Фильмы, которые стоит рассматривать Как сориентироваться в главном конкурсе фестиваля «Флаэртиана-2018»

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Сейчас кажется, что до осени ещё далеко, но, когда в сентябре зрители Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» получат программу фестиваля листов на десять, глаза опять разбегутся, поэтому лучше начертить векторы движения по кинозалам заранее. Конечно, внимания заслуживают все 15 фильмов международного конкурса, которые прошли отбор более чем из 700 картин, но каждый сможет составить свой список must see покороче.

Кадр из фильма «Об отцах и сыновьях»

Бесспорный потенциальный хит — фильм Эльвиры Линд «Бобби Джин» про танцовщицу-перформера, которая переезжает из Израиля в Америку, оставив своего учителя — хореографа Охада Наарина — и любимого человека. С последним они пытаются поддерживать отношения на расстоянии, но получается плохо — оттого танцы Бобби Джин становятся жёстче и откровеннее. «У меня нет сил ничего скрывать», — говорит она. Фильм тоже ничего не скрывает — так близко режиссёр сняла любовь двоих, что зритель может почувствовать себя их очень близким другом. Фильм хорош и тем, что в нём ненавязчиво исследуются многие важные общественные вопросы: о принятии своего тела («А должны ли танцоры мало есть?»), о принятии своего возраста («А может ли 30-летняя женщина встречаться с 20-летним парнем?») и так далее. Прибавьте к этому много съёмок современной хореографии — и вы получите гарантированно зрительское кино.

Ещё один важный конкурсный фильм — «За пределом» Марты Прус об олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Маргарите Мамун. На начало съёмок олимпийской медалисткой она ещё не была, поэтому, думается, и ракурс режиссёр выбрала верный — сдержанно и осторожно показать, как на самом деле тренируются хрупкие девочки в лучшей школе художественной гимнастики мира — у легендарного тренера Ирины Винер. «Скотина» и «бездарность» — не самые редкие там слова, но есть и любовь, много странной, почти родительской любви к своим подопечным.

Гипертрофированные масштабы странность этого чувства приобретает в фильме «Об отцах и сыновьях» Талала Дерки. Это самая страшная и серьёзная картина конкурса, заставляющая сидеть с открытым ртом почти час. Любящий отец в Сирии готовит своих детей к тому, чтобы стать бойцами «Аль-Каиды». Им позволено убивать всё живое, но простая драка между братьями приводит к достаточно болезненным наказаниям — и всё это, как говорит их отец, «во славу Божию».

Кадр из фильма «Король Лир»

«Эту картину просто невозможно забыть, её нужно пережить», — так написала о фильме главный координатор фестиваля Алина Стабровская. Отборщик «Флаэртианы» Марина Дроздова говорила, что этот фильм должны посмотреть все, независимо от политических взглядов: «Два года снимал режиссёр детей, которые становятся исламскими воинами и к которым не применимы никакие культурные коды современной западной цивилизации: он может показаться простым наблюдением за тем, как ребёнок растёт с соской и автоматом одновременно, но здесь нет оценки. Именно это и создаёт умопомрачительное ощущение страха и ужаса».

Тема отцов и детей совершенно по-другому показана в «Америке» Эрика Столла и Чейза Уайтсайда — ленте об одной из счастливейших женщин, которая под 100 лет уже не понимает о мире практически ничего, кроме того, что её любят и что стоит отвечать взаимностью. Продлить жизнь ей помогают сыновья, у которых при этом нет почти ни копейки, что показано без лишнего драматизма. Главное — ощущение близости смерти и невозможности не жить, которое становится практически лейтмотивом конкурса не первый год: победивший в прошлый раз фильм «Калабрия» тоже об этом.

Продолжает эту линию медитативный и очень красивый фильм Шевона Мизрахи «Далёкое созвездие». Где-то в Турции в доме престарелых живут фотограф, женщина, пережившая геноцид армян, и странные старички, которые любят беседовать, катаясь в лифте. Для них жизненная история заканчивается, но прямо за окнами идёт большая стройка — всё продолжится. Здесь детали рассказывают о состоянии и мыслях людей больше, чем их диалоги, — в этом году, как говорит Марина Дроздова, есть фильмы, которые хочется не просто смотреть, а рассматривать.

Кадр из фильма «Бобби Джин»

Относится это высказывание прежде всего к фильму «Пирипкура», у которого целых три режиссёра: Рента Терра, Бруно Йорге и Мариана Олива. В лесах Амазонии чиновник должен выйти на связь с двумя оставшимися представителями племени пирипкура: пока они живы, часть лесов нельзя вырубить. По мнению Дроздовой, эта картина, которая обычно снимается в жанре «нечто необычное, чего мы никогда не видели», превращается в загадочную комедию — пирипкурийцы живут в параллельном мире, будто за прозрачной стеной, как в триллере, где что-то происходит в лесу. Рассматривать здесь стоит множество лирических, исследовательских открытий, например язык пирипкурийцев, которые пародируют пластику и действия людей другой культуры, как бы говорят на языке театральной импровизации.

Рассматривать интересно и «Короля Лира» — новую работу Дениса Клебле­ева, который уже побеждал на «Флаэртиане», только в национальном конкурсе, с картиной «Странные частицы». Новый фильм — о пожилом актёре, который больше 30 лет хочет сыграть короля Лира, причём настолько, что уже соотнёс всю жизнь с шекспировской пьесой. Узнают об этом все, включая случайных прохожих, — безумно трогательный, смешной фильм о тотальном одиночестве каждого человека и о том, как всё-таки важно иметь мечту.

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдёт в Перми 14—20 сентября 2018 года.