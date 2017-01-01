Будевейн Альмекиндерс: Не нужно всё увешивать дорожными знаками Сооснователь архитектурного бюро OKRA в Нидерландах — о том, что такое «здоровый город»

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Фото: Константин Долгановский

— Вы принимали участие во многих международных проектах, в том числе в большой программе «Моя улица» в Москве. Сейчас вы уже неделю в Перми и наверняка увидели, к каким пермским проблемам можно было бы применить ваш международный опыт…

— Пермь отличается тем, что размеры города — уж очень большие. Расстояния от центра до окраин совершенно не­оправданные. Это делает затруднительной доступность центра для жителей окраин, особенно пешеходную. Летом, может, и приятно прогуляться от Гайвы до центра, но зимой точно нет. Зимой вся жизнь сосредоточена в помещениях — в таких условиях компактный город более удобен. В Европе существует концепция «внутреннего города» — компактного, легко преодолимого пешком городского центра, где все магазины и подобные объекты расположены близко друг к другу. Думаю, что применение этой концепции в Перми могло бы улучшить ситуацию в городе, по крайней мере, в его центре.

— Многие говорят о компактном городе, но ведь компактный город подразумевает необходимость пожертвовать зелёными пространствами и рискует превратиться в каменные джунгли?

— Да, такая дилемма всегда существует. Но у Перми особая специфика — она расположена вдоль реки, у неё очень вытянутая линейная структура. Эту особенность приходится учитывать во всех урбанистических решениях. Например, этот город требует совершенно особой организации общественного транспорта. Но это даёт и преимущества: как бы ни компактизировать Пермь, центр всегда будет близок и к реке, и к лесам. Для сохранения зелёного кольца города компактизация даже лучше, чем расширение границ города. Если город будет расширяться — вот тогда леса точно пострадают.

Вообще, чередование интенсивной застройки и открытых пространств — давно решённая в мировой урбанистике проблема. В Перми этот вопрос решается тоже очень оригинально. Ваша центральная площадь — это даже не площадь, а просто гигантское открытое пространство…

— Эспланада?

— Да, эспланада. Она, конечно, производит впечатление, но она великовата в соотношении с человеком и его возможностями. Так что в Перми ещё масса возможностей для баланса между компактным городом и бетонными джунглями.

Ещё одна проблема Перми — улицы очень широкие, слишком много места для машин, а для пешеходов — недостаточно. Очень много асфальта, это тоже можно улучшить. Например, если вам нужна парковка, озелените её! Это легко можно сделать с помощью талых вод, дождевых стоков. Вам не придётся бояться бетонных джунглей, если вы хорошенько подумаете о том, как организовать озеленение внутри компактного города.

— Тема вашей лекции на Школе главного архитектора — «Создание здорового города. Как обеспечить его жизнеспособность и динамичное развитие?». Что вы имеете в виду, когда употребляете термин «здоровый город»?

— Это понятие подразумевает три принципа. Первый — доступность для всех видов транспорта, в том числе для пешеходов и велосипедистов. Понятно, что в Перми непростой климат, но всё же доступность надо улучшать даже зимой. Второй принцип — оживлённость: больше людей на улицах, много интересных заведений на первых этажах домов, хорошая проницаемость первых этажей, чтобы люди легко входили и выходили. Третий принцип — озеленение и создание благоприятного микроклимата.

— Вы можете привести примеры успешных проектов по созданию здорового города?

— Например, Бостон. Там решительно убрали большую часть транспорта под землю, что позволило освободить большие площади на поверхности земли, чтобы создать новые зоны усовершенствования города. Амстердам, в котором я живу, тоже может быть назван здоровым городом, но не благодаря каким-то решительным мерам последнего времени, а просто он таким вырос. На протяжении всей его истории горожане думали о мобильности людей. Амстердамцы очень озабочены изменениями климата, в городе работает организация, которая следит за тем, чтобы горожане как можно меньше способствовали потеплению климата. В центре города около 50% трафика — люди на велосипедах, а в Москве, по моим наблюдениям, — около 1%.

— Знаете, велосипед не очень удобен во время снегопада…

— Это правда. Но всё же надо подумать, как организовать велосипедистов в городе хотя бы летом. В Перми многие пропагандируют велосипедное передвижение и гордятся тем, что в городе есть велосипедные дорожки. Но зачем?! Ради трёх велосипедистов летом и одного — зимой отнимать пространство у пешеходов и автомобилистов? При таком количестве велосипедов они вполне могут делить это пространство. Не думаю, что это такая уж проблема.

В Европе всё большую популярность набирает практика совместного пространства. Например, в старинных европейских городах нет широких проспектов, так исторически сложилось, что там узкие улочки, которые невозможно поделить на проезжую часть и тротуар, не говоря уже о выделении велосипедных дорожек. И что? Жители прекрасно научились пользоваться ими совместно: автомобилисты притормаживают, когда есть пешеходы, а пешеходы отходят к стенам домов, пропуская автомобили.

— Удивительно! Всегда считалось, что улицы должны быть широкими, чтобы машины быстро двигались, не было пробок…

— Город должен быть проницаемым во всех направлениях. В Перми с этим большие проблемы: улицы широкие, автомобилей на душу населения не так уж много, а пробки всё равно есть, многие жители жалуются на эту проблему. Если бы между основными улицами города были проулки, проходные дворы, переулки, то и автомобилисты, и пешеходы могли бы легко попасть с одной улицы на другую, срезать дорогу, сократить маршрут и разгрузить главные улицы, предоставив их общественному транспорту. Вот вам и решение проблемы пробок, а вовсе не бесконечное расширение улиц, ликвидация деревьев и газонов и закатывание города в асфальт. Откройте все переулки и проходные дворы, сделайте их совместным пространством для пешеходов, автомобилей и велосипедов, и город будет равномерно наполнен движением.

Кстати, не надо бояться самоорганизации участников движения. Я заметил, что в России — может быть, это наследие советских времён, когда всё стремились регулировать сверху, — считают, что всё должно быть отрегулировано и снабжено указателями. На самом же деле, цивилизованные люди сами отрегулируют, например, порядок прохождения перекрёстка, способ разделить улицу между автомобилистами и пешеходами и так далее. Не нужно всё увешивать дорожными знаками.

В Голландии уже неоднократно проделывали эксперименты по отказу от регулирования дорожного движения: ни знаков, ни светофоров, ни постовых на довольно большой городской территории.

— И?

— Никаких ДТП! Конечно, когда речь идёт о трассе с большими скоростями, здесь регулировка нужна. Но когда мы говорим о городском центре, где не подразумеваются большие скорости, можно начинать создавать совместные пространства для разных типов трафика.

Не нужно недооценивать возможность человека к саморегулированию.