Юрист не для «галочки» Как определить, какое юридическое сопровождение нужно компании?

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Многие компании в какой-то момент приходят к тому, что им нужен юрист. Причём не временный, не совместитель, не частнопрактикующий, а именно свой, штатный юрист. Тот, который всегда под боком. Попробуем разобраться, правильное ли это решение.

Вопрос первый: как определить, действительно ли количество возникающих в организации правовых вопросов таково, что нужен юрист в штат? О чём однозначно стоит задуматься каждому руководителю, так это о том, чем ежедневно заняты (или будут заняты) ваши штатные юристы. Речь идёт отнюдь не о тотальном контроле над использованием ими своего рабочего времени, а о том, что каждый руководитель должен понимать объём правовой работы в организации. Лучшим решением, по нашему мнению, является заключение договора об оказании услуг на определённый срок (для этого обычно достаточно шести месяцев).

Это лучше уже только потому, что в договоре можно чётко сформулировать задание исполнителю, а ежемесячное подписание акта сдачи-приёмки оказанных услуг с чётко прописанным объёмом выполненных заданий даст вам понимание целесообразности произведённых расходов.

При этом нет необходимости создавать оборудованное рабочее место, приобретать дорогостоящие правовые системы и уплачивать в бюджет многочисленные отчисления с зарплаты штатного специалиста в виде страховых взносов. Кроме того, затраты на юриста уменьшают налогооблагаемую прибыль. А расторгнуть договор об оказании услуг проще, чем уволить работника.

Второй вопрос: сколько платить юристу? Какую оплату установить штатному специалисту, каждый решает по-своему, однако подавляющее большинство руководителей придерживается среднерыночных размеров оплаты труда. От юриста, однако, ожидают способностей и знаний, мягко говоря, выше среднего. Это сродни желанию приобрести автомобиль класса В с характеристиками машины представительского класса, что в принципе невозможно. Самое правильное, на наш взгляд, чётко определить для себя, какого класса юридические услуги вам нужны и стоит ли переплачивать за неиспользуемые опции. Например, небольшой торговой компании, ведущей бизнес только на территории России, вряд ли нужен юрист с глубоким знанием международного права, свободным владением английским языком и опытом судебной работы.

Неважно, по каким мотивам компания пришла к выводу о том, что ей нужен юрист. Целью должно быть не его наличие для «галочки», а реальная защищённость интересов компании. В противном случае юрист или юридический отдел станет лишь декорацией. Поэтому следующий нюанс — это организация рабочего процесса таким образом, чтобы юрист имел реальную возможность сопровождать принятие ответственных решений и защитить компанию.

В этом смысле очень показателен пример одной пермской компании. По указанию непосредственного начальника сотрудник компании-заказчика направил контрагенту (подрядчику) письмо об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора о выполнении работ, не заручившись поддержкой юристов в этом вопросе. История закончилась более чем печально для компании-заказчика: сотрудник, направивший подрядчику отказ от договора, уволен, как и юрист, «проигравший» в суде абсолютно бесперспективное дело по иску подрядчика, а компания выплатила подрядчику несколько миллионов рублей убытков.

Этих последствий удалось бы избежать, будь в компании отлаженные бизнес-процессы заключения и исполнения договоров и документооборота, исключающие возможность возникновения подобных ситуаций.

В ряде случаев компании необходим и штатный юрист, который отвечает за решение текущих правовых проблем организации, сопровождение кадровой и стандартной договорной работы, и внешний эксперт, привлекаемый для реализации крупного проекта и полноценной защиты интересов. Такая форма — одна из практикуемых нами, без абонентской платы, с ежемесячным подписанием актов о фактически оказанных услугах и их оплатой. Наши ресурсы позволяют работать по такой системе без предоплаты с привлечением узких специалистов для решения нестандартных задач.

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