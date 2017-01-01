Киоск преткновения
Мэрия увеличивает количество мест для размещения НТО на основании предложений от предпринимателей
В период с 20 по 29 апреля в администрацию Перми поступило 76 предложений от владельцев киосков об изменении схемы размещения НТО. В результате было принято решение увеличить количество объектов до 800. Мэрия готова обсуждать изменения и при необходимости корректировать документ.
Администрация Перми 20 апреля разместила на своём сайте проект новой схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города.
Помимо этого, на мартовском заседании Пермская городская дума поддержала изменения в Правила благоустройства и содержания территории. Они ограничивают возможность размещения НТО на дворовой территории. По словам депутата гордумы Олега Бурдина, действующая нормативная база и судебная практика говорят о том, что в соответствии с пожарными и санитарными нормами размещение объектов потребительского рынка не разрешено на дворовой территории. «Но, поскольку существуют некоторые разночтения в части определения самого понятия «дворовая территория», были злоупотребления со стороны председателей ТСЖ, предпринимателей, — говорит депутат. — Считаю, что необходимо приводить рынок НТО в цивилизованный вид с точки зрения внешнего вида и места размещения. Первый шаг мы сделали — внесли изменения в Правила благоустройства и подтвердили своё намерение навести в этой сфере порядок. Эти изменения должны позитивно сказаться на организации нестационарной торговли».
Первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев отметил, что эти изменения в Правила благоустройства не устанавливают каких-либо новых запретов, а лишь фиксируют уже существующие.
«В связи с этим использование земельных участков многоквартирных домов для размещения нестационарных торговых объектов, даже объектов торговли питьевой водой, не может быть признано законным. Вместе с тем мы понимаем проблему обеспечения территории жилых районов точками продажи питьевой воды. Именно для этого мы выставили на публичное обсуждение проект схемы размещения НТО, ожидая предложений от предпринимательского сообщества и от жителей города», — сообщил Виктор Агеев. Он отметил, что мэрия готова увеличить количество мест для размещения киосков по продаже питьевой воды до необходимого уровня при взаимодействии с предпринимательским сообществом.
По словам Олега Бурдина, разработанный администрацией Перми проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Перми уже внесён в Пермскую городскую думу.
«У предпринимателей, горожан и общественников была возможность до 29 апреля направить свои предложения в адрес администрации. Сегодня НТО берут на себя определённую нагрузку, есть виды товаров и услуг, которые, безусловно, можно и нужно реализовывать через НТО. Это цветы, пресса, вода. Нужно сохранить подобные услуги и предусмотреть места в схеме для них. Считаю, что совместная работа властей всех уровней по наведению порядка и приведению в цивилизованный вид НТО даст положительный результат, а в перспективе позволит привести в порядок ситуацию с НТО», — пояснил Олег Бурдин.