Юбилейный бюджет Краевые власти снесут ДК «Телта» и распланируют территорию Перми II под строительство транспортно-пересадочного узла

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Инфраструктурные проекты краевых властей в рамках подготовки к 300-летию Перми облекли в цифры. Губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в Законодательное собрание пакет поправок в закон «О бюджете» на 2018—2020 годы. Доходы в 2018 и 2019 годах увеличиваются на 1,440 млрд и 1,428 млрд руб. соответственно, расходы — ровно на столько же. Эти деньги в основном будут направлены на ремонт и строительство дорог, выкуп здания бывшего товарного двора, расселение домов, расположенных в коридоре будущей улицы Строителей, а также на планировку территории ДКЖ, ТПУ Пермь II и городского пространства в районе набережной.

Стенд Пермского края на Московском урбанистическом форуме

Фото: Константин Долгановский

В 2019 и 2020 годах налоговые поступления в бюджет вырастут на 1,428 млрд и 1,367 млрд руб. соответственно. В пояснительной записке к поправкам в закон «О бюджете» сказано, что рост ожидается в связи с прогнозируемым увеличением поступ­ления налога на прибыль организаций в 2018 году.

В текущем году доходы в основном растут за счёт фактического поступления налога на прибыль по крупным налогоплательщикам (911 млн руб.) и предоставления дотаций из федерального бюджета (527 млн руб.).

Эти деньги будут направлены на реализацию приоритетных краевых программ и проектов. Например, будут увеличены расходы на «Качественное здравоохранение» (на 68,6 млн руб. в 2018 году и на 138 млн руб.

в 2019-м), на образование (59,5 млн руб. в 2018 году), на социальную поддержку жителей (80 млн руб. в 2018 году и 26 млн руб. в 2019-м).

На 8 млн руб. в этом году и на 23 млн руб. в 2019 и 2020 годах вырастут затраты на содержание фонда капремонта. Порядка 61 млн руб. будет вложено в «техническое перевооружение» котельной №5 в Горнозаводске, которая в силу своей ветхости не может качественно обеспечивать город теплом.

Без пяти 300

Часть расходов при этом будет направлена на реализацию крупных инвестиционных проектов в рамках комплексного развития центральной части Перми.

Например, в 2019 году планируется направить 13,5 млн руб. на снос ДК «Телта» (в пояснительной записке он фигурирует как имущество, расположенное на ул. Окулова, 14) «в связи с его неудовлетворительным состоянием». По информации «Нового компаньона», сегодня на этом месте рассматривается вариант строительства отеля одного из международных брендов. Пока власти ведут переговоры с тремя крупными сетями.

Ещё в апреле министерство имущества внесло предложение об изменении зонирования этого участка площадью 1,08 га: вместо действующей зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) установить зону Ц-5 (зона оптовой торговли, открытых рынков). Кроме того, предусмотрено увеличение высотности разрешённого строительства — «не более 52 м». Комиссия по землепользованию и застройке 17 мая поддержала эту инициативу, и постановлением администрации Перми №368 от 7 июня она была одобрена. В пресс-службе города пояснили, что в любом случае окончательное решение будет принято после проведения публичных слушаний, которые ориентировочно пройдут в августе.

Так могут выглядеть «Ворота Перми» — пространство в районе Перми II (презентация проекта «Пермь — 300 лет на Каме»)

Помимо этого, в бюджете преду­смотрено 10,2 млн руб. на подготовку документации о планировке трёх территорий. Речь идёт, во-первых, о микрорайоне ДКЖ (126 га) для реализации проекта ТПУ Пермь II и строительства единой улично-дорожной сети в Дзержинском районе по улицам Строителей, Трамвайной, Барамзиной (4,6 млн руб.). Во-вторых, о территории в границах федерального земельного участка площадью 31 га на ул. Локомотивной (для строительства того же ТПУ, 4,4 млн руб.). В-третьих, о планировке пространства (8,5 га) в районе городской набережной (1,3 млн руб.). Все работы по подготовке документации будет проводить ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края».

Наконец, край планирует потратить 800 млн руб. (по 400 млн в 2018 и 2019 годах) на приобретение здания бывшего товарного двора на ул. Локомотивной, 18 и объектов, которые расположены в «коридоре проектируемой дороги по ул. Строителей». В краевом министерстве имущества пояснили, что выкуп планируется для развития центрального планировочного пространства и транспортной инфраструктуры.

Со следующего года бюджет Пермского края будет направлять по 1 млрд руб. на расселение аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года. С этой целью губернатор предлагает увеличить на 553 млн руб. расходы в 2019 и 2020 годах. Ежегодно власти будут расселять по 20 тыс. кв. м, в результате в 2022 году им удастся добиться показателя в 81,6 тыс. кв. м.

«Ласточки» и собственный проектировщик

Львиная доля доходов будет направлена на ремонт дорог и транспортную систему. В дорожный фонд края в 2018 году будет дополнительно перераспределено 439 млн руб., в 2019-м —

115,7 млн руб., в 2020-м — 625,7 млн руб. В этом году деньги будут направлены на вторую очередь Восточного обхода (200 млн руб.), обход посёлка Куеда (50 млн руб.), участок шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино (150 млн руб.). В 2019 и 2020 годах запланированы проектно-изыскательские и строительно-

монтажные работы в районе съезда с автомобильной дороги «Обход города Чусового» к микрорайону Дальний Восток. Также поправками в бюджет переносится с 2018-го на 2019 год реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской и участка Березники — Соликамск автодороги Кунгур — Соликамск «в связи с заключением контрактов в четвёртом квартале 2018 года».

Помимо этого, краевые власти предлагают выкупить долю в уставном капитале ООО «Уральский институт дорожного проектирования». Это необходимо для «ускорения процесса разработки ПСД, корректировки проектов на этапе СМР, а также формирования единого подхода по технологии производства работ». На эти цели в бюджете зарезервировано 45 млн руб.

Расходы на транспорт в 2018 году будут увеличены на 37 млн руб., в 2019—2020-м — на 67 млн руб. Эти деньги пойдут на субсидирование железнодорожных перевозок для жителей края. Дело в том, что с 1 августа на территории края будут запущены два электропоезда «Ласточка» по маршрутам Пермь — Кунгур и Пермь — Верещагино. «Ласточка» — это скоростной электропоезд, созданный в компании Siemens AG для российских железных дорог на основе платформы Siemens Desiro. Предполагается, что РЖД передаст поезда ППК в аренду. Составы, по данным «Нового компаньона», утром будут следовать в сторону Перми, а вечером поедут в обратном направлении.

«Губернатор чувствует в себе силы для того, чтобы взять под личный контроль большое число вопросов»

Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края:

— Есть разные управленческие решения. Есть решения, которые больше тяготеют к централизации, и обычно такие решения принимаются сильными руководителями. Есть управленческие решения, которые тяготеют к децентрализации, то есть к делегированию полномочий муниципалитетам через передачу субсидий.

Я вижу, что сейчас тренд взят на централизацию. И объясняю это тем, что губернатор чувствует в себе силы для того, чтобы взять под личный контроль большое количество вопросов. В частности, поправками в бюджет предлагается приобрести компанию по проектированию

(ООО «Уральский институт дорожного проектирования» — ред.). Я считаю, что это повлечёт дополнительную ответственность органов влас­ти: или мы работали с такими компаниями по договорам, или будем иметь такую компанию в государственной собственности. То есть нам нужно будет поддерживать профессиональный уровень, конкурентоспособность этой компании.

Очевидно, что правительство понимает и идёт на такие шаги осознанно. В этой части депутатский корпус, скорее всего, будет поддерживать эту позицию, потому что человек взял ответственность за регион, он видит управление таким образом. Результаты мы увидим после того, как завершим финансовый период и будем оценивать показатели государственных программ.

«Инфраструктура — это то, что непосредственно обеспечивает экономическое развитие»

Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края:

— Во-первых, были внесены поправки, связанные с увеличением расходов по госпрограмме «Наука и образование». Это расходы на субсидии Пермскому национальному исследовательскому политехническому университету для улучшения материально-технической базы — 26,6 млн руб. На мой взгляд, это очень важно, поскольку инновационная, цифровая экономика невозможна без вузов и университетов. Улучшение их материально-технической базы в дальнейшем даст импульс для оживления экономики и реализации успешных программ.

Также я отметила бы расходы на формирование территории для транспортно-пересадочного узла, который планируется сделать в районе улицы Локомотивной. На мой взгляд, это очень важный инфраструктурный проект, который будет работать на экономику. Мы знаем, что инфраструктура — это то, что непосредственно обеспечивает во многом экономическое развитие. Также не нужно забывать про социальные аспекты: в одном месте будут автобусный и железнодорожный вокзалы, а это более комфортно для жителей.

«Надеюсь, по итогам 2018 или 2019 года у нас появятся готовые проекты ТПУ и завода им. Шпагина»

Александр Григоренко, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Главный положительный момент этих изменений в бюджет — это то, что там появились дополнительные деньги за счёт поступления налога на прибыль и федеральных трансфертов. Если говорить о распределении, то ничего революционного я там не увидел.

По большому счёту, эти деньги были распределены по различным отраслям: образование, социальное обеспечение, дорожная отрасль, строительство и т. д. Так сказать, распределили по потребностям.

Самое интересное, что в этом законопроекте заложены краевые деньги на проектирование нового культурного комплекса на заводе им. Шпагина и нового транспортно-пересадочного узла на Перми II. Там до сих пор нет готовых проектов и даже чёткой концепции. И эти небольшие суммы выделены как раз на разработку концепции и проектов. Надеюсь, что всё-таки по итогам 2018 или 2019 года они появятся. Если говорить о их реализации, то сейчас никто не гарантирует, что будет с ними дальше.