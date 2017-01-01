Киоск преткновения Мэрия увеличивает количество мест для размещения НТО на основании предложений от предпринимателей

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В период с 20 по 29 апреля в администрацию Перми поступило 76 предложений от владельцев киосков об изменении схемы размещения НТО. В результате было принято решение увеличить количество объектов до 800. Мэрия готова обсуждать изменения и при необходимости корректировать документ.

Фото: Сергей Федосеев

Администрация Перми 20 апреля разместила на своём сайте проект новой схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города.

Помимо этого, на мартовском заседании Пермская городская дума поддержала изменения в Правила благоустройства и содержания территории. Они ограничивают возможность размещения НТО на дворовой территории. По словам депутата гордумы Олега Бурдина, действующая нормативная база и судебная практика говорят о том, что в соответствии с пожарными и санитарными нормами размещение объектов потребительского рынка не разрешено на дворовой территории. «Но, поскольку существуют некоторые разночтения в части определения самого понятия «дворовая территория», были злоупотребления со стороны председателей ТСЖ, предпринимателей, — говорит депутат. — Считаю, что необходимо приводить рынок НТО в цивилизованный вид с точки зрения внешнего вида и места размещения. Первый шаг мы сделали — внесли изменения в Правила благо­устройства и подтвердили своё намерение навести в этой сфере порядок. Эти изменения должны позитивно сказаться на организации нестационарной торговли».

Первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев отметил, что эти изменения в Правила благо­устройства не устанавливают каких-либо новых запретов, а лишь фиксируют уже существующие.

«В связи с этим использование земельных участков многоквартирных домов для размещения нестационарных торговых объектов, даже объектов торговли питьевой водой, не может быть признано законным. Вместе с тем мы понимаем проблему обеспечения территории жилых районов точками продажи питьевой воды. Именно для этого мы выставили на публичное обсуждение проект схемы размещения НТО, ожидая предложений от предпринимательского сообщества и от жителей города», — сообщил Виктор Агеев. Он отметил, что мэрия готова увеличить количество мест для размещения киосков по продаже питьевой воды до необходимого уровня при взаимодействии с предпринимательским сообществом.

По словам Олега Бурдина, разработанный администрацией Перми проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Перми уже внесён в Пермскую городскую думу.

«У предпринимателей, горожан и общественников была возможность до 29 апреля направить свои предложения в адрес администрации. Сегодня НТО берут на себя определённую нагрузку, есть виды товаров и услуг, которые, безу­словно, можно и нужно реализовывать через НТО. Это цветы, пресса, вода. Нужно сохранить подобные услуги и преду­смотреть места в схеме для них. Считаю, что совместная работа властей всех уровней по наведению порядка и приведению в цивилизованный вид НТО даст положительный результат, а в перспективе позволит привести в порядок ситуацию с НТО», — пояснил Олег Бурдин.