«Я хочу подарить миру...» В Пермском крае проходит всероссийский фестиваль студий творческого развития Константина Хабенского «Оперение»

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Всероссийский фестиваль «Оперение-2018» открылся в Перми 14 июля и продолжится до 19 июля. Парадокс: Пермь впервые принимает фестиваль «Оперение», который проходит ежегодно, но история фестиваля начиналась именно с Перми! Дело в том, что в 2011 году, когда театральных студий Константина Хабенского в России было всего три и бренда «Оперение» ещё не существовало, руководитель пермской студии, актёр Театра-Театра Вячеслав Чуистов пригласил коллег из Новосибирска и Казани собраться в Перми и выступить в рамках фестиваля «Белые ночи». Это спонтанное событие стало первым в истории движения «Оперение» сбором всех российских студий.

Приветственный этюд студии «Оперение» из Уфы

Фото: Евгений Запискин

Сейчас таких студий уже 11. Вячеслав Чуистов и актёры, преподающие в пермском «Оперении», подчёркивают, что это ни в коем случае не театральная школа, речь не идёт о профессиональном образовании. «Оперение» — это студия творческого развития личности: занимаю­щихся в ней детей учат не только правильно говорить и красиво двигаться, но и сочинять тексты и музыку, делать инсценировки, а также дружить, помогать, сочувствовать. Все студийцы участ­вуют в благотворительных спектаклях, сборы от которых поступают в Фонд Константина Хабенского, аккумулирующий средства для борьбы с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга. Пермская студия — не исключение.

Собравшись в Перми, два дня, 14 и 15 июля, студии из восьми городов — Нижнего Новгорода, Иваново, Сочи, Тольятти, Казани, Уфы, Санкт-Петербурга и Перми — показывали свои новые работы и после каждого показа слушали профессиональный разбор, который проводил артист и телеведущий Андрей Ургант. С понедельника, 16 июля, работа фестиваля сосредоточилась на территории курорта «Усть-Качка»: здесь проходят мастер-классы, театральные этюды и альтернативные показы студийцев. В четверг, 19 июля, студии разделятся и отправятся по разным маршрутам: две поедут в Краснокамск, две — в Лысьву, две — в Березники и ещё две — в Кудымкар.

Во всех этих городах есть детские самодеятельные театры и школы искусств, поддерживающие дружеские отношения с «Оперением» в Перми, и ребята из разных городов не только выступят там со спектаклями, но и пообщаются со сверст­никами, у которых сходные интересы.

«Убыхия. Легенда о мечте» студии «Оперение» из Сочи

Фото: Евгений Запискин

Общение — вот ключевое слово. Фестиваль не подразумевает конкурса и всячески избегает соперничества. Никто не сравнивает спектакли по качеству, потому что главное в этом показе — не различия, а то общее, что есть во всех студийных работах. По словам Вячеслава Чуистова, побывать на фестивале для ребят — как на море в каникулы съездить: даёт заряд на весь следующий год.

Несмотря на то что «Оперение» не даёт профессионального актёрского

образования, здесь царит серьёзный настрой на работу. Каждый показ демонстрирует мощнейшую подготовку: чувствуется, что репетиций было много, и все их проводили перфекционисты. Более всего поражает удивительная пластическая подготовка ребят. Спектакль «Убыхия. Легенда о мечте» самой молодой студии — из Сочи и «Сны о любви… Или подарок от Шекспира» по мотивам «Сна в летнюю ночь» студии из Уфы можно без всяких скидок назвать настоящими хореографическими спектаклями. В «Убыхии», рассказывающей историю исчезнувшего кавказского народа, присутствует ненавязчивая, тонкая этническая стилизация, а в «Снах о любви» много юмора, даже клоунады, и это замечательно, ведь зачастую спектакли детских театральных студий грешат излишней серьёзностью и пафосом.

Студия из Тольятти порадовала прекрасно поданными, отлично выстроенными и произнесёнными монологами, которые юные актёры сами и сочинили; спектакль «Молодость в кубе» — абсолютно авторский. Пермская же студия отличилась тем, что показала настоящий драматический спектакль — «Скеллиг» по роману Дэвида Алмонда, при этом именно в пермской постановке участвовали самые младшие дети на всём фестивале.

«Скеллиг» пермской студии «Оперение»

Фото: Евгений Запискин

Всё это объясняет, почему зрители, видевшие показы в Пермском доме народного творчества «Губерния», всерьёз задумались о том, чтобы рвануть в Усть-Качку и посмотреть ещё.

Но дело здесь даже не в спектаклях, как бы хороши они ни были. «Оперение» — очень идеалистический проект. Он не столько готовит детей к взрослой жизни, сколько учит противостоять ей — добром. Главное в фестивале — это атмосфера абсолютного счастья, единения, творческого полёта. Пятьсот детей из разных городов живут единой страстью, общей мечтой. Это прекрасные дети. Почему-то хочется, чтобы кто-то из них, когда вырастет, стал хотя бы губернатором, а то и...

Конечно, во время фестиваля идёт сбор средств для перечисления в Фонд Хабенского, но, как бы это ни было важно, важнее другое: само по себе воспитание детей в духе «Оперения» — уже доброе дело.

Для каждого фестиваля Константин Хабенский придумывает общую тему, и тема нынешнего — «Что я хочу подарить миру». В каждом из показов эта тема была подана очень чётко и явно. Следующее событие российского масштаба состоится для студий «Оперение» 24—26 августа в Санкт-Петербурге. На Дворцовой площади пройдёт мини-фестиваль под открытым небом «Не покидай свою планету» по мотивам «Маленького принца» Сент-Экзюпери. Каждая студия инсценирует несколько глав из книги, и режиссёр Александр Смольков (кстати, бывший пермяк) соединит их в общее представление.