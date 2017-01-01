Века странствий: Калмыкия и её народ Сергей Аверьянов — о счастье путника, влюблённого в степную кочевую культуру

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Граница между Европой и Азией, проходящая в меридиональном направлении по Уральскому хребту, на юге отклоняется к западу и затейливо блуждает где-то между Чёрным и Каспийским морями. Единого мнения о её пролегании нет, но если не принимать во внимание культурно-исторические аспекты, а руководствоваться геологическими знаниями, то части света разделяет Кумо-Манычская впадина — древняя тектоническая низменность, оставшаяся от пролива, соединявшего моря миллионы лет назад. Эта граница совпадает с южной границей Калмыкии, единственного в Европе региона, чьё население исповедует буддизм.

Фото: Сергей Аверьянов

Несмотря на то что калмыки — ближайшие родственники монголов, Калмыкия не является осколком империи Чингисхана. Калмыки входят в небольшую семью ойратских народов, покинувших в XVI веке историческую родину, Джунгарию, и отправившихся в путешествие длиной в 400 лет. Причинами этому стали истощение и недостаток пастбищ, противоречия между ойратскими ханами и конфликт с «большой» Монголией, представленной тогда остатками распавшегося государства династии Юань. В результате часть ойратов направилась в юго-восточном направлении, оседая во Внутренней Монголии, Синьцзяне и достигнув озера Кукунор в Тибете. Другая часть, преодолев Алтай, вышла на просторы Сибири, где после череды стычек и войн с местным населением, продвигаясь на запад и основав несколько недолговечных ханств, остановилась в обширных степях Нижнего Поволжья. Они и стали предками современных калмыков, получив в начале XVII века российское подданство.

Фото: Сергей Аверьянов

Окончательная интеграция произошла при Петре I, с тех пор калмыки окончательно утвердились в числе народов, населяющих Российскую империю, и участвовали во всех войнах, которые она вела. Исторические пути калмыков проходили через Урал, в том числе и по землям юга нынешних Свердловской и Челябинской областей, их торговые интересы простирались до Кунгура, а о присутствии напоминает название Каламацкой дороги недалеко от Екатеринбурга и топоним Калмыцкие степи в Зауралье. В 1771 году значительная часть народа принимает решение откочевать обратно в Джунгарию. Это событие вошло в историю как Пыльный поход. В результате голода и болезней, битв с войсками, отправленными Екатериной II для преследования и возвращения беглецов, а также противодействия лояльных России казахских ханов до цели добрались меньше 15 тыс. человек, более 100 тыс. погибли в пути.

Фото: Сергей Аверьянов

Следующей национальной катастрофой стала депортация 1943 года, когда калмыцкий народ был выселен в Сибирь и на Дальний Восток в качестве наказания за недостаточное сотрудничество с советским государством, после окончания войны к ним присоединились и демобилизованные из Красной армии калмыки. В 1956 году народ был реабилитирован, калмыкам было разрешено вернуться на родину, в изгнании погибли более половины депортированных. Калмыцкая АССР была восстановлена, но её территория сократилась. Дальнейшая история республики протекала мирно: ни драматических событий, ни значительных достижений не происходило.

Фото: Сергей Аверьянов

После распада Советского Союза республика осталась в составе России, в поисках национальной идентичности калмыки обратились к истории. Во времена правления харизматичного президента Илюмжинова в столице построен новый буддийский храм — Золотая обитель Будды Шакьямуни, республику посетил Далай-лама, а после 33-й Всемирной шахматной олимпиады, прошедшей в 1998 году, Элиста приобрела репутацию мировой столицы шахмат, Кирсан Илюмжинов долгое время возглавлял Международную шахматную федерацию. В мае этого года недалеко от Элисты прошёл международный культурно-этнографический фестиваль «Ойрад Тумэн», что означает «Тысяча ойратов», или «Ойратский народ». В разные годы он проводился в Западной Монголии и в Китае, на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района и Внутренней Монголии. Помимо представителей ойратских народов, на фестиваль прибыли гости из Бурятии, Якутии, Тувы и Республики Алтай.

Фото: Сергей Аверьянов

На площадке под открытым небом состоялось театрализованное представление, посвящённое истории ойратов, прошли конкурсы национальных костюмов, состязания в традиционных видах спорта, конкурс фольклорных ансамблей и исполнителей. Желающие могли прокатиться на лошадях и верблюдах, поучаствовать в народных промыслах и отведать блюда национальной кухни. Манящие запахи из импровизированных юрт-кафе не оставляют шансов остаться голодным, но доносящееся со сцены горловое пение и проходящие на разных площадках конкурсы не позволяют надолго отвлекаться от событий фестиваля. Разобщённые веками и государственными границами, пережившие трагические потрясения, ойратские народы находят друг друга в XXI веке и, радуясь обретению утраченных связей, надеются на будущее благополучие в новом глобальном мире.

Фото: Сергей Аверьянов

Нельзя сказать, что Калмыкия изобилует достопримечательностями, обычно автомобильные туристы пересекают республику по пути на Кавказ. Степь до горизонта, сияющая под солнцем гладь озёр, жара и засуха летом, холод и ветер зимой. Но эта степь — часть Великой Степи, раскинувшейся через континенты, степи, из которой на протяжении тысячелетий выходили народы, изменившие лицо человечества, а культура калмыцкого народа — часть великой тибето-монгольской цивилизации. Поэтому для путника, влюблённого в кочевую степную культуру, Калмыкия — бесценная и счастливая возможность оказаться среди бескрайних пространств, сливающихся с космосом бездонного неба, вдохнуть аромат полыни, приносимый сухим ветром, и послушать рассказы пастухов (на русском языке), сидя в кибитке и попивая солёный чай с молоком. Частичка Монголии и Тибета на краю Европы, вполне достижимая и полностью аутентичная.

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