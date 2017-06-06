Без права на вычет Какие налоги надо платить, если вы купили апартаменты

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Апартамент (фр. appartement — квартира, итал. appartamento — квартира) — это комната или отдельное помещение в доме (квартира), в котором созданы необходимые условия для проживания. Однако ни в Жилищном, ни в Налоговом, ни в Гражданском кодексах определения понятия «апартаменты» нет.

Именно поэтому, купив апартаменты, вы не сможете воспользоваться имущественным вычетом по НДФЛ. Из буквального прочтения п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ следует, что имущественный вычет, связанный с покупкой недвижимости, может быть предоставлен только в отношении жилых домов, квартир, комнат и долей в них. А статья 16 ЖК РФ к жилым помещениям относит жилой дом, часть жилого дома, квартиру, часть квартиры, комнату. Запрета проживать в нежилом помещении Жилищный кодекс РФ не содержит.

Конституционный суд РФ в определении от 06.06.2017 №1164-О указал, что право на вычет не возникает и в случае перевода апартаментов в объект жилой недвижимости: эта налоговая льгота рассчитана на поощрение строительства и приобретение гражданами жилья, а не на поддержку перевода помещений.

Что же касается налога на имущество для физлиц, то в соответствии со ст. 401 НК РФ объектом налого­обложения являются как жилые, так и нежилые помещения. В связи с тем, что апартаменты относятся к прочим объектам налогообложения, налоговая ставка может устанавливаться не более 0,5%. При этом, если апартаменты находятся в здании, в котором налог на имущество исчисляется от кадастровой стоимости, ставка может устанавливаться до 2%.

На сегодняшний день подготовлены следующие законопроекты, призванные урегулировать законодательные пробелы с использованием апартаментов:

— проект Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» (подготовлен Минстроем России 21.03.2018);

— проект Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи со строительством многофункциональных зданий» (подготовлен Минстроем России 11.10.2017);

— проект Федерального закона №488847-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях регулирования правового статуса многофункциональных домов и жилых апартаментов» (внесён 15.06.2018 депутатом ГД А. Г. Сидякиным).

Очень надеюсь на то, что законодатель примет верное решение и даст право налогоплательщику самостоятельно решать, к жилым или нежилым помещениям будут относиться его апартаменты, поскольку от этого будут зависеть и права собственников, и система налогообложения.

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