Бросили зёрна В Пермском крае прошёл «Агрофест» — выставка-ярмарка и деловой форум профессионалов сельского хозяйства

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«Агрофест» проходит в Пермском крае с 2015 года. Выставка-ярмарка сельхозтехники и племенного животноводства традиционно вызывает интерес у специалистов, но главной функцией события стала организация переговорной площадки, где любой представитель профессионального сообщества аграриев мог задать любой вопрос губернатору или министру сельского хозяйства и тут же получить ответ или приглашение обсудить проблему подробнее. Для непрофессионалов же форум — это возможность увидеть, насколько серьёзная отрасль — современное сельское хозяйство, насколько велики её возможности и разнообразны методы.

В этом году мероприятие впервые состоялось на опытном поле ФГБНУ «Пермский НИИСХ» — части будущего нового агроинновационного центра «Лобаново». На торжественном открытии «Агрофеста» Свободный театр современного танца выступил с композицией под песню Crazy Love, и губернатор Максим Решетников в своём приветственном слове не преминул поиронизировать над таким выбором: по его словам, любовь в отношениях краевых властей и работников сельского хозяйства, конечно, присутствует, но ничуть не безумная — напротив, очень сознательная, основанная на уважении к людям, занятым в отрасли, на понимании важности сельского хозяйства, которое сегодня является локомотивом развития экономики региона, резервом для создания новых рабочих мест и роста уровня жизни в целом.

После торжественного открытия с доклада губернатора началась деловая программа. По информации Максима Решетникова, в целом отрасль сельского хозяйства можно отнести к разряду растущих, рост характерен как для крупных сельхозпредприятий, так и для крестьянских (фермерских) хозяйств. Передовой отраслью, настоящим экономическим локомотивом является молочное животноводство: за первое полугодие 2018 года было получено 252 тыс. т молока — это на 10 тыс. т больше, чем за тот же период прошлого года. «Столько Пермский край ещё никогда не доил», — прокомментировал этот факт глава Минсельхозпрода Пермского края Александр Козюков.

В 2018 году планируется увеличить посевные площади к уровню предыдущего года, и Максим Решетников рассчитывает к 2022 году увидеть цифру в 920 тыс. га посевных площадей. Эту цифру губернатор называет «амбициозной» и призывает хозяйства активнее находить неиспользуемые земли и делать заявки на включение их в оборот. На многих неиспользуемых землях сельхозназначения уже вырос лес — деревья высотой до 2—3 м. Введение этих участков в сельхозоборот потребует дополнительных средств. Бюджет предлагает для таких хозяйств особую форму поддержки — компенсацию затрат на очистку поля: корчевание деревьев и т. п. В Прикамье будет введена фиксированная ставка в 5972 руб. на 1 га на проведение таких работ. При этом земельный участок должен быть в собственности не более трёх—пяти лет. Таким образом, чем больше площадь земель, вовлечённых в сельскохозяйственный оборот, тем больше будет господдержка.

«Пермский край — один из немногих регионов, которые взяли на себя обязательства по оплате ввода залежных земель. Мы будем возмещать сельхозтоваропроизводителям часть затрат на расчистку земли от засорённости и первичную обработку почвы. Предполагается, что в бюджет на 2019—2021 годы включены средства на субсидирование культуртехнических мероприятий на землях сельхозназначения, вовлекаемых в оборот, — обозначил Максим Решетников. — В наших интересах, чтобы эти земли перешли к уже действующим фермерам, хозяйствам, чтобы этот ресурс использовался по назначению».

По информации Александра Козюкова, процессом возвращения в оборот залежных земель сельхозназначения занимается постоянно действующая рабочая группа, которую сопровождает специальный пул землеустроителей.

Система поддержки сельхозпроизводителей, о которой говорил в своём докладе Максим Решетников, складывается из ряда принципиальных решений, принятых за последние год-полтора; среди них немало настоящих ноу-хау. Прежде всего, разработана понятная и прозрачная система предоставления субсидий исходя из объёма полученной продукции: суммы субсидий рассчитываются на каждый литр молока или на каждый гектар посевной площади. В ближайшем будущем условия предоставления субсидий станут ещё более удобными: сейчас, хотя субсидии предоставляются на три года, соглашение с Минсельхозпродом заключается на один год, а через год все бумаги приходится обновлять, но скоро станет возможным заключение трёхлетних соглашений.

Около 40 млн руб. было выделено дополнительно для компенсации снижения закупочных цен на молоко-сырьё нынешней весной: эту субсидию глава региона назвал «антикризисной». Есть и другие финансовые меры поддержки сельского бизнеса. Например, в конце прошлого года 120 млн руб. направлено на погашение части затрат на инвестиционные проекты, реализованные в 2015—2016 годах сельхозтоваропроизводителями, но непросубсидированные.

В целом объём господдержки отрасли в 2018 году по сравнению с прошлым годом не изменился — 3,2 млрд руб. (1,9 млрд — краевой бюджет, 1,3 млрд — федеральный бюджет).

В 2018 году реализуется 22 инвестиционных проекта. Общий объём инвестиций по ним — около 1,7 млрд руб. В числе наиболее важных — строительство зернокомплекса в Большесосновском районе, животноводческих комплексов в Еловском и Нытвенском районах. Планируется, что в следующую трёхлетку в АПК будет реализовано свыше 100 инвестпроектов общей стоимостью более 6,2 млрд руб.

Выступление министра сельского хозяйства Александра Козюкова, посвящённое итогам работы агропромышленного комплекса края за первое полугодие 2018 года, было под стать губернаторскому: такое же краткое, правда, цифр чуть больше и о проблемах сказано чуть подробнее.

Он отметил, что развивается молочное животноводство и растениеводство, увеличивается клин кормовых культур. Птицеводство показывает стабильный рост, производство яиц — на 20 млн единиц больше, чем год назад. А вот производство мяса несколько снижено — этот факт министр объясняет деятельностью арендатора свинокомплекса в посёлке Майском, который серьёзно уменьшил производство мяса свиней, а также тем, что одна из птицефабрик проводит реконструкцию и модернизацию производственных мощностей, после завершения реализации инвестпроекта предприятие нивелирует отставание. По мнению Козюкова, мясное животноводство — хорошая сфера для малых форм хозяйствования, особенно начинающих фермеров.

После докладов приступили к диалогу, и выяснилось, что, несмотря на все меры государственной поддержки, в сельском хозяйстве остаётся немало нерешённых проблем.

Собственно, никто в этом не сомневался, а открытая диалоговая площадка на «Агрофесте» как раз и была создана для того, чтобы взять эти проблемы «на карандаш». По образному выражению Максима Решетникова, «очень многое зависит от людей, которые дёргают за рукав».

С особыми проблемами сталкиваются хозяйства, занимающиеся выращиванием овощей защищённого грунта. Например, компания, выращивающая овощи в защищённом грунте, то есть круглый год, сталкивается с необходимостью оплаты зимнего отопления. Редиска выходит золотая! В той же компании взялись за выращивание ягодников, продукция которых могла бы заменить на прилавках супермаркетов дорогие и невкусные импортные ягоды. Для столь нераспространённого в Пермском крае вида деятельности существует грантовая поддержка начинающих фермеров.

Максим Решетников считает, что для подобных хозяйств лучшая поддержка — организация прямого выхода на рынок. Необходимо создать систему постоянно действующих фермерских ярмарок, где небольшие хозяйства — производители овощей, ягод, сыров, домашних колбас — могли бы получить гарантированное торговое место и санитарное сопровождение, а главное — покупателя.

Для того чтобы понять, что сельское хозяйство в Пермском крае чувствует себя неплохо, можно было и не участвовать в деловой программе «Агрофеста», а просто пройти по его стендам. Не менее впечатляла выставка сельхозтехники — бойких тракторов, огромных комбайнов и каких-то немыслимых сеялок-веялок. Соревнования механизаторов, «гвоздём» которых стали гонки на тракторах, прошли с настоящим азартом.

Словом, было весело — именно так, как и должно быть на летнем сельскохозяйственном празднике, из тех, что испокон веку были вкусными и полезными.