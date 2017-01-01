Жизнь на уровне Расслоение общества по размерам доходов в Прикамье снижается, но медленно

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Пермьстат опубликовал данные об уровне доходов в Пермском крае, а также о распределении населения по уровню жизни. Средняя заработная плата в регио­не в апреле 2018 года составляла 35,2 тыс. руб., это на 8% больше, чем в том же месяце прошлого года. Но если обратиться к показателю среднедушевых доходов, учитывающих уровень жизни не только работающего населения, то выяснится, что он снизился. В итоге, несмотря на рост зарплат, средний уровень жизни людей остаётся ниже, чем до кризиса 2014 года.

Первое сравнение данных Росстата показывает, что средняя заработная плата в Пермском крае, как и все последние годы, остаётся самой высокой в Приволжском федеральном округе. Однако такое утверждение некорректно, поскольку не учитывает региональные коэффициенты. Правильнее всего сравнивать Пермский край с соседями, делая поправку на «уральские» там, где это необходимо. В этом случае регион перестаёт быть лидером и становится «середнячком». Больше, чем в Прикамье, зарабатывают жители Татарстана, Нижегородской, Самарской и Свердловской областей.

Также Росстат публикует данные о среднедушевых доходах. По этому показателю Пермский край тоже не является лидером в Приволжском округе.

В Прикамье среднедушевой доход составляет 28,8 тыс. руб., в Нижегородской области — 30,7 тыс. руб., в Татарстане — 32,2 тыс. руб. при более низких прожиточных минимумах в обоих случаях.

Богатые и бедные

Данные Пермьстата позволяют оценить степень расслоения населения края по уровню доходов. Если разделить всех жителей Прикамья на пять 20%-ных групп, то на наиболее бедную приходится 5,5% всех доходов, а на наиболее богатую почти половина — 46,6%. Сказать, что за последний год этот разрыв сократился, нельзя. В 2016 году эти цифры составляли 5,3 и 47% соответственно.

О той же тенденции, пусть и слабовыраженной, говорит изменение коэффициента Джини: в 2017 году он составлял 0,407 против 0,412 в 2016-м. Этот статистический показатель изменяется от 0 до 1, и чем дальше его значение от нуля и ближе к единице, тем степень расслоения выше. Если сравнить значение индекса Джини Пермского края с показателями других стран, то выяснится, что в нашем регионе степень расслоения общества по уровню доходов примерно такая же, как в Грузии, Марокко, Сенегале, Турции, Уганде, Уругвае и… США.

Есть и ещё один показатель, который позволяет оценить степень расслоения общества, — соотношение доходов наиболее и наименее обеспеченных 10% населения. Здесь Пермский край тоже является одним из лидеров Приволжского федерального округа, однако это сомнительный успех. В нашем регионе значение этого показателя равно 15, в Башкортостане — 16,1, а во всех остальных регионах оно ниже.

Данные официальной статистики также показывают, что наиболее массовой является группа населения с заработной платой 27—45 тыс. руб. в месяц — это 22% населения. Доходы свыше 45 тыс. руб. получают ещё 17% населения. Зато почти столько же людей — 16% — зарабатывают 10 тыс. руб. и меньше.

Численность населения, имеющего среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума, составляет в Пермском крае 396 тыс. человек, или 15,1% от общей численности населения. И этот показатель за последний год ухудшился: в 2016 году это были 392 тыс. человек, или 12,9% населения. В среднем по Приволжскому федеральному округу доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составляет 12,3%.

Трудоустройство — ещё не гарантия

С начала 2015 года уровень средней заработной платы в Пермском крае увеличился на 26%, и примерно такой же была накопленная инфляция за этот период. Но если снова обратиться к показателю среднедушевых доходов, учитывающих уровень жизни не только работающего населения, то выяснится, что он снизился. За последние 3,5 года среднедушевые доходы в Пермском крае сократились на 17%. Это та самая ситуация, о которой говорят экономисты-аналитики: несмотря на рост зарплат, средний уровень жизни людей сейчас значительно ниже, чем до кризиса 2014 года.

Как выясняется, работающие люди оказались в определённой степени защищены от влияния инфляции, в отличие от других слоёв населения. Однако и тут не всё так просто. Во-первых, значительную часть доходов статистика не знает, поскольку население получает её в конвертах, — и там могли произойти значительные сокращения. Во-вторых, быть трудоустроенным — ещё не значит работать и получать заработную плату.

Всё дело в скрытой безработице. Данный факт отмечался и аналитиками, и властью: в этот кризис работодатели чаще, чем раньше, вместо увольнения сотрудников выбирают вариант их перевода на неполный рабочий день либо полной приостановки их деятельности — вывод в простой или оформление вынужденного отпуска без сохранения заработной платы. По данным Пермьстата, ещё в 2015 году скрытая безработица приобрела серьёзные масштабы, превысив 12% от количества людей, официально считающихся трудоустроенными. С тех пор ничего не изменилось: по данным за первый квартал 2018 года, эта цифра составляет 12,4%. Большинство из них — 9,2% от числа занятых, или около 56 тыс. человек, — полностью отстранены от выполнения работы и не получают зарплату: находятся в простое по вине работодателя либо отправлены в неоплачиваемый отпуск.