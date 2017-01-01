Татьяна Миролюбова: Перми нужна реновация промышленных зон Председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам краевого парламента — о встраивании промзон в комфортную городскую среду

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— Татьяна Васильевна, проблема промышленных территорий типична для индустриальных городов. Но насколько остро эта проблема стоит в Перми?

— Наш город, как и большинство уральских городов, формировался как город-завод. В дальнейшем он стал крупным промышленным центром. При этом соседство с Камой характерно для многих пермских промзон, где размещаются наши заводы. Именно поэтому в настоящее время свободный доступ жителей к обширным участкам Камы закрыт. Таковы были приоритеты в прошлом: сначала думали о заводах, а потом уже о людях. Посмотрите на карту — промзонами занят практически весь городской берег Камы: территория от Коммунального моста до завода им. Дзержинского и дальше до железнодорожного моста, территория «Мотовилихинских заводов». Фактически единственный свободный участок «для жителей» — это официальная набережная.

Если экономически оценивать занятые заводами территории, то можно говорить о разной степени эффективности их использования. В частности, промзона ул. Дзержинского сейчас утратила свою промышленную функцию, преобладающим видом экономической деятельности на этой территории является торгово-складская деятельность. Фактически получается, что мы по-прежнему считаем эту территорию промышленной, а на самом деле она уже торговая. При этом в промзоне зарегистрировано огромное количество хозяйствующих субъектов. Экономически эффективнее эту территорию использовать под строительство жилых кварталов, социальных объектов, создание общественных пространств. При этом, полагаю, можно сохранить здесь частично промышленные производства. Плюс рядом находится классический университет, значит, логичнее создать здесь, например, технопарк, а это рабочие места.

В зоне «Мотовилихинских заводов» владелец в основном один — сам завод, некоторые подразделения которого переживают не лучший период и даже находятся на стадии ликвидации. На сегодня столько земли заводу просто не нужно, хотя предприятие платит налог на землю. Вывод: завод должен остаться, но только в рамках тех площадей, которые ему необходимы для производства. На освобождённых участках логичнее построить жилые кварталы, социальные объекты и, безусловно, зоны отдыха.

И давайте не забывать о том, что, освободив часть этих территорий под современные городские районы, включающие жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, зелёные зоны и зоны отдыха, а также торговые и офисные помещения на первых этажах зданий, технопарки, инновационные экологически чистые производства, мы превратим Каму в линейный центр города и сделаем её доступной для горожан.

Сегодня в Перми есть пример экономически эффективного использования промзон — Осенцы. Здесь наиболее мощный потенциал для размещения промышленности и перемещения сюда других производств, так как есть много пустующих земель.

— Есть ли мировые примеры, напоминающие пермскую ситуацию?

— В 1970—1980-е годы период промышленной реновации пережили многие европейские города. Причём там это была государственная программа. Наиболее яркие примеры — Париж и Лондон. В первом случае произведён массовый вынос промпредприятий из центральной части на окраины и даже за пределы города, в так называемые депрессивные территории Франции, что дало и им импульс для развития. В Лондоне из центральной части были перенесены крупные предприятия, а мелкие и средние остались, но на специально выделенных территориях.

— И какой вариант больше подходит для Перми?

— На мой взгляд, к вопросу реновации промзон нужно подходить очень взвешенно. В первую очередь нужно провести глубокий анализ, а затем составить программу развития промышленных территорий. Вероятно, какие-то производства можно полностью вывести из города, а какие-то перевести в формат индустриальных парков — браунфилдов (то есть в существующих помещениях) и гринфилдов (когда производство строится с нуля). Но в любом случае Каму, её основную часть, нужно отдать жителям, а не производству и складам.

— Есть ли в российских городах успешные попытки подобной реновации?

— Да, например, в Москве. Реновация промзон здесь продолжается уже длительное время. Самые яркие примеры — территория винзавода, которая сейчас является центром современной культуры, или ЗИЛ, где реализован амбициозный жилищный проект. Также удачно реновация промзон проходит в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

— Сколько времени может занять этот процесс и что может его застопорить?

— Это длительный процесс. На первом этапе нужно убедить собственников земли, что необходимо переехать или изменить вид деятельности путём предоставления налоговых льгот, как один из механизмов. Затем пройти долгий путь согласования интересов всех сторон. Посмотрите, в Европе даже в крупнейших городах весь путь занял не одно десятилетие и продолжается до сих пор.

В Перми отправной точкой должен стать 300-летний юбилей. К этой дате уже подготовлена реновация завода им. Шпагина. Надеюсь, этот пример послужит образцом для реорганизации остальных промзон города.