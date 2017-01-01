Навигационный расчёт Пермский порт поделился планами на сезон

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Продолжается очередная навигация на Каме. Для «Порта Пермь» это время активной работы, основой которой является добыча нерудных строительных материалов, использующихся в дорожном, жилищном и промышленном строительстве. Объём их реализации является показателем развития всей строительной отрасли региона. При этом, несмотря на серьёзное давление отдельных миноритариев порта, предприятие работает и поддерживает в рабочем состоянии всю инфраструктуру, предназначенную для обеспечения речных грузовых перевозок. Через «водные дороги» пермский порт готов связать Прикамье с другими регионами и странами.

Для всех речников несколько месяцев навигации — период наиболее активной хозяйственной деятельности в течение всего года. С её стартом начинается и сезон работы пермского порта — лидера на рынке нерудных строительных материалов (НСМ) в Пермском крае. Это одна из немногих компаний в регионе, которая располагает уникальным техническим оборудованием для добычи и транспортировки нерудных строительных материалов. Производством и реализацией НСМ пермский порт занимается уже несколько десятилетий. ПГС, песок и гравий применяются в дорожном строительстве. Строительные материалы, произведённые в порту, использовались во многих инфраструктурных проектах, которые реализовывались в регионе. Так, на ПГС построены большая часть пусковых участков трассы Пермь — Екатеринбург, Восточный обход Перми и обход Полазны. Песок, добытый на Каме, использовался при строительстве Красавинского моста и краевого перинатального центра.

Сегодня «Порт Пермь» имеет лицензию на добычу песчано-гравийной смеси и использует более 60% месторождений на Каме. Речь идёт о месторождениях Хмелевское, Таборское-1 и Нытвенское-2, где компания может добыть более 15 млн т смеси. Расстояние от места добычи до места разгрузки — 80 км. Водный сортировочный комплекс порта может добывать и сортировать до 12 тыс. т продукции в сутки. Выгрузка продукции происходит на мощностях грузового терминала порта в микрорайоне Заостровка. Терминал обладает всей необходимой инфраструктурой: гидрокартами для выгрузки и хранения НСМ площадью 12 га и вместимостью до 1 млн т, а также железнодорожными и подкрановыми путями для погрузки продукции в вагоны. Терминал соединён со Свердловской железной дорогой, а также имеет автомобильные подъезды.

На региональном рынке доля продаж ПГС порта составляет 60%, песка и гравия — около 45%. Как отмечают руководители предприятия, производство и сбыт этой продукции имеют сезонный характер. С мая по октябрь реализуется до 70% от общего объёма нерудных строительных материалов. Показатели хозяйственной деятельности, характеризующие объёмы добычи НСМ, фактически являются индикатором развития строительной отрасли региона. Так, в 2014 году объём продаж нерудных строительных материалов составил 1,678 тыс. т, выручка компании увеличилась на 10%. Пермский порт реализовывал продукцию на территории Прикамья, Тюменской, Нижегородской областей и Республики Удмуртия.

В 2017 году объём продаж сократился. Стоит отметить, что в прошлом году, по данным итогов социально-экономического развития Пермского края, в регионе произошёл спад в строительной отрасли, отразившийся как в объёмах, так и в ценах. Так, показатель «ввод в действие общей площади жилых домов, кв. м» сократился на 25,6% к аналогичному показателю 2016 года, а показатель «динамика объёма работ, выполненных по виду деятельности «строительство» упал на 33,5%. В то же время пермский порт принял участие в подготовке инфраструктуры для чемпионата мира по футболу. В 2018 году компания отгрузила 15 тыс. т нерудных строительных материалов, которые использовались для возведения спортивных объектов в Нижнем Новгороде.

В этом году «Порт Пермь» планирует произвести и реализовать 1,65 тыс. т НСМ. В компании надеются, что в Прикамье будет продолжаться реализация крупных инфраструктурных проектов, что обеспечит порт загрузкой, а его работников — достойными условиями жизни. Сегодня на предприятии трудятся более 220 человек, перед которыми «Порт Пермь» выполняет все установленные законом обязательства.

Изначально основным направлением деятельности пермского порта было обеспечение грузовых речных перевозок и погрузочно-разгрузочных работ на водном транспорте. Сейчас погрузочно-разгрузочные работы занимают незначительную долю в структуре экономики порта. За последние восемь лет объём этих работ снизился в несколько раз. При этом предприятие поддерживает в рабочем состоянии всю инфраструктуру, предназначенную для погрузки, выгрузки и перевалки груза. «Порт Пермь» технически готов к увеличению объёма работ по этому направлению. Основные производственные мощности грузового терминала порта включают 10 портальных кранов, а также средства малой механизации, которые позволяют перегружать до 25 тыс. т продукции в сутки.

В непростых экономических условиях «Порт Пермь» смог сохранить и флот, в состав которого входят семь самоходных буксиров, способных перевозить до 22,5 тыс. т груза. Несамоходный флот представлен девятью единицами, способными перевозить 2,5 тыс. т груза. Суда рассчитаны на плавание при наличии волн высотой до 2 м и длиной до 20 м. Они оснащены спутниковой системой навигации ГЛОНАСС и системой контроля FortMonitoring. В комплексе они позволяют отображать местоположение и состояние судов на векторных картах. Также оператор системы может получить информацию о расходе топлива на каждом судне, превышении заданной скорости движения, отклонении от заданного маршрута и графика движения. Кроме того, система позволяет дистанционно активировать срабатывание различных судовых механизмов, например, с целью предотвращения несанкционированного завладения судном. Таким образом, клиенты «Порта Пермь» могут быть уверены в своевременной и безопасной доставке груза к месту назначения.

До сих пор речной флот незаменим при перевозке габаритных и тяжеловесных грузов. Часто их транспортировка возможна только водным транспортом. На судне можно поместить технику или инженерную конструкцию практически любых размеров и веса и доставить в нужный район. Немаловажными факторами являются обеспечение безопасности и цена перевозки. Специалисты порта готовы предложить оптимальные варианты транспортировки самых нестандартных грузов. Возможности речных перевозок позволяют доставить их из Перми в страны СНГ, Средиземноморья и Западной Европы. Сегодня, как и десятилетия назад, «Порт Пермь» является уникальным для региона предприятием, которое работает на благо Прикамья.

В порту с оптимизмом смотрят в будущее и надеются на увеличение объёмов производства, ведь показатели порта — это индикатор развития строительной отрасли всего региона.