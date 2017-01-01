Снесённые ветром Что произошло с «формальдегидными» домами, построенными для переселенцев из зоны провалов, за последние шесть лет?

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Управление капитального строительства Пермского края и ООО «Монтажстрой-Урал» 23 июля заключили контракт на снос домов в микрорайоне Усольский-2. Подрядчик должен демонтировать до 6 октября 58 домов и уже приступил к работам. В связи с этим «Новый компаньон» предлагает вспомнить судьбу микрорайона Усольский-2 и посмотреть, в каком состоянии он сейчас находится.

«Ущербные» дома

Коттеджный посёлок Усольский-2 начали возводить в 2007 году в правобережной части Березников для переселения жителей города из зоны провалов. Стоимость проекта составила 1,37 млрд руб. После возведения зданий обнаружилось, что в домах нормативы по концентрации формальдегида в воздухе превышают допустимую норму в 50 раз.

Ядовитый газ выделяли некачественные утеплители, минеральная вата и цементно-стружечные плиты. Здания оказались непригодны для постоянного проживания, и в 2012 году дома расселили.

Ущерб бюджету Пермского края составил более 1,5 млрд руб., а бюджету Березников — более 100 млн руб.

После этого следователи возбудили уголовное дело. Директора Управления капитального строительства Пермского края Николая Андреева обвиняли в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Березников Оксану Субботину и её бывшего заместителя Оксану Трофимову — в превышении должностных полномочий. Позднее статьи переквалифицировали, а в 2016 году суд вообще прекратил уголовное дело по истечении сроков давности.

В ГУ МВД «Новому компаньону» сообщили, что сейчас в производстве Главного следственного управления МВД по Пермскому краю находится уголовное дело, возбуждённое по статье «Мошенничество».

Известно, что в 2017 году, чтобы определить сумму похищенного, в Усольском-2 проводилась экспертиза, которая должна была выявить стоимость использованных в строительстве материалов. Но сообщить подробности расследования в МВД отказались, так как это противоречит интересам следствия и может нарушить права и законные интересы уголовного судопроизводства.

Обитаемый остров

В краевом минстрое «Новому ком­паньону» сообщили, что в 2015 году после принятия решения о ликвидации Центра энергосберегающих технологий Пермского края и на основании приказа краевого минимущества формальдегидные дома закрепили на праве управления за краевым УКС. С 2015 по 2018 год УКС потратил на содержание объектов (например, охрану и очистку дорог в посёлке от снега) более 39,9 млн руб. (см. таблицу).

Несмотря на это, с каждым годом здания всё больше разрушались и подвергались атакам мародёров. На фото, сделанных ООО «Промпроект-Оценка», видно, что стены и потолки покрыты чёрными пятнами грибка, на вздувшемся линолеуме появилось «зелёное болото», похищена часть сантехники и электропроводов, можно разглядеть выбитые стёкла, порванные или отошедшие от стен обои и протекающую крышу. В одном из якобы нежилых домов стоит кровать с одеялом и стол с посудой. 1 июля 2014 года в Усольском-2 сгорел один из домов, и у него провалилась крыша. По предварительным данным, причиной пожара мог стать умышленный поджог или неосторожное обращение с огнём.

Отметим, проблема с охраной была и в строящемся микрорайоне Любимов. Контрольно-счётная палата Пермского края в ходе проверки эффективности использования бюджетных средств на содержание домов в правобережной части Березников обнаружила, что в 2015—2016 годах неизвестные неоднократно проникали в дома в микрорайоне Любимов и крали оборудование и стройматериалы. По данным краевого ГУ МВД, сейчас в следственном отделе межмуниципального отдела МВД «Березниковский» расследуется девять уголовных дел, возбуждённых по факту хищения имущества. В минстрое сообщили, что после этого УКС оштрафовал охранные организации за нарушение условий госконтрактов. Порядок предъявления и возмещения ущерба, причинённого в результате совершения краж, будет определён после принятия процессуальных решений в рамках уголовных дел.

Снос как решение

В декабре 2016 года правительство Пермского края выпустило распоряжение о сносе непригодных для проживания объектов и вовлечении земельных участков в оборот, но деньги на это выделили только в 2018 году. За эти годы УКС подготовил документы для перевода объектов из муниципальной собственности Березников в собственность Пермского края, списания этого имущества и постановки освобождённых земельных участков на кадастровый учёт.

В начале мая ООО «Промпроект-Оценка» оценило состояние объектов и рассчитало, в какую сумму обойдётся их снос. Рыночная стоимость объектов определялась без учёта рыночной стоимости земельного участка. По расчётам экспертов, затраты подрядчика на снос домов превысят 59,2 млн руб. При этом он сможет выручить от продажи материалов, пригодных для дальнейшего использования, всего 23,3 млн руб. Разница составляет 35,9 млн руб.

Управление капитального строительства Пермского края объявило долгожданный аукцион 6 июня. Так как рыночная стоимость объектов недвижимости не может иметь отрицательное значение, максимальная цена составила 1 руб. Заявки на учас­тие в торгах прислали 10 организаций и предпринимателей. Шаг аукциона составлял всего 0,5—5% от начальной цены контракта. В итоге аукцион про­длился почти два дня, а цену подняли лишь до 58 руб. 73 коп. Эту цену предложили сразу два участника: ИП Терентьев Александр Евгеньевич (Владивосток) и ООО «Монтажстрой-Урал» (Пермский район, д. Кондратово). Но после оценки вторых частей заявок выяснилось, что предприниматель из Владивостока включён в реестр недобросовестных поставщиков. Поэтому контракт было решено заключить с местной компанией.

На прошлой неделе Управление капитального строительства Пермского края и ООО «Монтажстрой-Урал» заключили договор на снос домов в микрорайоне Усольский-2. Подрядчику предстоит разобрать 58 двухэтажных деревянных и панельных домов, а также вывезти весь строительный мусор. Рабочие уже приступили к разбору строений. Все работы требуется выполнить до 6 октября.

Будущее кварталов

Освобождённые от «формальдегидных» домов кварталы №13, 17, 18 и 22 планируют отдать под жилую застройку. «Важно, что этот земельный учас­ток площадью 38,5 га уже оснащён всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, что позволит сэкономить краевые и городские бюджетные средства в дальнейшем для подготовки этого участка под новое строительство», — сообщили в краевом минстрое. Окончательное решение, касающееся развития этой площадки, будет принято краевым правительством в ближайшее время.

Сейчас в рамках проекта строительства микрорайона Любимов планируются три очереди — 31 многоквартирный дом, или 6477 квартир. Первая очередь практически готова: пять домов (квартал №16) сданы в 2016 году, четыре дома (квартал №10) сданы в 2017 году, один дом (квартал №6) сдан в 2017 году. Оставшиеся два дома (квартал №6) сдадут в этом году. Вторую очередь — семь домов в квартале №6 и шесть домов в квартале №10 — планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Третья очередь строительства ЖК «Любимов» включает шесть домов в квартале №15. Первые три дома планируется построить к четвёртому кварталу 2019 года, а остальные — к первому кварталу 2020 года.

По данным минстроя, планируется, что всего в новый микрорайон въедут более 14 тыс. человек, или около 10% населения Березников. И в случае если Ростехнадзор признает аварийными в Березниках ещё несколько домов, жители города смогут переехать в правобережную часть города, которая будет динамично развиваться.

Для этого сейчас там создаётся вся необходимая инфраструктура. Сейчас в микрорайон Любимов ходит рейсовый автобус, на котором до центра Березников можно добраться за 15—20 минут. В 2018 году там планируется завершить строительство пожарного депо и детского сада на 240 мест. Также ведётся реконструкция детской больницы. Проектируется строительство новой поликлиники для взрослого населения, второго детского сада на 240 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса и новой средней общеобразовательной школы с бассейном. Кроме того, администрация города сформировала в микрорайоне Любимов несколько земельных участков под коммерческую застройку. На текущий момент на одном из таких участков возведён небольшой торговый центр.