«Нам нужно воспитывать своих футболистов» Главный тренер и начальник возрождённого клуба «Звезда» — о новой концепции развития пермского футбола

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Футбольный клуб «Звезда» существовал в Прикамье 64 года — с 1932 по 1996 год. В июне 2018 года было официально принято решение о его возрождении. 10 июля команда вернулась с первых для себя сборов, проходивших в Крымске, а сейчас готовится провести стартовую игру в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) — 20 июля с тольяттинской «Ладой». Руководители клуба Константин Парамонов и Валерий Волошин рассказали «Новому компаньону» о причинах возрождения клуба.

Константин Парамонов (слева) и Валерий Волошин

Фото: Евгений Запискин

«Мысль возродить «Звезду» зрела давно»

— Расскажите, пожалуйста, как и когда пришла идея возродить «Звезду». Кто был инициатором?

Валерий Волошин:

— Если в двух словах, идея возродить «Звезду» давно существовала в головах тех, кто когда-то имел отношение к клубу. Встретившись однажды с Алексеем Поповым, мы затронули эту тему, появилась мысль создать команду второй лиги, которая была бы буфером между футбольными школами и клубом Премьер-лиги. Мы переговорили с Поповым, потом встретились с Константином Валентиновичем Парамоновым и обсудили эту тему уже втроём, после чего пришли к единогласному решению, что надо создавать команду.

Начиная с января этого года не одна чашка кофе была выпита, пока мы обсуждали все эти планы. Потом ходили по различного уровня кабинетам чиновников, бизнесменов, политиков, постепенно дошли и до губернатора.

— Почему решение возродить «Звезду» было принято именно в этом году? Почему эта идея не была реализована, условно говоря, два года или пять лет назад?

Валерий Волошин:

— Мысль возродить «Звезду» зрела у нас давно. Это своя, народная команда, основоположник футбола в Перми. Необъяснимо, почему мы не договорились возрождать команду раньше — все были при делах, видимо. А тут встретились и решили: давайте попробуем.

Что касается лично меня, я в последнее время потерял интерес к «Амкару», поскольку там вообще не осталось местных ребят. Я понимаю руководство — они не брали молодых игроков, потому что те были ещё «сырые», не готовы были играть в Премьер-лиге. Но этим ребятам в Пермском крае, помимо «Амкара», было негде развиваться. Звучали пожелания и от школы: надо бы создавать команду, ведь молодые игроки оканчивают школу и сразу уезжают в другие города. Получалось, что мы воспитывали футболистов не для себя, а для кого-то.

Константин Парамонов:

— Когда я работал в «дубле» «Амкара», часто встречался с тренерами из основной команды, у них всегда возникал вопрос насчёт нашей «лестницы» (подготовки игроков — ред.): вначале идёт центр подготовки молодых футболистов (ЦПМФ); затем «дубль», состоящий из воспитанников ЦПМФ и выступающий в любительской лиге (КФК); а дальше «лестница» обрывалась — между «дублем» и основной командой не было ступени. Игроку же попасть из «дубля» в команду Премьер-лиги очень сложно, это просто разный уровень, поэтому вопрос о команде второй лиги (ПФЛ) давно витал в воздухе. Нужно было ребятам 20—21 года из «дубля», из молодёжки дать время, чтобы они поиграли среди взрослых, в профессиональном футболе.

— Вы не раз говорили, что первостепенной задачей «Звезды» станет подготовка молодых пермских футболистов. Клуб будет брать игроков только из своей школы или будут и другие «источники»?

Константин Парамонов:

— Мы сейчас в первую очередь вернули опытных футболистов. Тех, которые в своё время, по молодости, поиграли у нас здесь (в Перми — ред.) в основной команде, но затем по разным причинам разъехались.

В планах выстроить чёткую «лестницу» подготовки: главная команда — это «Звезда», пока что вторая лига; потом идёт команда любительской лиги; затем два детских центра — академия бывшего «Амкара», ЦПМФ, и СДЮШОР. При такой системе наши пермские воспитанники получат больше шансов заиграть на высоком уровне, они получат хорошие перспективы роста, которых раньше не было.

— Реально ли играть в футбол, даже в ПФЛ, за счёт только собственных воспитанников, будет ли хватать игроков?

Константин Парамонов:

— Через определённое время — возможно. Это процесс. Понимаете, мы не можем сейчас набрать молодых ребят и идти с ними в ПФЛ — уровень нашего футбола будет сильно отличаться от уровня всей лиги. Никто ведь не хочет проигрывать с большим счётом.

Мы сейчас набрали опытных игроков, рядом с ними будут тренироваться более молодые, пока неопытные футболисты. Они будут расти, будут набираться опыта. Эти молодые станут опытными, появятся ещё молодые. У нас должен получиться такой вот круговорот.

Если наши воспитанники будут себя проявлять, нас перерастут и их позовут в ФНЛ, в Премьер-лигу, вопросов не возникнет, думаю — мы будем их отпускать. Для нас это станет даже стимулом — мы будем только рады, что пермские воспитанники играют на высоком уровне.

Валерий Волошин:

— Хотим создать сплав опыта и молодости. Это, в общем-то, естественное желание для любой команды. Но мы собираемся делать акцент не на приезжих игроков, не тратить деньги на закупку, а воспитывать своих.

— Можно ли сказать, что клуб не будет ставить для себя турнирных задач по выходу в высшие дивизионы, а будет сосредоточен именно на развитии молодых игроков с целью в последующем продать лучших в клубы ФНЛ и Премьер-лиги?

Константин Парамонов:

— У нас такой громкой и целенаправленной задачи — выход в РФПЛ или ФНЛ — нет. Наша задача — выигрывать в каждом матче и играть только на победу. А там турнирная таблица покажет, готовы мы на высоком уровне играть или нет.

Мы не знаем, какой у нас будет уровень футбола, не знаем и уровень нашей лиги. Мы сейчас играли контрольные игры на сборах, там были южные команды, но мы сейчас не можем сопоставить уровень зоны «Юг» второй лиги с уровнем зоны «Урал — Приволжье», в которой будем выступать.

Валерий Волошин:

— Пока играть не начнём, не поймём, чего стоим мы и чего стоят наши соперники. Задача на первый сезон — создать команду, боеспособный коллектив, а потом уже будем смотреть, на решение каких задач мы ещё способны.

— Константин Валентинович, в 2017 году вы прекратили работать в качестве главного тренера молодёжной команды «Амкар» из-за того, что молодёжка заняла последнее место в чемпионате. Тогда вы сказали: «Ко мне в «дубль» приходят футболисты, которых нужно заново учить играть в футбол. Они не знают даже самых элементарных вещей». Теперь вам вновь придётся столкнуться с подобным уровнем подготовки у игроков. Насколько вам интересно и насколько вы готовы к работе с подобными футболистами?

Константин Парамонов:

— С того момента там всё-таки всё немножечко изменилось, идёт к лучшему. Сейчас главным тренером ЦПМФ работает Станислав Сергеевич Красулин, он проводит большую работу по обучению тренеров. Я работал там около года и, возможно, тоже какую-то лепту внёс — пояснял тренерам требования, которым нужно соответствовать, проводил тренировки у разных возрастов.

Уровень футбола подрос — ребята сейчас выступают в КФК, набираются опыта. Процесс пошёл. Игроков, проявивших себя в КФК, мы будем брать в «Звезду» на контракты.

— Разве проблема «заново учить играть в футбол» решается за счёт большей игровой практики?

Константин Парамонов:

— Наверное, эта фраза слишком громкая. Да, они не умеют делать определённые вещи, навыки у них только складываются. Они умеют играть, но кому-то не хватает умений в работе с мячом, кому-то — технических характеристик или скоростных качеств.

Конечно, здесь важна роль тренера. Тренеры ведь тоже бывают разные: один может привить исключительно техничный футбол, но ребята будут отставать в физических качествах. Другой будет просить постоянно играть в атакующий футбол, будет делать команду более физически сильной, но она будет отставать в техническом плане.

И задача детского тренера — сделать так, чтобы игрок соответствовал всем этим требованиям в совокупности.

«Звезда» рассматривается как сборная края»

— Вы успели поработать в роли главного тренера с «Амкаром» в РФПЛ, вот-вот попробуете себя в роли главного в ПФЛ. У вас уже есть представление, какие различия помимо уровня игроков есть в работе с клубом РФПЛ и клубом ПФЛ?

Константин Парамонов:

— Различия, конечно, есть — например, в инфраструктуре. Но в первую очередь в деньгах. В клубах РФПЛ больше возможностей для создания удобства игрокам — это касается и питания, и условий проживания, и медицины: можно взять двух-трёх массажистов, трёх-четырёх докторов. И, естественно, клубы РФПЛ могут покупать новых игроков.

Здесь, во второй лиге, таких условий нет. Во-первых, сюда никто не пойдёт играть из футболистов высокого уровня — хоть ты миллион предлагай. Во-вторых, передвижение: нам нужно ездить на автобусах на большие расстояния — по тысяче километров и больше, путь может занимать до 20 часов. Из-за таких расстояний и сделали зональные турниры во второй лиге. В нашей зоне «Урал — Приволжье» играют уральские команды и команды близлежащих регионов — из Самары, Тольятти. В зоне «Центр» выступают команды из Москвы и близлежащих городов. В зоне «Юг» — команды из южных регионов. Всё это сделано для того, чтобы молодые футболисты имели возможность играть на профессиональном уровне без серьёзных денежных затрат для спонсоров или бюджета.

— Какие специалисты будут работать в «Звезде», в вашем тренерском штабе и в других структурах?

Константин Парамонов:

— Расскажу про тех, кто работает непосредственно в тренерском штабе и будет оказывать ребятам «первую помощь». Это наш начальник команды — Валерий Волошин. Главный тренер — я. Мой помощник в тренерском цехе — Алексей Попов; кроме того, есть тренер вратарей. Есть оператор, есть доктор, у которого большой опыт в основной команде «Амкара», имеет опыт работы в «Амкаре» и наш массажист. Есть администратор — для него работа новая, но он справляется, быстро учится, делает своё дело очень хорошо; есть офицер безопасности.

В целом этих людей достаточно, чтобы команда функционировала во второй лиге.

— Нет ли опасения, что со «Звездой» может случиться то же, что с «Амкаром», — клубу не хватит денег для дальнейшего существования? Или есть гарантии?

Валерий Волошин:

— Мы стараемся об этом не думать. Живём будущим. Между «Амкаром» и «Звездой» есть принципиальная разница — «Амкар» был всё-таки частным клубом. «Звезда» — это команда, которая рассматривается как сборная Пермского края, и финансироваться она будет, как и другие региональные сборные, за счёт бюджета Пермского края.

Мы во всём видим поддержку, в том числе от губернатора, министр спорта во всём помогает. Пока нам жаловаться не на что, у нас нет никаких тревог насчёт финансирования, а как дальше будет — посмотрим.

— Известно, что бюджет клуба будет равен 45 млн руб. Есть ли планы по увеличению бюджета в ближайшие годы?

Валерий Волошин:

— Планы по увеличению бюджета есть — планируем их осуществлять за счёт привлечения спонсорских средств.

— Каковы цели «Звезды» на ближайший сезон помимо подготовки молодых игроков?

Валерий Волошин:

— Мы уже немного об этом сказали. Отмечу, что в этом году будет своеобразный розыгрыш. Все 11 команд в нашей зоне будут играть между собой в два круга. Затем клубы, занявшие места с первого по шестое, разыграют звание чемпиона зоны. Команды, занявшие места с седьмого по 11-е, проведут утешительный турнир. Сам бог нам, видимо, уже велел бороться за шестёрку, во всяком случае будем стараться.

Константин Парамонов:

— Добавлю, что говорить о задачах пока рано. Давайте посмотрим на нашу команду в ближайшие шесть-семь туров. Задача — выиграть в каждом матче, ещё раз говорю. У нас настрой только такой. Мы не собираемся просто выходить и получать удовольствие. К нам пришли очень амбициозные ребята — они уже играли в командах, которые ставили перед собой высокие задачи во второй лиге. Мы им сказали, что не будем просто плыть по течению. Каждый из нас хочет большего.

— Команда будет проводить свои матчи на стадионе «Звезда»? Уже известно примерное время начала игр?

Валерий Волошин:

— Скорее всего, матчи будут проводиться во второй половине дня. В рабочие дни, естественно, не раньше семи. Матчи будут и в будние дни, и в выходные.

В ПФЛ та же система розыгрыша чемпионата: «осень — весна». В минусовую температуру мы будем играть в манеже, в остальных случаях — на «Звезде». Первый тур мы проведём на выезде — 20 июля против тольяттинской «Лады». Затем 26-го сыграем дома с ФК «Челябинск». А 30 июля сыграем тоже в Перми против ижевского «Зенита» в 1/128 Кубка России.

«Амкар» будет продолжаться в «Звезде»

— Константин Валентинович, не могу не задать несколько вопросов про «Амкар». Вы долгое время играли за команду, затем входили в структуру клуба. Как вы восприняли новость о расформировании команды, стала ли она для вас неожиданной?

Константин Парамонов:

— Воспринял, конечно, болезненно. Мы не ожидали. Практически каждый год складывалась ситуация, что все говорили: вот вылетим, вот денег нет, но все проблемы и задачи решались — команда существовала и играла. Мы строили планы, чтобы сделать команду второй лиги — «поставлять» пермских воспитанников именно в «Амкар»...

Валерий Волошин:

— Создавая «Звезду», мы задумывали стать ступенью в «лестнице» подготовки молодых ребят для «Амкара».

— Не секрет, что проблемы с финансированием у клуба были на протяжении долгого времени. Как в коллективе клуба относились к этому? Чувствовалось ли напряжение, нерв или все более или менее спокойно воспринимали ситуацию?

Константин Парамонов:

— Насчёт финансирования всегда был такой разговор: да ничего страшного, потерпим, это уже не первый раз. Тем не менее в клубе всегда всё выплачивалось, может, с задержкой в четыре-пять месяцев, но выплачивалось.

Я и сам в такой ситуации был, тоже жил без денег. Все терпели, упаднических настроений не было; играли, и сами видите, что всё было на плаву — команда в Премьер-лиге существовала из года в год...

— Как вы относитесь к государственному финансированию клубов в российском футболе? Необходимо оно или нет? В ведущих европейских чемпионатах клубы финансируются частными лицами.

Константин Парамонов:

— Я думаю, что в нашей стране никуда не деться от государственного финансирования. В Европе совершенно по-другому система выстроена. Они зарабатывают на рекламе, на телевидении, а у нас такого нет.

— Что нам мешает начать зарабатывать таким же образом? Структура экономики?

Константин Парамонов:

— Любить футбол нужно. Болельщики массово смотрят футбол в разных странах, у нас не так. Возможно, прошедший чемпионат мира поспособствует росту популярности футбола в стране. Вроде бы пошёл бум — люди с детьми отправились на стадионы, нам этого не хватало раньше. Нам не хватает инфраструктуры; для того чтобы привлечь людей, не хватает качественной «картинки» в показе матчей Премьер-лиги. За счёт этого мы могли бы зарабатывать деньги.

— Многие пермские болельщики были разозлены и разочарованы решением расформировать «Амкар». Проект возрождённого клуба «Звезда» фактически призван заменить «Амкар». Каким образом «Звезда» планирует развернуть обиженных болельщиков лицом к себе?

Валерий Волошин:

— Для начала скажу, что у нас выступают несколько бывших игроков «Амкара», игравших за молодёжку и за основу, — те же Тюкалов, Субботин. «Амкар» — важная часть истории, от «Амкара» никуда не уйти. И «Амкар» через воспитанников, через тренерский штаб будет продолжаться в «Звезде». Это будет таким, мне кажется, мотивирующим фактором для болельщиков: они смогут прийти и посмотреть не просто на незнакомых, не известных никому молодых футболистов — нет; они смогут увидеть знакомые лица, и это важная вещь, что клуб вспомнил про воспитанников, вернул всех. И эти воспитанники своим примером должны не только воспитывать молодёжь, но и привлекать болельщиков, они должны стать лидерами.

— Совсем скоро у «Звезды» первая официальная встреча. Наверняка многие любители футбола читают этот материал. Что вы можете им сказать?

Константин Парамонов:

— Обидно, что ситуация с «Амкаром» завершилась подобным образом. Так сложились обстоятельства, что наша команда сейчас единственная в городе, выступающая на профессиональном уровне. Поэтому нам хотелось бы, чтобы болельщики пришли к нам на матчи, всё-таки переключились на нашу команду. И в дальнейшем помогали нам добиваться высоких результатов и показывать хороший, качественный футбол.