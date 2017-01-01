«Предпринимательство — жёсткая игра в очень токсичной среде» Советы Владимира Сивакова руководителя ассоциации экспертов антикризисного управления Урала и Поволжья, бизнесменам

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В марте 2018 года с моста перехода Стахановская — Чкалова сбросился предприниматель Андрей Кудрин, который вскоре скончался. Предположительно, причина суицида — проблемы в бизнесе. Несколько лет назад, не выдержав бремени долгов, в своём гараже повесился совладелец компании «ДАН» Михаил Деменев. В соседнем Екатеринбурге 27 апреля 2018 года произошла просто шекспировская трагедия. Известный предприниматель и бизнес-тренер Павел Неверов был застрелен своим деловым партнёром Олегом Ёлкиным, который после убийства застрелился сам. Причина — банкротство, до которого дошло предприятие Ёлкина «Олми» под руководством Неверова.

Фото: Павел Норицын

Новостные ленты регулярно поставляют нам подобные драматические сюжеты. В переломные, стрессовые для бизнеса времена — а сейчас именно такие — таких трагедий случается всё больше. Они становятся просто «информационным фоном», и мы уже перестаём обращать на них внимание. Но за каждым таким печальным финалом того или иного бизнеса — смерть конкретных людей, боль их близких, а для детей — потеря родителей.

Бизнес — важная часть жизни. Но далеко не вся жизнь. Почему же проблемы в бизнесе, пусть даже очень тяжёлые, приводят сильных, успешных и уверенных в себе людей к опасной черте? И как можно удержаться на краю, не шагнув в пропасть? Об этом мы говорим с руководителем Ассоциации экспертов антикризисного управления Урала и Поволжья Владимиром Сивковым.

— Владимир Васильевич, для начала расскажите о вашей ассоциации. Вы — известный руководитель группы юридических компаний, имеете опыт работы в реальном секторе. Почему возникла необходимость создания ассоциации, чем она занимается?

— По роду нашей деятельности мы регулярно сталкиваемся с процедурами банкротства, как и с необходимостью защиты от недобросовестных банкротств. Это сложная тема, где переплетается целый клубок факторов, начиная с макроэкономики и заканчивая психологией конкретных людей. Большой опыт работы в этой сфере привёл нас к выводу о необходимости создания ассоциации, в которую будут приниматься только арбитражные управляющие экстра-класса. Мы должны быть уверены, что наши специалисты сделают всё возможное в интересах клиента.

К сожалению, в большинстве случаев арбитражные управляющие не столько занимаются оздоровлением предприятия, попавшего в процедуру банкротства, сколько решают свои собственные задачи. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Давайте будем честны: чаще всего арбитражный управляющий — это просто индивидуальный предприниматель, прослушавший полугодовые курсы и получивший лицензию. Его зарплата — 30 тыс. руб., подчас у него нет даже денег, чтобы оплатить взнос в своей СРО. И вот он приходит на предприятие, которое долгое время нормально работало, имело опытное руководство, штат хороших специалистов, но по тем или иным причинам не справилось с проблемами. Почему же мы должны ожидать чуда от такого арбитражного управляющего?

Смысл создания нашей ассоциации в том, что мы несём полную ответственность перед клиентом. Мы отвечаем за всё, что делает арбитражный управляющий, являющийся членом нашей ассоциации. Поэтому и входят в неё только те, кто прошёл многолетнюю селекцию и может с полным правом именоваться элитой. Интересы клиента для нас — это не просто слова. Когда речь заходит о банкротстве, на сцену выходят не только кредиторы, но и надзорные органы, силовики, а то и криминал. Нужно иметь крепкий стержень, чтобы в этих условиях помнить о своей главной задаче — решение проблем клиента. Наш принцип: мы не отступаем, не «переобуваемся в воздухе» и всегда доводим дело до конца.

С другой стороны, у нас есть возможности помогать нашим арбитражным управляющим — финансами, охраной, товарными кредитами и т. п. Есть широкий инструментарий для их защиты от недружественных действий, включая силовую поддержку. В нашей ассоциации не только юристы работают.

Фото: Павел Норицын

— Уже более 20 лет вы работаете в этой сфере, помогали десяткам предприятий и конкретных руководителей бизнеса проходить сложные этапы, в том числе — банкротство. Как, по вашему опыту, реагируют предприниматели, когда понимают, что их бизнес идёт к краху?

— Прежде чем ответить на этот вопрос, я бы хотел обратить внимание на другое. Очень часто корень проблемы кроется как раз в том, что руководители и владельцы предприятий «до последнего» отказываются верить, что ситуация близится к критической точке, и чем раньше начать её решать — тем лучше. По-человечески я их понимаю. Большинство из них — зрелые люди, опытные управленцы, преодолевшие уже не один кризис; многие из них выросли и окрепли ещё во времена «дикого рынка» 1990-х. Им трудно представить, что они не справятся с какими-то «очередными сложностями».

Поэтому они нередко не прислушиваются не только к мнению приглашённого эксперта в области банкротства, но и к мнению гораздо более близких по их бизнесу людей: собственных бухгалтеров, экономистов, руководителей производств и т. д. Вот эта чрезмерная самоуверенность и приводит к тому, о чём мы говорим: бизнес «совершенно неожиданно» подошёл к банкротству, а сам его руководитель от такой «неожиданности» испытал сильнейший стресс.

Так что существенная часть ответа на вопрос о реакции на стресс состоит в том, что нужно сделать над собой усилие и не допустить самого стресса, предупредить его. Нужно взглянуть на самого себя и свой бизнес максимально трезво, с холодной головой. Понять и принять реальность, оценить последствия тех или иных действий. И сделать это как можно раньше. Отсюда и реакции будут соответствующими: неприятная, хлопотная, но вполне планомерная и взвешенная деятельность по выходу из кризиса — структурирование обязательств, взаимодействие с ведомствами, работа юристов и т. д.

Но если человек всё же не слушался своих «бизнес-врачей», которые не раз указывали на его «бизнес-болезнь», то его реакции на возникшее банкротство уже переходят в область медицины, и заниматься этим приходится настоящим врачам. Иначе это может привести к непредсказуемым последствиям, порой тяжким для него самого и его близких.

— Вы действительно считаете, что в стрессовой ситуации, связанной с проблемами в бизнесе, нужно обращаться к врачам?

— Обязательно. Достаточно почитать научно-популярную литературу, чтобы понять, как организм реагирует на стресс. В нём меняются биохимические процессы. На первоначальном этапе, который длится примерно двое суток, идёт выброс адреналина, повышается уровень сахара в крови, происходит её сгущение, что может привести к инфаркту, инсульту. На более длительном промежутке — нарушение сна, дезадаптация: человек находится в состоянии тревоги, депрессии, видит всё в чёрном цвете.

Как правило, родственники это замечают, и очень важно, чтобы они постарались убедить человека обратиться к врачу. Причём именно к специалистам, имеющим базовое медицинское образование. Вполне вероятно, потребуется медикаментозное лечение, которое должен назначить доктор. В противном случае дело может принять катастрофический оборот, ведь долгое время человек пребывает в состоянии, которое можно описать фразой «всё пропало».

Примерно на протяжении полугода после испытанного стресса наблюдаются посттравматические расстройства в области психики, нервной системы, сердечно-сосудистой системы и др. То есть в любом случае медицинская помощь потребуется, и лучше обратиться за ней на самых ранних этапах стрессовой ситуации. Стресс имеет свойство «накапливаться» в теле, постепенно его разрушая.

Фото: Павел Норицын

— Получается, в работе с проблемными предприятиями вам приходится быть не только юристом, руководителем «элитного подразделения» арбитражных управляющих, но и немного психологом? Как вы выстраиваете беседу, какие мысли пытаетесь донести до клиента, чтобы он не наломал дров? Ведь часто человек в одночасье теряет дело своей жизни...

— Вот именно с тезисом о «деле всей жизни» я бы поспорил. Потому что именно он чаще всего лежит в основе восприятия ситуации банкротства как вселенской катастрофы, конца света и жизненного пути. Полагаю, любой современный образованный человек — а именно таковы руководители и собственники любого предприятия — является разносторонней личностью. Бизнес в их жизни — безусловно, значимая и важная часть. Но точно не более значимая, чем семья, дети. Кроме того, существуют друзья. Хобби, интересы, спорт, культура, путешествия и много чего ещё.

Вот о чём нужно неотрывно помнить, когда бизнес зашёл в тупик и нужно отвечать себе и окружающим на неприятные вопросы. Если бизнес — это всего лишь треть или четверть всей жизни, стоит ли бросать в эту «топку» всё хорошее, что составляет другую, более существенную её часть?

— Возможно, человек находится в состоянии, когда над ним довлеет чувство вины, стыд перед окружающими? Ведь получается, что он обманул чьи-то ожидания, кого-то подвёл?

— Далеко не всегда банкротство в наши дни является результатом управленческих ошибок самих руководителей бизнеса. Слишком многое стало зависеть от внешних факторов. Кто мог ещё вчера представить, что столпы отечественной экономики вмиг потеряют миллиарды долларов от западных санкций? Кто мог предугадать Крым и последовавшие затем трудности в получении финансовых ресурсов и технологий? Сегодня бурно обсуждается судьба десятка «топовых» фамилий из высшей лиги, но ведь пострадали сотни и тысячи представителей бизнеса по всей стране. В чём их вина? За что или за кого им должно быть стыдно, если они не могут не то чтобы повлиять на происходящее, но даже вовремя узнать о нём?

Конечно, банкротства из-за собственных просчётов тоже были и есть. Но здесь мы снова говорим об отношении каждого конкретного человека к ситуации. Предпринимательство — жёсткая игра в очень токсичной среде. Банкротство как один из вариантов финала этой игры всегда надо иметь в виду, ещё на старте любого бизнеса. В этом тоже нет ничего стыдного, если относиться к происходящему в логике здорового человека. При грамотной работе арбитражных управляющих и адекватной позиции самих собственников этот непростой этап можно пройти с наименьшими потерями, при этом сохранив лицо и доброе имя.

Я могу навскидку вспомнить с десяток мировых брендов, которые в своё время прошли через процедуру банкротства, оздоровление и сегодня прекрасно работают. Среди них такие известные компании, как Apple, General Motors, Kodak, SAAB и многие другие. Наконец, всем известна бизнес-карьера миллиардера, нынешнего президента США Дональда Трампа, который четырежды проходил через банкротство, и не заметно, что это сегодня как-то его смущает.

Как учат в спорте? Упасть не страшно, страшно не подняться. Да, вы потеряли деньги, возможно, немалые. Конечно, эта потеря — в любом случае отчасти результат воздействий внешней «агрессивной среды». Но вы живы. У вас есть семья, друзья, силы и здоровье. Наконец, даже эта неудача делает вас как минимум умнее и опытнее. Как писал Артур Шопенгауэр, «никакие деньги не бывают помещены выгоднее, чем те, которые мы позволили отнять у себя обманным путём, ибо за них мы непосредственно приобретаем благоразумие».

Вот почему мы знаем множество примеров, когда бывшие спортсмены достигают успеха в бизнесе. Именно в спорте человек учится ставить цели, упорно их добиваться, терпеть неудачи и не сдаваться. Занятия спортом помогают укрепить стрессоустойчивость. Помимо спорта, очень помогают не погрузиться в депрессию другие увлечения: природа, активный отдых, культура, путешествия. Одним словом, человек не должен «стоять на одной ноге», у него должны быть разнообразные интересы, которые дают ему психологические ресурсы и поддержат в трудной ситуации.

Фото: Павел Норицын

— Примеры мировых брендов, переживших банкротство, впечатляют. Но, возможно, глубокое чувство вины, переживания и неадекватные реакции — это наша российская особенность? Мы склонны всё драматизировать и принимать близко к сердцу, тогда как западные предприниматели более прагматичны?

— Здесь мы с вами рискуем погрузиться в такие глубины, где можем просто утонуть в рассуждениях. Тема действительно очень серьёзная и интересная, на ней можно защитить не одну диссертацию, так что оставим её учёным.

Хотя даже поверхностных наблюдений хватает, чтобы отметить некоторые «особенности национального бизнеса», а точнее — поведения в нём. Вы правы, российский, а точнее, постсоветский человек не очень устойчив перед лицом неудач. Российский мужчина (как правило, именно мужчины представляют сегодня отечественный бизнес) почему-то стесняется обратиться за помощью, имея совершенно ложную установку: ну как же, я сам должен справиться, я мужик! Он впадает в крайности, начинает пить, тем самым только усугубляя проблему.

Одновременно он чувствует себя крайне одиноким, и тут надо сказать, что имеет на то основание: в нашем обществе всё ещё царят советские стереотипы низкой ценности жизни и судьбы конкретного человека. Помните главного «пролетарского поэта» Маяковского с его «единица — вздор, единица — ноль, голос единицы тоньше писка»? Или про то, что образец настоящего человека — тот, из которого можно «делать гвозди»? Вот этот багаж мы всё ещё не сбросили...

Впрочем, повторюсь: этот психологический феномен должны изучать специалисты, я с удовольствием познакомлюсь с результатами таких исследований, если они будут. Ведь, на мой взгляд, это общегосударственная проблема. Мы не знаем ничего о подлинных переживаниях человека, потерявшего бизнес, мы не успеваем вовремя «подхватить» его, когда он начал своё падение. Хотя каждый день был у нас на виду. Давайте снова вспомним случай двойной смерти в Екатеринбурге: без отцов остались шестеро детей. Как сложится их дальнейшая судьба? Вот цена нашей общей невнимательности.

Будь моя воля, я бы ввёл стрессоустойчивость в качестве обязательного предмета на курсах MBA и вообще везде, где обучают предпринимателей. Пока же всем рекомендую перечитать книги Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой телёнок». Сами того не сознавая, писатели создали идеальную модель отношения предпринимателя к проблемам в бизнесе. Когда в очередном стуле не оказывается бриллиантов, Воробьянинов рвёт на себе волосы, а Остап Бендер его утешает: Киса, это повышает шансы на успех в будущем, вот и всё.

— Вы верно отметили, что российские мужчины часто считают постыдным обращение за помощью, а уж консультация психотерапевта для них и вовсе что-то неприемлемое. По вашим наблюдениям, меняется ли с годами такое отношение к собственному здоровью, а по большому счёту — к своей жизни?

— Честно говоря, меняется очень медленно. Хотя здравый смысл, казалось бы, сам подсказывает: ну что здесь такого, все мы люди, у всех нас есть слабости. Когда у нас что-то болит — мы идём к соответствующим специалистам-медикам, а в стрессовой ситуации мы имеем дело с той же болью.

Нет ничего стыдного в обращении к психотерапевту. Стремление воспользоваться помощью и остаться адекватным здоровым человеком, тем самым сохранив себя для семьи и общества, — признак силы, а не слабости. Когда-то роль хранителей душевного равновесия граждан выполняли духовники — священники. Сегодня нужно постараться, чтобы найти среди представителей церкви того, кому можно доверить самое сокровенное. Слишком «земными» стали они сами, мягко говоря...

— Что же получается, человек остаётся один на один со своей проблемой?

— Нет. В таких ситуациях надо помнить о главном — своих интересах, своей жизни и жизни своей семьи. Отбросить всё наносное, не стремиться быть «крутым», не обращать внимания на слухи и сплетни, которые сами собой сойдут на нет спустя короткое время. Без паники. Нужно оставаться спокойным, прогнозировать свои действия, сосредоточиться на решении самой важной проблемы, пройти этот трудный этап на жизненном пути и двигаться дальше.

Помните знаменитое высказывание императора Александра III о том, что у России есть два союзника — армия и флот? Так вот, в ситуации стресса, вызванного банкротством, у человека тоже есть два главных союзника: квалифицированный арбитражный управляющий и врач-психотерапевт.