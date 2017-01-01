Объединяй и властвуй В каких территориях Прикамья в сентябре ожидаются самые интересные избирательные кампании

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На минувшей неделе закончился срок выдвижения кандидатов на муниципальных выборах в Пермском крае. Эксперты говорят, что в объединённых территориях лёгкой победы не будет нигде. Самые сложные кампании, как ожидается, пройдут в Краснокамске, где сложилась ситуация «все против всех», в Кизеле, где решили вернуться в политику почти все бывшие главы города и района, в Чайковском, где молодые предприниматели под флагом ЛДПР решили бросить вызов действующему главе района Юрию Вострикову, а также в Осе.

Фото: Константин Долгановский

По мнению одного из собеседников «Нового компаньона», сразу в нескольких территориях ожидаются избирательные кампании с интригой. Интерес к выборам подогревают объединительные процессы в муниципалитетах. «Мы можем получить там конфликтные ситуации, когда представительные органы власти могут быть «разодраны» разными силами и не смогут принципиально консолидироваться, — говорит эксперт. — Победителями могут стать представители только одной политической силы, и в этом случае нет гарантий, что не будут ущемлены интересы других участников политического процесса, которые взяли на себя добровольные обязательства. Слишком много аспектов, которые, входя в кампанию, надо иметь в голове. Проговаривать. Следить за их выполнением».

По словам председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, на выборы в земские собрания, а также городские думы в преобразованных муниципалитетах в среднем выдвинулось более четырёх кандидатов на один вакантный мандат.

Краснокамск: война всех против всех

На выборах в Краснокамскую городскую думу будет самый высокий конкурс — 6,45 кандидатов на один мандат. В округе №12, к примеру, выдвинулось восемь человек. Один из собеседников «Нового компаньона» охарактеризовал предстоящую кампанию как «война всех против всех».

Здесь можно выделить несколько групп интересов: группа Игоря Малых, депутата Законодательного собрания Пермского края, группа Ольги Колоколовой, депутата Земского собрания района, кандидаты от партии «Единая Россия», а также эсеры во главе с Олегом Мейлусом, директором ООО «РИА «Новейшая история», и Николаем Скрипниковым, генеральным директором ООО «Инжиниринговая корпорация «Институт промышленного строительства».

Группа Малых идёт под флагом КПРФ, группа Колоколовой — под флагом «Яблока». Обе партии расставили своих кандидатов по всем 20 округам. Восемь кандидатов являются действующими депутатами думы Краснокамска и Земского собрания Краснокамского района. Это сама Ольга Колоколова, её отец Аркадий Колоколов, правозащитник Олег Сергеев, Светлана Иванова, Свято­слав Урахов, Ольга Кирильчук, Светлана Святоха и Светлана Руковишникова.

Сама Ольга Колоколова идёт по округу №3. Также в этом округе выдвинулись Олег Мейлус, Юрий Ильюшенко (депутат земсобрания, прошёл праймериз «Единой России»), однофамилица Наталья Колоколова от коммунистов, безработная Лина Еговцева от Партии пенсионеров, а также два самовыдвиженца — главный инженер ООО «Дом будущего» Олег Катков и временно безработный Андрей Окопный. Между тем Окопный в 2016 году баллотировался в Законодательное собрание Пермского края от партии «Яблоко». Его мама Валентина Окопная выдвинулась также от «Яблока» по округу №12.

Кстати, среди кандидатов в Краснокамске много однофамильцев и даже почти полных тёзок. Против Кононова, например, идёт слесарь-ремонтник ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения» Константин Кононов. Две Колоколовых в округе №3. Самая интересная ситуация с однофамильцами в округе №4. Против кандидата от «Единой России», заместителя гендиректора ООО «НПО «Стройпрогресс» Максима Анатольевича Мокрушина, выставлен Максим Александрович Мокрушин, оператор АО «Пермтрансжелезобетон». Против Олега Сергеева, директора Краснокамского правозащитного центра, — Андрей Сергеев, машинист электровоза на Свердловской железной дороге.

Отец Ольги Колоколовой Аркадий Колоколов выдвинул свою кандидатуру по округу №6. Конкуренцию ему составят экс-депутат Пермской гордумы, заместитель гендиректора по инновациям ООО «НИПИ «Современные технологии» Владимир Аликин (его поддержали эсеры), упаковщик ООО «УЗПМ» Сергей Волчков, тренер школы дзюдо Александр Паньков («Единая Россия»), секретарь реготделения КПРФ по партийно-организационной и кадровой работе Елена Сущинцева, главный специалист по аудиту ООО «Аудиторская компания «Актив» Галина Шатова.

По мнению политолога Олега Борисенко, Мейлус как политтехнолог может работать и на эсеров, и на коммунистов во главе с Малых. Для Игоря Малых, кстати, самой важной задачей является обеспечение победы своего сына Евгения Малых, директора ООО «Уральская природно-заготовительная компания».

Чайковский: время молодых

На 25 мандатов претендуют 78 человек в восьми избирательных округах (один — четырёхмандатный, семь — трёхмандатные). Эксперты выделяют здесь три группы влияния: действующий глава района Юрий Востриков и пул кандидатов, прошедших праймериз «Единой России», теневой лидер, депутат гордумы Чайковского, директор ООО «РСУ-6» Андрей Фоминых и группа молодых предпринимателей под руководством Николая Богданова. Предприниматели идут под флагом ЛДПР. У Вострикова, по оценке одного из этих предпринимателей, порядка 30 кандидатов, у Богданова — 27. «С нами идут те, у кого нет доступа к бюджету, — говорит один из кандидатов Богданова. — У Вострикова — сплошь аффилированные ему люди, которые сидят на потоке».

«В Чайковском идёт усиление оппозиционных партий, в частности ЛДПР и «Справедливой России», — отмечает Олег Борисенко. — Востриков — харизматичный лидер, который плотно контролирует всю ситуацию в районе».

Фото: Константин Долгановский

По мнению Борисенко, раньше Востриков и Фоминых уживались вместе. Однако, поскольку дума будет одна, конфликт возможен. Другое дело, что для строителя Фоминых интересы бизнеса всегда были на первом плане, и «он предпочитает с властью дружить». «Строительный бизнес сегодня не очень хорошо себя чувствует, — говорит политтехнолог. — Ресурсы у Фоминых есть, но есть и проблемы в бизнесе». Андрея Фоминых, кстати, нет среди зарегистрированных кандидатов.

Глава Чайковского Алексей Третьяков, отстранённый от должности, по данным собеседника «Нового компаньона», пытается выстроить взаимоотношения с Востриковым. Третьяков и Востриков договорились, что первый не будет пересматривать решения администрации, принятые за время его отстранения от должности, а второй не будет препятствовать ему в вопросах бизнеса.

Оса: последний шанс не объединяться

Главным действующим персонажем в городе является Анатолий Яскин, местный предприниматель, владелец и директор местного хлебозавода, который теперь работает под маркой «Уральский фермер» (ОПК). На прошлых выборах ему удалось провести в городскую думу достаточно «своих» кандидатов. По мнению собеседника «Нового компаньона» в городе, местный парламент лоялен Яскину. В частности, действующий спикер Михаил Алатырев будто бы является «его главным кандидатом». Поговаривают, что отцы Алатырева и Яскина, оба нефтяники, работали вместе. Отсюда — партнёрские отношения между сыновьями. Михаил Алатырев победил в результате праймериз «Единой России». Он является директором Осинского водоканала.

Против него идёт местный предприниматель, владелец Осинской пивоваренной компании и крестьянского (фермерского) хозяйства в селе Крылово Михаил Бодров, а также Мария Кушхова, главный специалист сектора по социальной политике и массовым коммуникациям местной администрации, и домохозяйка Рузанна Якшиева. Бодров является самовыдвиженцем и теоретически, по мнению собеседников «Нового компаньона», может составить конкуренцию Алатыреву.

Для Яскина эти выборы — своеобразный последний шанс, потому что — с высокой долей вероятности — если они пройдут по нужному сценарию, обновлённый состав думы на одном из первых заседаний поставит вопрос об объединении города и района. И его влияние на происходящие процессы заметно ослабнет. Он «ведёт» порядка шести кандидатов.

Именно Яскин, по мнению Олега Борисенко, тормозил объединительный процесс в территории: контролировать новый орган власти ему будет сложнее. Действующий глава района Яков Лузянин является креатурой экс-главы района Сергея Романова (сегодня — заместитель главы администрации Перми), и «то, что Романов ушёл, — это заслуга Яскина». Между Яскиным и Лузяниным, полагает Борисенко, сложилось определённое сотрудничество. Вместе с тем он отмечает, что на прошлых выборах в Земское собрание Лузянину удалось отбить атаку Яскина. «Яков пытается не разжигать конфликты, — говорит политтехнолог. — Но у него заканчивается контракт, и он находится в плавающем положении».

Кизел: борьба ресурсов

Фактически все бывшие мэры города и района консолидировались и выдвинули свои кандидатуры на предстоящих выборах в объединённой территории. Депутат Законодательного собрания Пермского края, член фракции ЛДПР Александр Григоренко выделяет три группы влияния: действующие депутаты и сторонники «Единой России», группа экс-главы района Александра Гаврилова и группа бывшего мэра Марата Хафизова. Хафизов, напомним, возглавляет местное отделение ЛДПР.

Экс-глава района Александр Гаврилов, отметившийся чередой скандалов, идёт по округу №13 от «Справедливой России». Также в этом округе выдвинули свои кандидатуры внук бывшего губернатора края Вячеслав Игумнов (ЛДПР), руководитель Коспашского филиала Губахинского психоневрологического интерната Александр Булахтин («Единая Россия»), сиделка этого же интерната Виктория Машина, ИП Алмаз Галимов и пенсионер Александр Гаврилов (все трое — самовыдвиженцы). Разница у двух Гавриловых только в отчестве: бывший глава — Николаевич, пенсионер — Александрович.

Экс-глава Кизела Дмитрий Чернопиский баллотируется как самовыдвиженец в округе №8. Напомним, он возглавлял город с 2010 по 2015 год и был осуждён за превышение должностных полномочий. Среди его конкурентов — действующие депутаты гордумы Николай Шевырин и Светлана Коваль (Шевырин — самовыдвиженец, Коваль — ЛДПР), начальник железнодорожного вокзала станции Кизел Чусовского участка Любовь Смирнова («Единая Россия»), главный инженер МУП «Банно-прачечный комбинат» Юрий Романюк, аппаратчик ОАО «Губахинский кокс» Антон Путин.

Бывший и. о. руководителя администрации Кизела и заместитель Чернопиского Марат Хафизов выдвинул свою кандидатуру по округу №6, экс-глава Кизеловского муниципального района Игорь Штэник — в округе №9. Конкуренцию Штэнику составит директор Кизеловского политехнического техникума и депутат районного Земского собрания Игорь Логинов («Единая Россия»), тренер кизеловской ДЮСШ Кирилл Макаров, ИП Алексей Суслов, учитель начальных классов Евгения Фефелова («Справедливая Россия»), учитель школы-интерната Владимир Чернышев (ЛДПР).

У Хафизова — более серьёзные противники. В округе №6 баллотируется секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Михалев (помощник депутата заксобрания Армена Гарсляна), пожарный Пермского отряда ФГП ВО ЖДТ «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» Свердловской железной дороги Александр Каденцев, автослесарь ИП Галимова А. Х. (того самого, что выдвинул свою кандидатуру в округе №13) Артём Тихомиров.

По мнению собеседника «Нового компаньона», близкого к краевой администрации, бывших градоначальников Кизела объединили бизнес-интересы. Гаврилова, в частности, будто бы интересуют социальные выплаты по переселению из ветхого жилья и строительство. Он оценивает их шансы на победу как средние: «Люди всё видят и знают их промашки. Помнят про то, как Гаврилов побил 24-летнюю Кристину Райхерт, дочь замглавы района, кинул телефоном в Чернопиского, кидался стульями, выталкивал посетителей с камерой. Одиозная личность». Он считает, что Гаврилов и Хафизов могли объединиться ради достижения цели.

Олег Борисенко говорит, что Кизел — изначально сложная территория. Он объясняет участие в выборах всех бывших глав следующим образом: «Мест в бюджетной сфере здесь не так уж много». В городе, по его словам, развито чувство локтя, а скамейка запасных достаточно узкая.

Григоренко уверен, что, поскольку выборы в городе будут высококонкурентными, а округа — не очень большие, «шанс есть у всех».

Олег Борисенко добавляет, что в небольших городах на выборах люди традиционно голосуют не за партии, а за конкретных людей. «Изначально шансы у кандидатов от «Единой России» высокие, но только потому, что они подобрали хороший кадровый состав, — говорит Борисенко. — Плюс праймериз даёт какой-то отсев. У остальных партий — в принципе проблема набрать 2000 кандидатов. А у «Единой России» количество переходит в качество. Победителем выходит тот, кто обладает каким-то ресурсом».

Отметим, что регистрация кандидатов заканчивается 4 августа. Вполне вероятно, что некоторые из них могут не пройти эту процедуру.