Битум теперь по-нашему Материалы для строительства прикамских дорог будут производить пермские нефтяники

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На площадке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 10 мая была запущена в эксплуатацию эстакада слива мазута и гудроновой смеси. Реализация проекта позволит уже в этом году полностью удовлетворить потребности Пермского края в битуме для дорожного строительства. Нефтяники, в свою очередь, повысят эффективность собственного производства.

Инвестиционные вложения в проект составили 2,24 млрд руб. Помимо строительства непосредственно эстакады нефтепродуктов на 24 стояка, оснащённой узлами разогрева и конденсатным блоком, в рамках проекта были также построены железнодорожные пути, доведены до соответствия новым требованиям резервуары для нефтепродуктов. В результате реализации проекта предприятие сможет увеличить производство кокса и дорожного битума. Последний продукт будет особенно востребован в крае в ближайшие годы.

В 2018 году на дорожное строительство в Пермском крае из бюджетов всех уровней будет направлено порядка 11,5 млрд руб. По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, строительство эстакады позволит решить «крайне злободневные вопросы», обеспечив край надёжными поставками битума «по предсказуемым, понятным ценам».

Ещё в ноябре 2017 года между Министерством транспорта Пермского края и ООО «ЛЛК-Интернешнл» (дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») было подписано соглашение, согласно которому «ЛУКОЙЛ» будет принимать активное участие в обеспечении дорожно-строительной отрасли края битумными материалами нового поколения, в том числе полимерно-битумными вяжущими и битумными эмульсиями.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Гудрон, мазут — это исходное сырьё для производства битума, который нам крайне нужен. Мы реализуем в крае очень серьёзную программу по дорожному строительству. В прошлом году мы увеличили объём ремонта дорог более чем в 2,5 раза. Жители края это увидели, эта инициатива получила большую поддержку. Мы будем реализовывать программу в ближайшие годы, объёмы строительства будут расти. У нас очень большие планы, и важно, чтобы в крае было такое производство, поскольку это позволит дорожникам спокойно планировать свою экономику, избегая таких ценовых колебаний, как в прошлом году. Напомню, что в минувшем году часть прибыли дорожных строителей, которая должна была пойти на инвестиции в новую технику, на инвестиции «в людей», к сожалению, «съели» колебания цен на битум. В этом году мы учли этот опыт и попросили компанию «ЛУКОЙЛ» найти решения.

Благодаря строительству нового объекта, «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» сможет принять на переработку 280 тыс. т в год смеси гудрона и лёгкого газойля от предприятий группы компаний «ЛУКОЙЛ» и порядка 1032 тыс. т в год мазута от сторонних организаций.

Сергей Андронов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:

— С задачей строительства эстакады мы справились в течение года, ещё несколько месяцев потребовалось, чтобы провести пусконаладочные работы. Сегодня мы собрались, чтобы открыть и запустить в эксплуатацию объект, который позволит повысить нашу экономическую эффективность и локально решить те вопросы, которые возникают в части обес­печения битумом регионального рынка строительства дорог.

Ведущий специалист товарно-сырьевого производства Владлен Кузнецов поясняет: «Эстакада предназначена для того, чтобы сливать привозной мазут на объекты «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» для дальнейшей его переработки. Тёмные нефтепродукты, завозимые с других предприятий холдинга, перерабатываются в светлые. В итоге увеличится процент переработки и выработки светлых нефтепродуктов, что в конечном итоге повысит прибыль группы компаний «ЛУКОЙЛ».

По словам Владлена Кузнецова, пока мазут для переработки в новой установке будет поступать на пермский НПЗ от ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Вместе с тем строительство эстакады повлекло за собой появление новых рабочих мест.

Сергей Андронов:

— Инвестпроект стоимостью 2,2 млрд руб. был реализован за год. Это достаточно короткие сроки. Сегодня мы уже начинаем принимать сырьё, подавать его на коксовые установки. С завтрашнего дня мы планируем начать пусковые процедуры по битумной установке. Это означает, что 15 мая мы должны получить первые партии битума. На этот месяц в плане производства у нас стоит порядка 10 тыс. тонн в месяц, и со следующего месяца мы готовы нарастить все необходимые объёмы, чтобы полностью удовлетворить все запросы Пермского края.

Немаловажно, что битум, который будет производить «ЛУКОЙЛ», будет гарантированно высокого качества. «То, что нам завозят сейчас, по качеству не всегда устраивает. А мы сегодня удлиняем межремонтные сроки (такая задача поставлена на федеральном уровне). Речь идёт о том, чтобы перейти к 12-летним межремонтным циклам. Без качественного битума этого не достичь. Поэтому нам очень важно, что за эту задачу взялся именно «ЛУКОЙЛ». Они профессионалы и доведут всё до ума, а мы будем контролировать всю цепочку», — говорит Максим Решетников.

По словам главы региона, установки битума изначально построены «с запасом», в расчёте на растущие объёмы дорожных работ и с учётом возможного сотрудничества с другими регионами.

«Потребности края сегодня — 80 тыс. тонн, мощность установок — 200 тыс. тонн. Это значит, что у нас есть ещё потенциал, чтобы обеспечить этим продуктом другие регионы, а себя загрузить работой, и здесь, в Перми, сформировать центр прибыли, создать новые рабочие места», — отмечает губернатор.

Реализация столь серьёзных проектов невозможна без инфраструктурных изменений. По словам Максима Решетникова, развитие мощностей нефтепереработки на пермском нефтегазоперерабатывающем заводе влечёт за собой и постоянное обновление железнодорожной инфраструктуры Осенцовского промузла.

«Сегодня Березниковско-Соликамский и Осенцовский промузлы — два мощнейших столпа экономики края. И очень важно, что эти работы (по строительству новых установок — ред.) идут вместе с постоянным обновлением железнодорожной инфраструктуры», — отмечает губернатор.

Наконец, по словам главы региона, важен сам факт, что на территории края реализован очередной высокотехнологичный инвестпроект.

Максим Решетников:

— Все инвестпроекты, реализуемые на площадке «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», позволяют заводу оставаться на пике внедрения технологий. Это важно для края. Важно, что завод сохраняет ведущее положение в отрасли. Мы готовы всячески поддерживать пермских нефтепереработчиков. Будет развиваться «ЛУКОЙЛ» на территории края — будет развиваться и экономика региона в целом.