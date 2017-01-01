Новации набирают темп

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Надежда Арзютова, генеральный директор ООО «Консалтинговая компания «Эксперт Финанс», президент общественной организации «Профессиональный союз налогоплательщиков»

В моём понимании, в налоговом законодательстве начался неконтролируемый процесс. 17 лет (первая редакция НК РФ от 1998 года) государство систематизировало налоги, но в последние два года налицо разброд и шатание. Непонятно, какой шаг будет следующим. Законы принимаются сами собой, непонятно, с каким бизнес-сообществом проходят обсуждения, кто анализирует их влияние на бизнес и финансовое состояние налогоплательщиков в целом.

Споры только предстоят

Самым непредсказуемым событием за последние два года стало введение с 1 января 2017 года расчёта налога на имущество (недвижимое) организаций по кадастровой стоимости. В «пилотных» регионах было много споров по поводу кадастровой стоимости, применяемой для таких расчётов. Порядок оспаривания суммы этого налога законодательством предусмотрен в двух случаях: если информация об оцениваемом объекте, повлиявшая на оценку, оказалась недостоверной, и если совпали даты установления рыночной и кадастровой стоимости.

В Пермском крае расчёт налоговой базы в отношении объектов определяется по кадастровой стоимости начиная с 1 января 2018 года, недвижимое имущество облагается налогом по ставке 1,5%. Поэтому подобные споры нам только предстоят.

Также с 1 января 2018 года Пермский край входит в число регионов, в которых налог на имущество физических лиц исчисляется исходя из кадастровой стоимости. Налоговые уведомления на уплату налога на имущество физических лиц по новым правилам за 2018 год собственники имущества получат в 2019 году.

«Мелочь», а неприятно

Согласно статье №381 НК РФ (п. 25) по движимому имуществу, принятому на учёт в качестве основных средств с 1 января 2013 года, была предусмотрена федеральная льгота. Исключение составляли движимые основные средства, полученные при реорганизации, ликвидации или от взаимозависимых лиц. С 1 января 2018 года эта льгота действует на территории субъекта РФ только при условии принятия соответствующего регионального закона.

Пермский край этой льготой решил не пользоваться, хотя соседние регионы (Свердловская и Тюменская области) воспользовались. Соответственно, с января текущего года организации края снова начинают производить двойную выплату в казну по налогообложению транспортных средств (это налог на имущество и транспортный налог).

Правда, в крае при применении некоторых видов деятельности предусмотрены льготы по ставке налога на имущество и даже освобождение от этого налога.

Покупатели — в налоговые агенты

С 1 января 2018 года начался эксперимент, предполагающий исчисление и уплату налога при реализации некоторых видов товаров не продавцами, а покупателями — налоговыми агентами. В число таких товаров вошли лом и отходы чёрных и цветных металлов, алюминий вторичный и его сплавы.

Прежде реализация лома и отходов чёрных и цветных металлов НДС не облагалась в силу пунктов 25 и 2 статьи №149 НК РФ. Сегодня эта норма утратила силу, тем самым реализация продукта (с добавлением вторичного алюминия и его сплавов) вновь введена в налогооблагаемый оборот. Первые результаты будем подводить по итогам I квартала 2018 года.

Бизнес подтолкнули «на выход»

Отмена в Пермском крае региональной льготы по налогу на прибыль сказалась на ситуации в бизнесе. Размер льготы постепенно сокращали, а в этом году она была ликвидирована полностью. Теперь на пониженную ставку налога на прибыль могут рассчитывать лишь компании, осуществляющие благотворительную деятельность или спонсирующие спортивные команды региона.

Мы говорим о привлекательности края, но льготы, благодаря которым создаются открытые экономические зоны в других субъектах Федерации, отменяются, пермский бизнес среднего уровня уходит в кластеры соседних регионов. К примеру, с одним из наших клиентов мы прорабатываем проект открытия производства в Татарстане.

Нельзя не сказать о бесконечно растущих акцизах. Растёт акциз, растёт стоимость топлива — отсюда рост цен на проезд, продукты питания и всё остальное. К этому уже все привыкли, тем более что повлиять на этот процесс невозможно. Акциз — такой налог, который платят одни, а расплачиваются все остальные.

Все изменения сразу не перечислить. Перспективы не радужные: как было в прошлом году, так и в этом. Темп введения новаций ускоряется. В нарушение статьи №21 НК РФ акты законодательства о налогах и сборах, ухудшающие права налогоплательщиков, стали иметь обратную силу. Этот список можно продолжать.

У меня складывается ощущение общего сумбура. На всех больших экономических площадках, в посланиях президента говорится: «Не надо кошмарить бизнес», но по факту это происходит всё больше и больше.