ярмарка, где можно купить эксклюзивное украшение и необычный сувенир

Фото: Алексей Баталин

Выставка нынешнего года — авторская серия Вячеслава Смирнова «Воины света» — была очень удачно размещена Музеем современного искусства PERMM в соляном амбаре на берегу Камы: пространство превратилось в настоящее поле для квеста, где из-за каждой переборки выглядывал очередной «Воин света».

Музыкальная программа субботы началась, как всегда, с акустического концерта на набережной, а сам этот концерт — с переклички хоров. Немецкий Eifelwind оказался очевидно самодеятельным коллективом, но пели они с душой и наглядно демонстрировали, какая великая вещь — прочная традиция. Радушно принятые пермяками немцы в качестве бонуса к основной программе альпийских песнопений исполнили «Дорогой длинною» с немецким текстом и даже африканскую песню на английском языке.

Грузинский хор Gorda подобных вольностей не допускал: здесь всё было очень серьёзно и традиционно, с берущей за душу национальной гармонией и настоящим грузинским многоголосием, даром что коллектив небольшой.

Гала-концерт на большой фестивальной поляне открыла петрозаводская команда Asketics с психоделическим этноджазом. Впрочем, этно здесь было гораздо меньше, чем джаза, а в целом музыка была выдержана в медитативно-созерцательных мотивах, и это задало тон всему концерту. Сменивший петрозаводцев маленький коллектив «Абрикосовое дерево», состоящий из дудукнера Папина Шахбазяна и виолончелистки Таисии Кисляковой (ещё один член группы — перкуссионист Юрий Рубин — скрывался в глубине сцены), выступал в сопровождении красивой песочной анимации и, как положено дудуку, звучал ещё более меланхолично, чем Asketics.

Затем настала очередь хедлайнера — венгерской группы Meszecsinka, что значит «Маленькая луна». Ведущая концерта Елена Антонова не преминула пошутить по поводу того, что название очень подходит к случившемуся накануне лунному затмению. От венгров ожидали бодрящих балканских танцевальных мотивов (название группы не случайно славянское, а не венгерское, в её составе есть, например, болгарин, выросший в России и говорящий по-русски без акцента, а также поляк и хорват), но и здесь музыка носила слегка задумчивый характер, а красивейший вокал солистки Анамари Ола был откровенно медитативным. Лишь добравшись до цыганских песен, «Месечинка» подняла партер на танец, но тут выступление закончилось, и вышли индусы — семейная команда Anandi Joys Abound с настоящими индийскими рагами, а они, как известно, могут исполняться бесконечно…

Всё это время на небе вокруг фестивальной поляны угрожающе бродили тучи. В Перми уже бушевала гроза, в окружающих деревнях, даже в ближайшей Скобелевке, шли дожди, а над Хохловкой лишь слегка потускнело солнце, что только порадовало уже обгоревшую публику. Казалось, что шаманы, благоволящие «Камве», общими усилиями удерживают стихию. Это был действительно волшебный эффект!

Вечером настоящая клубная жизнь продолжилась в палаточном лагере, куда нынче можно было ходить, как в музей, поскольку именно там расположился ленд-арт-парк. К знакомым по прежним фестивалям лосям и кабанам из деревянных прутьев, «Роялю в кустах», летающим рыбам и прочим объектам присоединились «Разные» пермского художника Бориса Мокрополова. «Разные» — «Луговой» и «Лесной» — напоминали энтов из «Властелина колец», только в уменьшенном размере — чуть больше роста человека.

Осматривать ленд-арт-объекты на относительно компактной поляне было, конечно, очень удобно, но в ландшафте Хохловки они выглядели интереснее. Жаль, что их там больше нет.

К полуночи шаманы, охранявшие фестиваль от стихии, видимо, подустали. Начался ливень, да какой! Казалось, что вся мощь природных катаклизмов, долго сдерживаемая, рухнула на палаточный лагерь разом. Утром, подсчитав потери, выяснили, что воскресную программу придётся отменить — промокло всё, в том числе аппаратура. Так зрители лишились не только традиционного концерта на поляне, но и давно задуманной программы «Танцы народов мира». Впрочем, зрителей из Хохловки тоже смыло: дождь продолжался почти весь день. Лишь к семи часам вечера Наталии Шостиной, по её собственному выражению, «удалось поднять над Хохловкой голубое небо».

Фестиваль завершился обещанным концертом, несмотря ни на что.