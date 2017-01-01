На море — в Березники В Верхнекамье прошёл очередной «Любимовский пикник»

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В Березниках 21 июля в рамках проекта «Включи город» — победителя программы «Пермский край — территория культуры» состоялся open-air «Любимовский пикник «На море!». Берег Нижнезырянского водохранилища на целый день превратился в набережную приморского города с её обязательными атрибутами: маленькими кафе, спортивными площадками, местом для прогулок, фотографами, воздушными змеями. Чётко продуманный организаторами формат и удачно подобранная локация превратили общегородской праздник в настоящий беззаботный пикник, где каждый мог найти занятие по душе.

Фото: Алексей Гречищев

Появившийся в Березниках пять лет назад «Любимовский пикник» является одним из редких примеров того, когда территория эффективно распоряжается своим историко-культурным наследием и делает его актуальным. По легенде, традицию проведения таких «заводских пикников» в начале ХХ века ввёл основатель Березниковского содового завода, меценат, промышленник и общественный деятель купец Иван Любимов. Таким образом он «настраивал» работу своего предприятия на европейский лад. Сегодняшний «Любимовский пикник» — не только яркое фестивальное событие, но и обращение к истории города без натужной дидактики и показного патриотизма.

«Любимовский пикник» объединил самые разные аудитории. Большая часть площадок была придумана и проведена самими горожанами: в рамках проекта «Включи город» на городском интернет-портале шёл сбор идей, которые городским сообществам хотелось бы реализовать. Благодаря этому в программе фестиваля появились оригинальные спортивные площадки, гигантский «морской бой», битва воздушных змеев. Вместе с березниковцами на «Пикнике» уже традиционно работал детский проект «Чердак» Пермского музея современного искусства.

Фото: Алексей Гречищев

Предложение подключиться к проекту и оригинально отпраздновать свой 135-летний юбилей с удовольствием поддержал Березниковский содовый завод. И не ошибся: «Любимовский квест», площадка «содовой химии», на которой всё время что-то шипело, булькало и клокотало, выставка «Маленькая Бельгия» пользовались на «Пикнике» бешеной популярностью.

Промышленную тему «отрабатывала» даже зона отдыха — вместо традиционных кресел-груш зрители на поляне сидели на ослепительно белых фирменных мешках для соды. Ветераны предприятия были искренне удивлены тем интересом, который вызывала у младшего поколения промышленная история завода.

Не случайной была и «морская» тема «Пикника». Всё сошлось удачно: и лежащее под ногами древнее Пермское море, без «подарков» от которого — месторождения калийно-магниевых солей и известнякового камня — не возникла бы промышленность Верхнекамья, и выбранный в качестве места проведения фестиваля берег Нижнезырянского водохранилища — промышленного объекта, который сегодня превратился в один из самых красивых водоёмов Березников. Ну и, конечно же, извечная тоска горожан, оставшихся летом в городе, по морю.

Фото: Алексей Гречищев

Финалом open-air стало выступление питерской группы «Полюса», которое объединило зрителей всех поколений.

Судя по замыслам организаторов, «Пикник» обязательно будет иметь продолжение, и в следующем году в Верхнекамье вновь состоится это событие, ради которого обязательно нужно съездить в Березники.

Проект реализован в рамках программы «Пермский край — территория культуры» Министерства культуры Пермского края