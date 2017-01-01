Рем! Путь! Марш! Пермские музеи переедут в заводские цеха

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Краевые власти официально объявили, что на территории завода им. Шпагина разместится новая культурно-рекреационная зона. Именно здесь расположится новое здание Пермской государственной художественной галереи, а также Музей современного искусства PERMM, Музей пермских древностей, Музей природы и Детский музейный центр. Соответствующие поправки в перечень капитального строительства объектов общественной инфраструктуры были представлены на рассмотрение депутатов Законодательного собрания. Общая стоимость проекта — около 3,3 млрд руб. Руководители музеев поддерживают инициативу, отмечая, что главное — соблюсти условия хранения экспонатов, а где именно будет расположено учреждение — не так важно. Размещение в бывших заводских цехах культурных объектов — мировой тренд, благодаря которому некоторые города приобрели узнаваемые бренды.

Две трети территории завода им. Шпагина заняты объектами культурного наследия: предприятие строилось на рубеже XIX–XX веков и является образцом архитектуры промышленного модерна

Фото: Константин Долгановский

Редко какую громкую новость встречают таким дружным недоумением: «Так это же все давно знают!» Несмотря на то что о решении перенести Пермскую государственную художественную галерею на территорию завода «Ремпутьмаш» (он же — завод им. Шпагина) написали на прошлой неделе все ведущие СМИ Прикамья, о том, что принято такое политическое решение, стало известно ещё в прошлом году.

Ну, одно дело — политическое решение, другое — официальная информация, облечённая в цифры. Впервые во всеуслышание о неизбежности переезда галереи на территорию завода объявил губернатор Пермского края Максим Решетников на открытии Школы главного архитектора 6 июля. Вслед за этим министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин внёс в краевое Законодательное собрание поправки в перечень капитального строительства объектов общественной инфраструктуры.

Изменений в перечне довольно много, но в разделе «Пермский край — территория культуры» — только одно: новое здание Пермской художественной галереи из него исключается, зато появляется новый объект — «Культурный центр Шпагина», стоимость строительства которого составляет 2,9 млрд руб., площадь — 34,630 тыс. кв. м, сроки реализации — 2019—2023 годы. Кроме того, в этом же перечне (в другой строчке) значится «Приобретение объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 59:01:0000000:1012, по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Советская, 1 (завод им. А. А. Шпагина) с целью создания культурно-рекреационного пространства», стоимость — 444,5 тыс. руб., сроки реализации — 2017—2019 годы. Таким образом, общая стоимость создания «культурно-рекреационного пространства» на территории завода «Ремпутьмаш» — около 3,3 млрд руб.

Так выглядит цех завода имени Шпагина сейчас...

Фото: Константин Долгановский

Как пояснил Михаил Сюткин, бывший завод примет на своей территории кроме художественной галереи ещё четыре музея: Музей современного искусства PERMM, Музей пермских древностей, Музей природы и Детский музейный центр. Последние три являются подразделениями Пермского краеведческого музея.

Как уже сообщал «Новый компаньон», разработкой проекта будущего культурного кластера на заводе им. Шпагина занимается креативная команда московского «Винзавода» во главе с Софьей Троценко. Проект должен быть представлен в октябре этого года.

«Пока есть решение, но нет проекта»

Руководители музеев это решение единогласно одобряют. В комментарии директора Пермской государственной художественной галереи Юлии Тавризян чувствуется, что руководство художественного музея готово на всё, лишь бы ему уже предоставили какое-нибудь новое помещение. По словам Тавризян, «галерея может находиться в любом месте в центре города, если будут соблюдены требования к условиям хранения, реставрации и показа произведений искусства». Директор галереи сообщила, что такие условия давно разработаны с учётом мнений международных и российских экспертов. Их надо выполнить, и это главное, а где именно — уже не так важно.

Юлия Тавризян уже встречалась с разработчиками проекта преобразования территории завода им. Шпагина, и, по её словам, «поговорили очень хорошо». Галерея претендует на площадь в 17 тыс. кв. м для размещения экспозиции, фондохранилища, реставрационных мастерских, медиатеки, административных и сервисных помещений. По мнению её директора, в современном музее важно не только обезопасить коллекцию, но и создать комфорт для посетителей. Сотрудникам музея очень хотелось бы создать «музейный контур», в котором можно было бы проводить показы «титульных» коллекций и знаменитых произведений из любого музея мира.

Более подробно Юлия Тавризян не готова комментировать, пока «есть только решение, но нет проекта».

«Это не переезд, а создание новых музеев»

Пермский краеведческий музей можно назвать главным бенефициаром преобразования: он получает целых две, а может, и три новые площадки.

На территорию завода «Ремпутьмаш» должен переехать Музей пермских древностей, расположенный сейчас на улице Сибирской, 15. По словам руководителя отдела природы Пермского краеведческого музея Юлии Глазыриной, для палеонтологической экспозиции идеально подойдёт один из заводских цехов, здание которого расположено вдоль берега Егошихи и хорошо видно от Петропавловского собора. Рядом находятся выходы песчаников пермского периода, в которых хорошо различимы геологические слои и даже случаются находки окаменелостей — доисторической флоры. Это даёт учреждению уникальную возможность соединить два типа музеев: in situ, то есть «экспозиция в месте находки экспоната», и ex situ, то есть «сохранение и экспонирование предметов, вывезенных из места находки». Посетители музея смогут не только увидеть фауну пермского периода, но и узнать, как выглядят геологические слои, благодаря которым Родерик Мёрчисон открыл этот период.

«Это здание будто специально создано для нас», — считает директор музея Ольга Юдина.

Кроме того, руководство музея надеется, что новое здание позволит впервые создать полноценную экспозицию ископаемой фауны «мамонтового периода» — плейстоцена. Эта коллекция пермского музея — одна из лучших в мире: кроме знаменитого скелета мамонта в ней есть черепа бизонов, лошадей, носорогов, скелеты овцебыков, зайцев и других ископаемых животных ледникового и предледникового периодов. Всё это практически никогда не выставлялось, лишь во временной экспозиции в палатке на эспланаде на первых «Белых ночах».

Фото: Константин Долгановский

«Бриллиантом» этой коллекции должен стать трогонтериевый слон, раскопки которого сейчас проходят в Оханском районе. Буквально вчера был найден второй бивень слона. По словам Юлии Глазыриной, речь идёт не об одном скелете в раскопе, а как минимум о двух. Палеонтологи надеются, что удастся собрать полный скелет ископаемого животного и разместить его в новом музее.

Вот почему руководство музея говорит, что важны не столько площади нового помещения, сколько высота: трогонтериевый слон в полтора раза выше пермского мамонта, его высота — около 5 м. Что же касается площади, то для организации Музея пермских древностей краеведческий музей претендует на 2,3 тыс. кв. м.

Музей природы — давно выношенная краеведческим музеем идея. Речь идёт о том, чтобы старинные, но очень богатые зоологические, энтомологические и ботанические коллекции — 45 тысяч единиц хранения! — показать с современной точки зрения, с учётом экологических и генетических знаний, живо, мультимедийно, эстетично. Юлия Глазырина намерена привлечь к этой работе не только учёных, но и художников, причём художников театра, чтобы создать в экспозиции особую драматургию. Запрашиваемая площадь — 0,9 тыс. кв. м.

...А так завод будет выглядеть, когда станет культурно-рекреационной зоной. Концерт фестивального оркестра и Теодора Курентзиса в цехе №5

Фото: Константин Долгановский

По мнению Ольги Юдиной, речь в этом случае должна идти не просто о переезде, но о создании нового музея практически с нуля. «Надо делать музей мирового уровня. Иначе просто нет смысла», — считает директор Пермского краеведческого музея. В отличие от коллеги из Пермской художественной галереи Ольга Юдина считает, что не нужно ждать окончания работы проектировщиков во главе с Софьей Троценко, надо свой проект создавать параллельно, иначе будет упущено время.

Особый разговор — о Детском музейном центре. По словам Ольги Юдиной, во время обсуждений будущей культурно-рекреационной зоны на территории завода им. Шпагина высказывалась идея объединить в общем пространстве все музейные детские проекты: «Чердак» музея PERMM, Детский музейный центр краеведческого музея, какие-то программы художественной галереи. Музейщики не согласны с этим: они считают, что каждый из проектов должен сохранить свою специфику и располагаться в собственном пространстве. Краеведческий музей оценивает потребность в площадях для своего детского центра в 0,7 тыс. кв. м.

Какое будет принято решение — объединить детские проекты или оставить каждому музею собственный «детский уголок», собеседники «Нового компаньона» не знают.

«У этой территории невероятный потенциал»

Особенно импонирует новая культурная локация арт-директору музея PERMM Наиле Аллахвердиевой. По её словам, «музей современного искусства — по определению пластичная институция», которая способна принимать любые формы в зависимости от того, в какой «сосуд» её поместят.

Наиля Аллахвердиева, арт-директор Музея современного искусства PERMM:

— Современное искусство — не галерейский проект. Оно развивается во взаимодействии с реальностью. Мы прекрасно освоили сначала помещение бывшего Речного вокзала, затем помещение бывшего торгового центра, так что размещение на заводе нас не смущает, тем более что нам очень нравится эта локация.

У этой территории невероятный потенциал культурно-рекреационной зоны. Если будут сделаны хорошее проектирование и качественная реконструкция, это может стать прорывным проектом мирового уровня. Я бывала на многих промышленных площадках, превращённых в выставочные, но такого выигрышного сочетания факторов нигде в мире не видела: Кама, сообщество нескольких музеев, исторический центр — Первогород: всё это может стать базой для мощного развития всего города.

Наиля Аллахвердиева сообщила, что уже встречалась с разработчиками проекта культурного кластера на заводе им. Шпагина и изложила им свои пожелания по поводу размещения музея. Так, музей претендует на площадь в 7000 кв. м, этого достаточно и для экспозиции, и для хранения, и для образовательных проектов. Хотя, если бы музею отдали всю территорию завода, Наиля Аллахвердиева вовсе не отказалась бы: «Мы готовы всю территорию завода наполнить современным искусством!»

Руководство PERMM не пугает «угроза катастрофического затопления», о которой много говорят в соцсетях противники планов преобразований губернатора Максима Решетникова. По словам Наили Аллахвердиевой, она изучила историю наводнений в черте Первогорода, и, по свидетельству историков, та отметка высокой воды, которая существует на территории завода, связана с разливом Егошихинского пруда, ныне не существующего. Но даже если наводнение произойдёт, экспонаты музея, по мнению эксперта, не должны сильно пострадать: в отличие от классической живописи, хранение произведений современного искусства не требует определённого уровня влажности атмосферы. «Катастрофическое затопление для современного искусства — прежде всего повод для художественных рефлексий, потому что мы работаем с современным контекстом во всех его проявлениях», — считает арт-директор PERMM.

Наиля Аллахвердиева:

— Наш самый страшный кошмар — превратиться в «музей-музей», засушенный, с постоянной экспозицией. Если что случится — переедем повыше этажом.

В заключение комментария арт-директор музея PERMM сообщила, что, по её мнению, идеально было бы, чтобы музейные экспозиции на территории завода соседствовали с музыкой; чтобы в одном из цехов разместился концертный зал, а где-то рядом — новая сцена Пермского театра оперы и балета.

Судя по всему, краевые власти вынашивают схожие идеи. Несмотря на то что никто не объявлял официально об отказе от строительства новой сцены театра в пятом квартале, в кулуарах об этом давно говорят. В проекте «Пермь — 300 лет на Каме», разработанном архитектурным бюро MLA+ (Санкт-Петербург), здание театра расположено в Разгуляе, за памятником Татищеву. Похоже, что политическое решение на этот счёт уже принято или вот-вот будет принято.

«Генеральная репетиция» музыкально-театральных событий на заводе состоялась 23 июня, накануне закрытия Дягилевского фестиваля, когда в цехе №5 фестивальный оркестр под управлением Теодора Курентзиса исполнил Четвёртую симфонию Малера. Событие прошло более чем успешно, но в то же время стало понятно, что для подобного применения помещения завода надо реконструировать, и существенно.