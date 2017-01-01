«Четыре строчки от Евгения Сапиро» Профессор презентовал в Перми свою книгу «Тебе и мне приятно»

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«Столько родных лиц… А половину вижу впервые!» — так, одновременно растроганно и парадоксально, приветствовал профессор Евгений Сапиро гостей, пришедших на презентацию его книги с игривым названием «Тебе и мне приятно». Книжка, в целесообразности издания которой сомневался сам автор, стала поводом для крупнейшей развиртуализации мощного сектора пермского «Фейсбука».

Фото: Евгений Запискин

В отличие от первых творений автора — «Стриптиз с юмором», «Трактат об удаче» и Никого впереди» — новая книга не роман и не мемуары, а сборник эпиграмм и поздравлений, адресованных друзьям по «Фейсбуку». Стихотворные поздравления Евгения Сауловича стали доброй традицией пермского, и не только пермского «Фейсбука». Управляющая частной филармонией «Триумф» Юлия Балабанова признавалась, что единственная причина не скрывать дату своего рождения — это желание получить очередные стихи от Сапиро. В общем, пермским фейсбучникам есть ради чего ждать дней рождения!

Именно френды Сапиро стали причиной издания: всячески подзуживали, нахваливали, даже льстили. Когда на сайте Пермского землячества была опубликована электронная версия книги, встал денежный вопрос: бумажную-то версию бесплатно не издать. Тогда без всяких специальных краудфандинговых платформ френды решили скинуться, нашлись спонсоры — тоже, разумеется, из числа обитателей «Фейсбука», и получился небольшой тираж — 200 подарочных экземпляров. «Неприятно смешивать любовь и деньги, но без них книги бы не было», — сетует Сапиро.

Тут очень кстати у Сапиро, живущего в Москве, случилась деловая поездка в родной Чусовой, а по дороге в Перми удалось устроить презентацию книги, для которой ректор ПГНИУ Игорь Макарихин щедро предоставил зал Студенческого дворца культуры.

Фото: Евгений Запискин

Перед началом официальной части на традиционном фуршете гости, встречаясь со знакомыми, потихоньку интересовались: «А это кто? А это?» Оказалось, что Евгений Сапиро не только легенда региональной политики и блестящий публицист, но и активнейший фейсбучник. По его приглашению пришли френды, далеко не всегда знающие друг друга и вряд ли встречающиеся по другим поводам.

Работали над изданием Мария Дурбале и Ильдар Маматов, им-то по справедливости и досталась роль ведущих презентации. Роль не слишком сложная, ведь автор книги и сам кого угодно и что угодно презентует. Редко когда старые советские анекдоты звучат так к месту и в целом так удачно, как в его исполнении!

У Сапиро около 3000 френдов, но только 300 из них он считает истинными друзьями — им и адресует свои эпиграммы. Как выяснилось, со многими он дружит семьями и поколениями: на презентацию многие старинные знакомые Евгения Сауловича пришли с детьми, и эти дети тоже оказались френдами профессора. Самыми родными и близкими он считает своих бывших учеников, особенно аспирантов, которые в шутку называли себя «сапирантами». Вторая группа «особенно родных» — земляки, чусовляне… Тут из публики послышались выкрики: чусовлян оказалось много. Третью группу примечательных френдов Сапиро охарактеризовал как «особо отвязных»: это значит, что человек так ярко проявил себя в Сети, что профессор-писатель почувствовал с ним родство душ. Первый из «отвязных» — сетевой писатель Павел Селуков. Сапиро считает, что у него большое будущее. «Когда я его читаю, лет 30 сбрасываю. А потом приходит жена и советует поглядеться в зеркало — тут сразу начинает соцреализм работать», — признаётся профессор.

Фото: Евгений Запискин

По ходу вечера выяснилось, что есть ещё одна небольшая, но важная группа старинных друзей, плавно превратившихся в френдов, — журналисты газеты «Пермские новости», появление которой Сапиро инициировал в перестроечные годы, будучи спикером краевого Законодательного собрания. Газета ненадолго пережила перестройку, но люди оттуда вышли славные. Журналистка и правозащитница Ирина Кизилова подарила Сапиро сборник публикаций «Пермских новостей».

Презентация проходила в формате автограф-сессии, правда, автографы были заготовлены заранее — именные, для каждого — специальный, особенный. Гостей вызывали по одному, и в честь каждого звучала эпиграмма. Многие отвечали тем же — читали собственные двустишия и четверостишия, дарили собственные книги. Правда, мало кому удавалось сочинить столь же складные вирши, как у автора сборника.

Словом, вечер прошёл «в тёплой дружественной обстановке», как наверняка мог бы сказать Евгений Сапиро, любитель посмеяться над советскими пропагандистскими штампами. Вечер прошёл, а традиция осталась. Уже появились в «Фейсбуке» очередные поздравления, например вице-премьеру правительства Пермского края Ирине Ивенских:

Наш Пермский край богат, а не убог.

Всегда найдёшь в нём и перчинку, и малинку.

Вот замправительства — строжайший педагог,

Но в то же время интересная блондинка!

Или журналисту Сергею Тупицыну:

Кто там бурчит, что далеко не юн

Сергей Тупицын?

Зато хватает пороха в его пороховнице!

Сапиро никогда не пропустит день рождения хорошего человека!

Всё чаще на его страничке в «Фейсбуке» появляются достойные алаверды. Вот что написал по поводу издания книги «Тебе и мне приятно» театровед и драматург Сергей Коробков:

О дивные сентенции Сапиро,

Какие подсказала мэтру Лира!

Они волнуют, как Орфея фурии,

Ищу напеть слова — и не найду их я!

Они тревожат сердце одиссеевски,

Как будто Пенелопа ждёт и — не надеется.

Они, как Ахиллеса в пятку,

Пронзают душу вкупе с сердцем всмятку!

А стихи журналистки Анастасии Петровой стали уже, можно сказать, фейсбучной классикой:

Теплее дорогого кашемира,

Помпезнее советского ампира,

Параднее драгунского мундира

И слаще, чем молочный шоколад,

Полезней трёхпроцентного кефира,

Дороже в санкции закупленного сыра

Четыре строчки от Евгения Сапиро

К какой-нибудь из очень личных дат.