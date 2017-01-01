Аттестат трезвости Как дни запрета продажи спиртных напитков влияют на алкогольный бизнес в Прикамье

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На сегодняшний день в Пермском крае запрещено продавать алкогольные напитки в розницу 84 дня в году. Весной этого года краевые власти расширили список праздников, в которые нельзя пить, добавив к ним, например, такие, как дни села и дни деревни. По оценкам правоохранительных органов, дни полного запрета продажи спиртного в розницу приводят к реальному снижению числа преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Однако, несмотря на то что благополучие граждан в эти дни возрастает, предпринимательское сообщество относится к запретительным мерам неоднозначно.

Фото: Евгений Запискин

Что нового?

В марте этого года правительство Пермского края приняло постановление об увеличении количества дней запрета на розничную продажу алкоголя в муниципалитетах региона. Теперь в общей сложности «сухой закон» действует не 34, а 84 дня в году. При этом заведения общественного питания, у которых есть лицензия, по-прежнему имеют право на продажу алкоголя. Однако во время своей итоговой пресс-конференции уполномоченный по защите прав предпринимателей в Прикамье Вячеслав Белов заявил, что реальное число «дней трезвости» в крае меньше 84.

«Это ошибочное суждение, что в крае число таких дней увеличено до 84. У нас действительно произошло увеличение количества дней запрета, но они дифференцированы территориально, в том числе по населённым пунктам и по времени. Причём часть утверждённых запретов не является полным ограничением торговли на день, то есть запрет может вводиться на период проведения муниципального праздника», — поясняет краевой бизнес-омбудсмен.

Вячеслав Белов также отметил, что для удобства бизнесменов на первом совете по предпринимательству при губернаторе Пермского края прозвучала просьба принимать план по дням запрета продажи алкоголя накануне нового года, а не весной, как получилось в этом году.

Зачем запрещать?

Правоохранительные органы отмечают, что благодаря введению профилактической меры по запрету продажи спиртного в розницу уровень преступности в крае снизился. Так, по Пермскому краю с января по февраль 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50% меньше совершено преступлений на бытовой почве. Из числа этих преступлений 53% совершены в состоянии алкогольного опьянения.

В предыдущем году по сравнению с 2016 годом в дни запрета уровень зарегистрированных преступлений в состоянии алкогольного опьянения снизился на 60% (с 37 до 15). Привлечение людей к административной ответственности за появление в общественных местах пьяными сократилось на 30% (с 51 до 36). В 2016 году по сравнению с 2015 годом число преступлений в состоянии алкогольного опьянения снизилось на 7% (с 318 до 296), по количеству правонарушений по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» — снижение на 27,6% (с 952 до 690 протоколов).

Анализ данных ГУ МВД России по Пермскому краю показывает, что почти каждое бытовое преступление, в том числе побои и насилие на сексуальной почве, совершено в состоянии алкогольного опьянения. По статистике ведомства, в трезвом виде жители региона совершают в основном два вида преступлений — в сфере экономики и в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Ограничение розничной продажи алкогольных напитков в праздничные дни является действенной мерой профилактики преступлений, совершённых как против личности, так и в корыстных целях», — считают правоохранители.

В краевом министерстве промышленности и торговли пояснили, что запрет вводится в целях поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности жителей края, уменьшения количества пьяных лиц в транспорте и на улице, снижения спонтанной уличной преступности и совершения административно-правовых нарушений.

Какие проблемы?

Вячеслав Белов рассказал «Новому компаньону», что в его адрес не поступает официальных жалоб от предпринимателей по поводу увеличения количества дней запрета на розничную торговлю алкоголем. Однако он подчеркнул, что в личных беседах предприниматели выражают недовольство. По словам бизнес-омбудсмена, позитивным моментом для предпринимателей как в стране, так и в Прикамье стала отмена режима запрета продажи алкоголя для баров, кафе и ресторанов в 2017 году.

«Режим доступности алкоголя смягчён, даже в дни запрета. Спиртное можно употреблять в общепите. Сейчас обсуждается вопрос, который регулирует продажу алкоголя в дни профессиональных праздников. Целесообразно, чтобы запрет вводился только в тех зонах, где проводится мероприятие», — говорит Вячеслав Белов.

Генеральный директор крупной регио­нальной алкогольной сети «Лион» Сергей Трубин говорит, что с экономической стороны прибыль компании не зависит от дней запрета. Однако это вызывает неудобства, связанные с вынужденным роспуском персонала.

Сергей Трубин, генеральный директор сети «Лион»:

— На мой взгляд, запреты — не совсем верное решение для того, чтобы люди стали меньше пить, особенно люди с нашим менталитетом. Во многих регионах этого нет вообще. Запреты плохи тем, что люди уже научились им противостоять и покупать алкоголь заранее. При этом потребитель покупает спиртное с запасом, и, как следствие, люди выпивают больше, чем если бы запрета в этот день не было, что способствует большему потреблению алкоголя.

Вообще, я считаю, что хорошей мерой борьбы с пьянством стало бы воспитание в людях культуры потребления спиртных напитков. Да и пить люди станут меньше только лишь из-за собственного решения, уж никак не из-за запретов. Кроме того, существует риск продажи некачественного алкоголя «из-под полы», ведь всегда найдутся нечестные продавцы, желающие удовлетворить все потребности покупателей. А это ведёт к увеличению риска отравления некачественным алкоголем.

Елена Каллю, коммерческий директор торговой сети «Семья»:

— Праздничная выручка в дни запрета теряется и не компенсируется. Это не новость. Конечно, все наши планы и бюджет учитывают дни запрета. Объявления о запрете продажи всегда вывешиваются в торговом зале заранее. Покупателей информируем при помощи социальных сетей и мобильного приложения.

На самом деле я понимаю желание сократить количество случаев неадекватного поведения на улицах. Но есть много странных праздников, например День защиты детей — этот праздник не вызывает народных гуляний. Непонятно, зачем запрещать продажу алкоголя во время выпускных. Средний возраст выпускника составляет 17 лет, что в принципе не позволяет ему купить алкоголь.

Пермский ресторатор Олег Ощепков подчёркивает, что дни запрета продажи алкоголя в магазинах не провоцируют увеличение праздничной выручки в заведениях общественного питания.

Олег Ощепков, ресторатор:

— Мы продаём алкоголь, как продавали. В дни запрета мы не имеем права продавать спиртные напитки на вынос, только внутри, что говорит о том, что наши заведения работают в штатном режиме. Увеличения или снижения прибыли в эти дни мы не замечаем. Все, кто хотел выпить дома, купили алкоголь за день до этого. Поскольку статус наших заведений достаточно высокий, к нам не приходят люди, которые забыли купить алкоголь, или для того, чтобы опохмелиться.

По мнению гендиректора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, около 75—80% выпускников употребляют алкоголь в день запрета. «Сегодня школьники выпускаются 18-летними, поэтому однозначно употребят алкоголь 75—80% выпускников. Какие бы меры ни принимались, выпускники купят алкоголь заранее или выпьют его на следующий день. Если они не догадаются это сделать, на мой взгляд, им даже нельзя выдавать аттестат трезвости. Ой, зрелости», — иронизирует эксперт.

Министр образования Пермского края Раиса Кассина считает, что запрет необходим для благополучия бывших школьников в праздник: «В день выпускного, чтобы не произошло спонтанного решения, о котором можешь пожалеть в дальнейшем, лучше не давать школьникам возможность купить алкоголь».

Куда уходят деньги?

По словам Вадима Дробиза, введение «дней трезвости» поделило людей на две категории: тех, кто покупает заранее, и тех, кто пользуется услугами нелегальных каналов продажи. При этом часть экономической прибыли магазинов перетекает в теневой рынок.

Вадим Дробиз:

— Оборот магазина у дома 1 млн руб. Примерно 35—45% приходится на продажу алкоголя. Это, грубо говоря, 350—400 тыс. руб. При этом магазин у дома за счёт высоких наценок на алкоголь даёт потребителю социальные скидки на продукты. Понятно, что за день до запрета магазин заработает больше в полтора раза, но какие-то деньги он всё-таки потеряет — около 100 тыс. руб. К тому же часть выручки перетекает в теневую розничную продажу алкоголя. Потребитель, в свою очередь, рискует приобрести через интернет или полулегальные точки суррогатную продукцию. Поэтому день запрета мало того что неэффективен, он ещё и стимулирует граждан в эти дни обращаться в нелегальные каналы продаж.

Елена Каллю говорит, что желающие незаконно продать алкоголь в дни запрета находятся всегда. «Понятно, что торговые сети работают легально, по лицензии, и не рискуют продавать алкоголь. Добросовестные продавцы знают и выполняют все нормы. На мой взгляд, нужно обратить внимание на теневой алкогольный рынок», — добавляет Елена Каллю.

В типичном пермском магазине в центре Перми, где приобрести спиртное в дни запрета не составит труда, от разговоров об алкоголе отказываются. В 2017 году магазин привлекался к административной ответственности за продажу алкоголя ночью и несовершеннолетнему лицу. Продавец точки говорит, что купить алкоголь в «дни трезвости» не получится. «У магазина дежурят полицейские», — улыбаясь, говорит женщина. Она рассказывает, что хозяев магазина лично не знает, общается с ними записками. Ту же фразу заявляют и в других вызывающих сомнения магазинах как в Перми, так и в других муниципальных районах.

Елена Каллю подчёркивает, что такие магазины, чтобы не иметь проблем с правоохранительными органами в праздники, заранее отбивают кассовые чеки.

«Бороться с пьянством и алкоголизмом надо не массовыми запретами, хотя разумные запреты (для детей, в ночное время) нужны. А в праздники запрещать продажи бессмысленно. Запретить можно только законопослушным предпринимателям. Подпольные продавцы только скажут спасибо», — комментирует главный редактор портала Алкоголь.ру Михаил Смирнов.

Как с этим бороться?

Сайты, предлагающие купить спиртное круглосуточно, благополучно обходят закон и дни запрета.

«Мы не продаём алкоголь — мы его дарим! Для получения подарков вам необходимо купить коллекционный магнит. Исходя из стоимости магнита, вам начисляются баллы, на которые вы можете выбрать подарки. 1 рубль, затраченный на покупку магнита, равен 1 баллу. Например, если вы купили коллекционный магнит стоимостью 1 тыс. руб., то вам начисляется 1 тыс. баллов, на которые вы можете выбрать подарки», — сообщается на одном из сайтов по круглосуточной продаже алкоголя.

По данным краевой прокуратуры, управлением Роскомнадзора по Пермскому краю в 2017 году ограничен доступ к 81 сайту в интернете, которые содержат информацию о продаже алкоголя с нарушением законодательства, в 2018 году закрыли 28 сайтов.

В ГУ МВД по Пермскому краю также подчёркивают, что сотрудники полиции на постоянной основе проводят работу по выявлению правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, в частности нарушений, связанных с запретом розничной продажи алкоголя.

Михаил Нецветаев, член общест­венного совета при ГУ МВД России по Пермскому краю, куратор проекта Пермского молодёжного центра «Стоп алкоголь»:

— На мой взгляд, увеличение количества дней запрета на продажу алкоголя в Прикамье положительно повлияет как на уровень преступности, так и на здоровье пермяков. Те, кому алкоголь нужен для организации какого-либо мероприятия, купят его заранее или посетят кафе. Остальных запрет убережёт от возможных последствий. Считаю, что инициатива не приведёт к росту незаконного оборота алкоголя. Поскольку законодательство в этой сфере стало жёстче, сейчас для недобросовестных предпринимателей предусмотрена уголовная ответственность. Важно, что люди стали более ответственно относиться к продаже алкогольной продукции, нарушений в этой сфере стало меньше, чем три года назад — до введения инициативы. Однако угроза приобрести контрафактный алкоголь всё же сохраняется. Думаю, что эта профилактическая мера оправданна, она даёт результаты, что видно в снижении количества преступлений, совершённых в состоянии опьянения.

Проблема нелегальной продажи алкогольной продукции есть не только в дни запрета, заключают в Минпромторге Пермского края. Именно в дни запрета усиливается проведение проверок торговых объектов, незаконно реализующих алкоголь. Для того чтобы выявить недобросовестных продавцов и привлечь их к ответственности, на портале «Управляем вместе», в разделе «Лицензия на алкоголь», жители края могут оставить свои сообщения о нарушениях в сфере розничной продажи спиртного. Отмечается, что за период работы раздела две организации обратились за получением лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.