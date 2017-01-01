Место для особых Материал об учебно-воспитательном учреждении «Уральское подворье»

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Вывеска над входом в это учебно-воспитательное учреждение гласит: «Для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением». Местные сотрудники, особенно те, что со стажем, как на подбор — высокой человеческой пробы. Руководитель учреждения говорит, что здесь есть возможность увидеть конкретный результат своего труда: «Пришли дети такие... а через некоторое время ты уже видишь ребёнка, у которого горят глаза, который верит, что может чего-то в жизни добиться. Это дорогого стоит!» «Компаньон magazine» продолжает экскурсы в различные образовательные системы. На очереди — «Уральское подворье».

Фото: Евгений Запискин

1995 год. На улицах губернского города П. множество малолетних беспризорников. Приличная публика воротит нос: «Развелось шантрапы!» Экс-редактор Пермской киностудии детских и юношеских фильмов, телевизионщик с солидным стажем Фаина Валисевич со единомышленники собирает «шантрапу» с улиц, чтобы для начала отмыть и накормить. Так «придумалось» училище «Уральское подворье». Какое-то время это было единственное учебное заведение подобного типа во всей России (как не вспомнить «Республику ШКИД»?). Методики воспитания и обучения естественно разрабатывались и реализовывались по ходу жизни, а затем распространялись по всей уже суверенной России. Потому как не только Пермь столкнулась с волной беспризорности и увеличением числа малолетних правонарушителей.

«Я учусь каждый день. Учусь у воспитанников. Потому что ребёнок изначально чистый и справедливый. Он не будет оскорблять словом и делом просто так. Например, он обидел кого-то… Один из воспитанников мне вчера рассказал, почему он обидел. И я поняла. Я говорю: «Я тебя понимаю. Только вот то, что ты сделал после того, как тебя обидели, — вот это неправильно». Почему мы и говорим: прими любого, но потом пойми. Пойми — потом обязательно помоги. Они нуждаются в помощи», — говорила в одном из интервью основатель «Уральского подворья» Фаина Валисевич.

Ваня

Ольга Круглова, директор КГБОУ «Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением «Уральское подворье»:

— Ваня к нам пришёл учиться со словами: «Все вы одинаковые, продажные!» Не знаю, в какой ситуации мальчишке-подростку надо было побывать, чтобы начать так обо всех людях думать. Ой, чего он только у нас не вытворял! Однажды из ФСБ приезжали о нём поговорить. А тут мне рассказали, что кто-то из мальчишек стал плохо говорить про учителей, «такие-сякие они...» Так Ваня, он у нас нынче девятиклассник, поднялся: «Ну-ка, замолкли все! Вы вообще не представляете, что эти люди для вас делают! Кто ещё с вами так нянчиться будет и трястись над каждым?!» Все удивились, что это Ваня так говорит. Ваня, с которым мы такого натерпелись... Это же победа! Если он изменился.

Сегодня об «Уральском подворье» знают многие. По счастью, детей с улиц собирать уже не надо. Методика, как прийти учиться в «Подворье», отработана. Необходимые документы помогут собрать сотрудники специального учреждения. Ситуации, когда от родителей не бывает никакого прока, здесь не в диковину. Но на это никто не жалуется: что есть, с тем и работают.

«Всё будет хорошо»

Нина Щекалёва, преподаватель русского языка и литературы краевого бюджетного учреждения «Уральское подворье»:

— У меня был один мальчик. Очень хороший! Я думала, и семья хорошая. И только потом узнала, что папа умер, а мама пила сильно. И вдруг этот Дима перестал ходить на уроки. Я забеспокоилась, стала наводить справки. Мне сказали, что он проходит комиссию в военкомате. А потом я узнала, что он искал маму. Мама у него потерялась. Но нашёл. Такой молодец! Почему-то так он мне в душу запал... Продукты ему покупала, носки. Руками вот так его защищала (показывает. — Ред.) от одноклассников. Его почему-то обижали сперва. Окончил он девять классов и потерялся. Я и звонила, и ходила к ним, стучала. Нет. А года два назад перехожу тут дорогу, останавливается автомобиль, открывается дверь, и оттуда Дима: «Нина Дмитриевна!..» Всё у него хорошо. На стройке работает, женился, сынульке уже два года. Мы созваниваемся с ним теперь. Вот Ольга Витальевна золотые слова говорит: «Надо верить в себя! И всё будет хорошо».

Ольга Круглова совершенно убеждена, что её воспитанников ни в коем случае нельзя стричь под одну гребёнку. Дети попадают в учреждение в силу разных обстоятельств: у кого-то сложная ситуация в семье, пьющие родители, допустим, которым ребёнок практически не нужен. Есть дети, которые пришли сами, по причине конфликтов в школе со сверстниками или учителями. Есть те, кто совершил преступления или правонарушения и состоит на учёте. Один мальчишка, например, пиццу крал. Дома есть нечего было.

Ольга Круглова:

— Со следующего года у нас будет учиться девочка из многодетной малоимущей семьи. Она младшая. Примерно полгода назад перестала ходить в свою школу. Одноклассники затравили: «Нищая! Убогая!» Она чисто и аккуратно одета. Но у неё нет каких-то супердорогих или ультрамодных вещей. В результате к нам обратилась её мама с просьбой взять на обучение. Девочка пропустила полгода. Придётся снова идти в шестой класс. И это не единичная история.

Одна из основных проблем «Подворья», по оценке директора, — низкая мотивация детей к обучению. И если в обычных взаимоотношениях «родители — дети — школа» подобную задачу помогает решать и семья, то «большинство наших родителей самих бы мотивировать на учёбу их детей», комментирует Ольга Витальевна. Поэтому воспитатели «Подворья» держат каждого ребёнка на контроле: едет ли на учёбу, если не приехал, сразу связываются с родителями. Главное — убедить ходить на уроки и помочь восстановить пропущенное. Это уже задача учителей: ведь многие дети приходят в седьмой-восьмой класс с уровнем знаний пятого. Если в цифрах, то в 2018 году из 201 девятиклассника только 19 остались на второй год. Хороший итог, если учесть, что, по мнению тех школ, откуда пришли ребята, абсолютно никто из них не сдал бы выпускные экзамены.

Фото: Евгений Запискин

Другие отличия от «просто школы»: небольшое число учеников в классе (до 15 человек), индивидуальный подход к каждому ребёнку и постоянная кропотливая работа службы сопровождения. «Наши психологи, социальные педагоги, логопеды-дефектологи, воспитатели, медицинская служба — мы без них просто никуда! Даже если взять стандартное начало нашего обычного дня, когда детей встречают медики и воспитатели, чтобы в случае чего (неуравновешенное состояние, агрессивное поведение, возможная интоксикация организма) отправить ребёнка в медицинский кабинет или передать его законным представителям», — поясняет Ольга Круглова. Медицинские кабинеты здесь в каждом корпусе. И это не хиленькие «полстола» у вахты, а помещения, оборудованные на все случаи нескучной жизни. Для «Подворья» это не роскошь, а насущная необходимость: у многих детей внушительный список врачебных диагнозов, «задержка психического развития», алкогольная и наркотическая зависимость не редкость. У некоторых учеников серьёзные проблемы со здоровьем, они нуждаются в обследовании, но либо родителям нет дела, либо у них нет возможностей. Здесь врачи и медсёстры — в помощь.

Изначально одной из основных идей «Подворья» было обучение профессии. Своя работа, своя специальность дают так много! От «простого» — честно зарабатывать на жизнь до сложного — знать, что ты, твои умения необходимы людям.

Квест по профессиям

Ольга Круглова:

— Арина и Даша пришли к нам учиться в прошлом году. Мы под конец учебного года уже не берём никого. Но у девочек был конфликт в школе, а в «Подворье» у них учились знакомые ребята. В общем, мы их взяли. И не пожалели! У них хороший классный руководитель Елена Геннадьевна Кайгородова и замечательный воспитатель Алевтина Ивановна Зобнина. Они никому не дадут скучать! Арина и Даша участвовали в краевом конкурсе проектов. Понравилось. Потом написали заявку в WorldSkills, причём в номинации «Предпринимательство». Хотя у нас этому не учат. Написали бизнес-проект и выиграли. Взяли второе место в крае. Можно представить, какие удивлённые лица были у всех на вручении, когда объявили, что второе место у учениц «Уральского подворья»! Проект Арины и Даши посвящён квестам по профессиям. Спрашиваю их: «Реализовывать проект будете?» У девчонок аж глаза разгорелись: «А можно?» — «Нужно!» Теперь в «Уральском подворье» можно пройти квест по профессиям. Это очень интересно! Мы с преподавателями пробовали. На прохождение даётся один час. Всё по-настоящему: и сейфы открывать, и задания выполнять. Так у нас больше часа ушло. А наши дети за 30 минут справились! Наверное, у нас уже другое мышление. Квесты — платная услуга «Уральского подворья». Так что наши девочки зарабатывают небольшие деньги. Но не это главное. Главное, что им понравилось! Инициатива, умение что-то придумать, реализовать. Они и новые варианты квестов сделали, для дошкольников, и для ТОСа в Мотовилихе. Выиграли ещё два проекта: в конкурсе «Прикамский витамин» и в конкурсе Мотовилихинского района. Когда у нас был последний звонок, Арина сказала: «Знаете, а мы гордимся, что учимся в «Уральском подворье»!» А ещё после торжественного награждения WorldSkills к ним подошла одна из руководителей краевого колледжа предпринимательства и пригласила на учёбу. Их ждут! Они нужны! Оканчивают девятый класс, сдали экзамены. Очень стараются, чтобы пойти учиться дальше и с готовыми проектами, и с умением зарабатывать, да ещё и с хорошими оценками. Я считаю, это победа! И наших девочек, и всех наших педагогов.

Потенциальные работодатели к выпускникам «Уральского подворья» относятся по-разному. «Есть дети с высокой мотивацией на получение профессии. Для многих она станет единственным источником дохода. Таких хорошо видно, на работу их принимают с большим удовольствием. Мы очень благодарны тем организациям, которые берут наших ребят на практику и где они трудоустраиваются. Но есть и другая категория детей, им ничего не нужно. К сожалению, некоторые поздно к нам попадают, исправить что-то бывает уже невозможно», — говорит Ольга Витальевна.

Лёва

Ольга Круглова:

— Один из наших выпускников сегодня учится на третьем курсе Пермского техникума профессиональных технологий и дизайна. По профессии он парикмахер. Представлял Пермский край на состязаниях WorldSkills. Победил! Лёва — настоящий профессионал. Руки у него отлично поставлены, и очередь клиентов расписана на два месяца вперёд. А недавно к нам в «Подворье» на открытие новой парикмахерской приезжала Раиса Алексеевна Кассина (министр образования Пермского края. — Ред.). В качестве гостя и нашего бывшего ученика приглашали и Лёву. Рассказали о его достижениях. Раиса Алексеевна спросила: «Лёва, а можно я воспользуюсь сегодняшним случаем и подстригусь без очереди?» Представляете, как ему было приятно?! Думаю, в будущем мы услышим о победах Лёвы и на российском уровне. А ведь у парня тоже всё непросто было в жизни...

Фото: Евгений Запискин

«Уральское подворье» находится в постоянном развитии. В прошлом году, например, выиграли федеральный проект в «Рыбаков Фонде» и на эти деньги открыли такую парикмахерскую, что хоть куда! «Мы решили сделать парикмахерскую открытого типа. Для этого перенесли её на первый этаж и обустроили удобное просторное помещение, чтобы любые организации могли проводить у нас мастер-классы, чтобы люди могли приходить к нам подстригаться. Главное, что ребята могут получать практические навыки и зарабатывать небольшие деньги. А в прошлом году реализовали проект мобильной социальной парикмахерской. Договорились с обществом инвалидов, нам предоставили списки лежачих больных, ребята выезжали к ним на дом, стригли, красили, укладывали, иногда получалось целым семьям помочь. Вернулись после первого выезда под впечатлением: «Оказывается, у нас всё хорошо! Руки, ноги, голова — всё на месте. А есть люди, которым действительно плохо...» А сколько им люди «спасибо» наговорили! Да ещё телеканал ОТР фильм про них снял! У ребят, конечно, поднялась самооценка. И мне думается, это одна из главных наших задач — дать им возможность, надежду на то, что и они станут успешными и смогут реализовать себя», — от души говорит Ольга Круглова.

Тир

Ольга Круглова:

— Многие наши дети никому не верят. Понятно, что нужно что-то менять, что-то для них делать. Когда я только пришла на работу в «Подворье», сказала: «Ребята, давайте проект напишем. Сделаем пневматический тир. Будем готовиться сдавать нормы ГТО». Первое, что они мне ответили: «Много нам тут обещают! Но не делают. И с тиром то же будет». В результате наши девятиклассники, которые выпустились в прошлом году, пришли к нам в гости в октябре, увидели тир, оценили: «Надо же, вы всё-таки его сделали! Круто!»

Другой проект (при помощи Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) планируется к реализации с нового учебного года. Совместно с Пермским филиалом Российского союза спасателей «Уральское подворье» открывает два предпрофильных пятых класса по профессии «техник-спасатель». Это долгосрочный проект. С пятого по седьмой класс этих детей будут учить по особой программе, с усиленной физической подготовкой, дополнительными занятиями, которые будут проводить сотрудники МЧС, школы медицины катастроф, Россоюзспаса. В восьмом и девятом классе добавятся уроки по профессии «слесарь». Потом по направлению Россоюзспаса ребята будут поступать в профильные учебные заведения, чтобы получить специальность «техник-спасатель».

Сплав

Ольга Круглова:

— Прошлым летом отправили детей на сплав. Пять ночей для всех были бессонными: как они там? Связи на маршруте почти не было. Раз в день звонил руководитель группы, говорил, что всё нормально. Хоть бы сказал, как именно «нормально»! Встречать их ездила Вера Ивановна Новосёлова, заместитель по воспитательной работе. Говорит: «Выходят из автобуса, ревут! Обратно хотят». Потом мне и подробности рассказали. На второй день дети перестали материться. Делали всё сами. Заставлять никого не надо было. В общем, инструкторы сказали, что наших можно брать на сплавы! Для ребят это было испытание, которое они выдержали с честью!

При поддержке общественной организации «Академия спорта» и школы №136 открыли футбольную секцию. Недавно организовали мотошколу. На открытие приезжал актёр Николай Наумов и подарил мопед. Так что теперь ребята в своей школе будут готовиться для сдачи на права категории М. Кроме того, в 2020 году край предполагает построить в «Подворье» спортзал. Пока же уроки физкультуры идут либо на улице, либо в небольшом актовом зале.

Звезда

Ольга Круглова:

— К нам приезжал Николай Наумов. Ну, вы знаете, тот, что из «Реальных пацанов». Низкий ему поклон! Или, как говорит молодёжь, «респект и уважуха». Встреча была запланирована на 40 минут. Он у нас пробыл три часа, общался с ребятами. И мопед подарил. Его ребята окружили, не отпускают. Я даже подходила пару раз: «Николай, может, вам помочь выбраться?» — «Нет. Всё в порядке». Он, конечно, большой молодец! Как только его наши дети не провоцировали на какую-нибудь пошлость или грубость. Нет! Он всё либо переводил в шутку, либо отвечал очень корректно. Прирождённый педагог. Например, стоят все на улице и кричат: «Колян! Со мной! Со мной сфоткайся! Мне автограф дай!» И тут какой-то тихий голос из-за его спины: «Николай, а можно, пожалуйста, со мной сфотографируетесь?» Он разворачивается, толпу раздвигает: «Где тут «пожалуйста»? Идите сюда! Вежливых людей надо пропускать вперёд!» Ну, тут и все начали говорить «спасибо», «пожалуйста». Одна девочка с ним сфотографировалась, а сама руками прикрыла лицо. Николай спрашивает: «Почему так?» Она объясняет: «Я некрасивая!» — и собралась уходить. Коля ей: «Стой! Ты даже не представляешь, какая ты красивая! Ты же можешь моделью быть! Тебе надо просто поверить в себя». Она отошла, смущённая, обеими руками лицо обмахивала, чтобы не краснеть так сильно. И таких ситуаций было множество. Он постоянно говорил: «Я был точно такой же! Лентяй и шалопай. Но я себя сделал сам. Значит, и у вас получится!» Такие слова для наших ребят очень важны.

Фото: Евгений Запискин

«Мечта? — руководитель «Уральского подворья» задумывается. — Знаете, мне очень приятно, что представители самых разных организаций уходят от нас со словами: «Я знаю, чем смогу вам помочь». Искренняя признательность им за это. А реализовать хотелось бы такое обучение, чтобы дети могли получать несколько разных специальностей, множество профессиональных навыков. Другая большая мечта — о смене названия. Слова «общественно опасный», «девиантное поведение» пугают и доставляют нашим ученикам большой дискомфорт. Если уж как-то обозначать эту категорию детей, то это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Наше учреждение для большинства — шанс в жизни. И, конечно, было бы просто замечательно, если бы у нас появился институт социального наставничества. Большинство наших воспитанников растут в неполных семьях, с мамами, бабушками... очень недостаёт мужского взрослого положительного влияния. И если бы руководители пермских предприятий становились общественными кураторами наших ребят, они оказали бы неоценимую поддержку. Поговорить, поинтересоваться учёбой, помочь устроиться на практику, показать, что в жизни всего можно достичь трудом! Всё это можно сделать только на живом примере, никакие лекции тут не помогут».