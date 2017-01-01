Привезли праздник В Перми прошли Дни культуры Республики Беларусь

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Культурная программа Белоруссии, представленная в Пермском доме народного творчества «Губерния» и в «Лето-Парке» 21 и 22 июля, — это ответ на пермский творческий «десант», который высадился в Минске год назад. Пермский губернский духовой оркестр со свойственными коллективу полковника Евгения Тверетинова азартом и вдохновением играл тогда не только в концертных залах, но и на площадях и в скверах белорусской столицы. Кроме того, жители Минска увидели фотовыставку, посвящённую Пермскому краю, и цикл документальных фильмов.

Фото: Константин Долгановский

Белорусы постарались ответить достойно: они привезли баннерную выставку, посвящённую истории и сего­дняшнему дню Республики Беларусь, и концерт государственного ансамбля народной музыки «Свята», что по-белорусски значит «Праздник». Поддержку проекту оказало Министерство культуры Пермского края.

Наверное, гости сами не ожидали, что их приезд вызовет такой ажиотаж: нарядно одетые пермяки стали прибывать за час до начала концерта, мест в зрительном зале катастрофически не хватало, пришлось поставить дополнительные стулья. Принимали ансамбль восторженно, кричали не только традиционное «Браво!», но и искреннее «Спасибо!».

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский и заместитель министра культуры Белоруссии Александр Яцко вместе осмотрели выставку «Беларусь и белорусы», а в роли экскурсовода выступил её автор — заместитель директора Национального исторического музея Республики Беларусь Александр Храмой. Он показал, какой была территория современной Белоруссии в эпоху неолита, когда там впервые поселился человек: оказывается, знаменитый заповедник Беловежская пуща — не просто лес, где водятся зубры, а настоящий реликт — остаток первобытных лесов, которые когда-то покрывали всю территорию Европы, а потом были практически уничтожены — везде, кроме Белоруссии.

Первый город на территории респуб­лики — Полоцк. Это один из самых старинных славянских городов вообще, священное место для всех славян.

На протяжении XVI—XVIII веков Белоруссия была частью Речи Посполитой — одного из самых мощных и долго просуществовавших европейских государств. Вообще, Белоруссия благодаря своему расположению в центре Европы постоянно участвовала в процессах межнацио­нального объединения, входила в какие-то союзы. Белорусы — талантливые интеграторы и верные союзники, этим прославились в веках и доказывают это сегодня. Хорошее отношение белорусов к России и Советскому Союзу — тоже историческая традиция: так получилось, что государство полностью вошло в Российскую империю, в отличие от Польши или Украины, которые были раздроблены до середины ХХ века. Белорусы воспринимают Россию как страну, которая сохранила единство белорусской нации и активно способствовала развитию её национального самосознания.

Русский язык по сей день является одним из государственных языков Респуб­лики Беларусь, и жители этой страны гордятся своим природным двуязычием. Кстати, с некоторыми особенностями белорусского языка, а также самыми важными выражениями на нём можно было познакомиться на этой же выставке. Тем, кто не любит заучивать правила орфографии и заниматься поиском проверочных слов для безударных гласных, этот язык очень понравится: там вообще нет безударного «о»; если без ударения, можно писать «а», не ошибёшься.

С Пермским краем у Республики Беларусь, точнее у белорусов как нации, сложились особые отношения. Так получилось, что ещё во время Первой мировой войны многие белорусские семьи оказались на территории Пермского края. По словам Вячеслава Торчинского, когда его знакомые узнали о Днях Республики Беларусь, они засыпали его эсэмэсками: «Я в Минске родился…», «У меня в Витебске родня…» Краевой министр считает, что культура в этом случае может сыграть роль локомотива для экономики: вместе с культурной делегацией прибыли и представители бизнеса, одни интересы перетекают в другие. Культурная программа стала приятным дополнением для заседания рабочей группы по сотрудничеству Пермского края и Республики Беларусь, на котором обсуждалось выполнение совместного плана мероприятий в сферах сельского хозяйства, образования, науки, культуры и туризма, а также перспективные направления деятельности.

Кроме того, знакомство с такой близкой, такой доступной для российских путешественников, но всё же принципиально отличной от России страной — это просто интересно. Недаром посетители концерта в «Губернии» активно разбирали буклеты «50 вещей, которые необходимо сделать в Белоруссии» — возможно, решили спланировать поездку.

Александр Яцко, заместитель министра культуры Республики Беларусь, в Перми побывал впервые. По его словам, впечатления — самые сильные: роскошные леса, великая река…

Насколько сложными были культурные процессы, проходившие на территории Белоруссии за последнюю тысячу лет, видно не только по фотографиям выставки, запечатлевшим широколиственные леса и роскошные соборы в стиле европейского барокко, но и по костюмам и музыкальным инструментам ансамбля «Свята». Славянские вышивки — и европейские длинные кафтаны, свирели и рожки соседствуют со скрипкой (её белорусы считают нацио­нальным инструментом) и сложной перкуссией.

В белорусской народной музыке — особая мелодичность и особый задор. Многие мелодии кажутся русскому слушателю смутно — или даже не смутно — знакомыми: фольклор двух стран местами очень схож. Ансамбль

«Свята» — коллектив профессиональный, его артисты — настоящие виртуозы. Какие там были соло на свирелях, на флейтах и других национальных дудочках! А какие скрипичные «запилы»! Особое впечатление произвела перкуссио­нистка в пышном национальном венке, бодро играющая на цимбалах.

Руководитель ансамбля Анатолий Кашталапов в день концерта, 20 июля, отметил юбилей — 70-летие. Принимал поздравления прямо на сцене, а зал активно аплодировал. Такая дата — и на гастролях! Это ли не праздник?

Дни культуры Республики Беларусь удачно вписались в программу «Лето-Парка», где по случаю хорошей погоды выставка и концерт собрали невероятный аншлаг. Этот успех доказывает, что «перекормить» пермяка фестивалями очень сложно. Каждый такой праздник люди принимают с благодарностью.