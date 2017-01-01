В зоне турбулентности Ситуация на рынке туристических услуг остаётся нестабильной

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Ассоциация туроператоров России, опираясь на данные поисковика «Яндекс», отметила рост активности на туристическом рынке: за 2017 год общее число запросов на туры увеличилось на 23,3%. В том числе интерес к отдыху в Европе вырос на 7,4%. На 9,5% чаще, чем годом ранее, пользователи интернета обращали внимание на дальнемагистральные дорогие направления (Сейшелы, Мальдивы, Куба, Бали, Марокко, Доминиканская Республика, Шри-Ланка и Сингапур). Но лидировали по спросу такие страны, как Таиланд, Турция, Египет, Вьетнам, Индия (Гоа), Финляндия и Китай. Однако, по мнению аналитиков, эта динамика не говорит о подъёме отрасли, поскольку рост идёт от «низкой» базы.

Фото: Константин Долгановский

Портрет регионального рынка

Пермский туристический рынок находится в российском тренде, хотя проанализировать его в полном объёме не представляется возможным. Чтобы иметь достоверную аналитику, нужно, чтобы каждый участник рынка дал объективную оценку, сколько туристов в какую страну было отправлено. Но это, по словам туроператоров, невозможно по объективным причинам. У многих компаний нет даже системы, которая такой анализ может выдать.

К тому же большая часть турфирм, действующих на региональном рынке, лишь условно дееспособна. Несколько лет назад в Прикамье насчитывалось 600 туркомпаний, сейчас, по статистике, примерно 400, но реально работают из них не более 40, полагают в Пермской туристической гильдии.

Представители туристической отрасли отмечают, что 2014 год оказался переломным для рынка. Сначала подкосил кризис: те люди, которые до этого момента отправлялись отдыхать три-четыре раза в год, теперь планируют поездки только дважды. Те, кто в прежней реальности отдыхал два раза в год, перешли на один раз или вообще отказались от дорогостоящих турпоездок. Затем по рынку ударили санкции, связанные с Крымом.

«С 2014 года в международном туризме всё очень грустно. Во-первых, санкции уменьшили турпоток: в Европе к россиянам на пике конфликта стали относиться с опаской. Затем последовал скачок курсов доллара и евро. Когда закрыли Турцию, любимое направление российских туристов, а потом и Египет, туристический рынок замер», — рассказывают менеджеры компании «Финист Трэвел».

Этот кризис догнал все туристические компании, одни раньше, а другие чуть позже, уже в 2016 году. Поэтому сегодняшняя активность потенциальных путешественников позволяет говорить не о росте, а лишь об оживлении ситуации и слабых проблесках оптимизма.

Однако, по мнению участников рынка, пословица «Нет худа без добра» по-прежнему актуальна: обрушение международного направления дало импульс развитию внутрироссийского туризма.

«Внутренний туризм в своё время не то что «убили» — он «самоубился». Эта отрасль требует инвестиций, а в сложный переходный период, называемый «перестройкой», подавляющее количество внутренней туристической инфраструктуры пришло в плачевное состояние. Ею никто не занимался, в том числе в силу традиционного менталитета. Считалось, что раз санаторий стоит, то туда обязательно поедут люди, потому что всё равно больше некуда. Но после того как бизнес активно взялся за вывоз россиян за границу в массовых направлениях (Болгария, Кипр, Турция, Египет), отечественная туриндустрия оказалась если и не уничтожена, то, как теперь принято говорить, «поставлена на колени», — поясняет президент Пермской туристической гильдии и руководитель туркомпании «Солана» Данил Поздеев.

Эксперты полагают, что Крым не просто расширил спектр туристических услуг — пришло понимание того, что туризм в России в принципе возможен. Больше стал пользоваться спросом отдых в Сочи и Анапе. «Всё это вместе с санкциями и закрытием турецкого направления придало импульс развитию российского туризма. Причём импульс не одномоментный, а пролонгированный — кризис, Крым, санкции, рост курсов валют», — уточняет генеральный директор группы компаний «Финист Трэвел» Ольга Молчанова.

Она утверждает, что в последние годы и Российская ассоциация туризма, и все российские курорты стали более профессионально подходить к оценке своих возможностей.

Ольга Молчанова, генеральный директор группы компаний «Финист Трэвел»:

— Когда мы в 1998 году начи­нали работать с внутрироссийским рынком туризма, санатории не знали, что такое факс. Спустя 10 лет, в 2008—2010 годах, они не знали, что такое электронная почта. То есть туристические объекты всё время отставали от времени и растущих потребностей клиентов. В последние четыре-пять лет они оживились, поняли, что у них есть возможности, начали осваивать новые, современные коммуникативные технологии, инвестировать в реконструкцию и развитие, подтягиваться до международных стандартов, и это принесло результат.

Причём перемены стали происходить во всей инфраструктуре. Кроме бурного развития авиа- и железнодорожных перевозок начали активизироваться автобусные туры, которых в России было мало. Да и автобусов пригодных не было, а в их отношении предъявляются достаточно высокие требования к безопасности, к водителям, техосмотрам и т. д. Раз поток стал увеличиваться, у перевозчиков появилась возможность привести в приличный вид автопарк.

Стали появляться отели хорошего уровня. Они уже есть в Сочи, Анапе и в Крыму. Их пока не так много, как на побережьях развитых туристических стран, но локальные существуют. Одни возникли на базе старых санаториев, какие-то построены вновь — с бассейнами, хорошим сервисом, достойным питанием. Широко распространёнными стали категории отелей с системой «всё включено», ориентированные на семьи с детьми. Однако такие места отдыха недешёвые. В соотношении цена — качество отечественным отелям и санаториям ещё предстоит подтягиваться до уровня международных.

Данил Поздеев, президент Пермской туристической гильдии:

— После того как в туризм начали вкладывать силы и деньги, это направление стало расти. После Олимпиады в Сочи появились горнолыжные курорты, развивается туристическая инфраструктура всего Краснодарского края. Хорошо, что Сочи становится круглогодичным курортом. Тем не менее многие российские курорты очень сильно ограничены сезоном, ­поэтому не всё идёт гладко. Но ситуация однозначно становится лучше. Регулирование цен происходит быстрее. Раньше как было: весной выставили цену, в конце сезона подвели итог — ничего не продалось. Сегодня на рынке изменилась ситуация. Отели и санатории более гибко подходят к ценообразованию.

Подстегнули внутрироссийский ры­нок и авиаперевозки. Льготная цена на авиабилеты в Крым (она до сих пор остаётся льготной, до сдачи в эксплуатацию Крымского моста) позволила, к примеру, молодёжи и пенсионерам в прошлый сезон купить билеты на самолёт до полуострова за 3,5 тыс. руб. «Кто хотел, это сделал», — говорят тур­операторы.

Впрочем, несмотря на относительно оптимистичное развитие событий, туроператоры не слишком верят в развитие внутрироссийского туризма. «Пока в этом направлении не появится настоящих крупных инвесторов и пока не будет комплексного подхода с использованием международных стандартов, как, например, было в Сочи и Красной Поляне, ничего принципиально не сдвинется с места. Сейчас каждый город, курорт, владелец отеля «возделывает свой огород», к развитию туризма нет единого стратегического подхода», — отмечает Ольга Молчанова.

Спрос сезона

Полтора года назад, когда открыли Турцию, народ поехал туда даже в межсезонье. И с этого момента страна держит лидерство по спросу у российских туристов. Сегодня на её долю приходится 70% бронирования турпакетов.

По данным «Финист Трэвел», на втором месте находится Тунис, за ним идут Крым и Сочи. Есть интерес к Болгарии как территории отдыха с детьми, но в меньшей степени. Останавливает подскочивший евро.

Остаётся надежда на то, что осенью в полной мере откроется Египет, где для наших соотечественников доступен только Каир. Хотя если есть желание попасть в Хургаду или Шарм-эль-Шейх, туда из Каира можно добраться автобусом или внутренними авиалиниями. Правда, это не слишком привлекательно для туристов. В то же время, как утверждают участники рынка, Египет очень «подтянулся» в смысле туристической инфраструктуры: приведены в порядок аэропорты, отели, был закуп­лен новый транспорт. Там осознали, что для них значит полноценный турис­тический поток.

Есть среди предложений сезона Кипр, но продажи этого направления небольшие. На этом рынке в Перми работает только один оператор «Библио Глобус», конкуренции нет, поэтому цены на путёвки достаточно высокие (100 тыс. руб. на двоих на 10 дней было до последнего скачка курса евро).

В этом году пользуется особой по­пулярностью Грузия, куда планируется много экскурсионных туров. По данным «Финист Трэвел», уже в середине апреля ощущался дефицит отелей среднего ценового уровня. На высокий сезон — июль, август — уже свободного фонда нет, остался в продаже только дорогостоящий сегмент.

Чартерные цепочки из Перми в Таиланд и Вьетнам закончились 9 апреля. Вылеты откроются только в октябре. Участники рынка сообщили, что на предстоящее лето чартерные программы из Перми планируются в Турцию, Болгарию, на Кипр, в Тунис, Грецию (остров Крит), Сочи и Крым. По всем остальным направлениям — только регулярные перевозки. В этом году из Перми нет чартера в Испанию, поскольку в предыдущие два года продажи были очень плохими. Грецию (Халкидики) в прошлом году турфирмы «закрывали» с большими проблемами, поэтому на континентальную часть этого полуострова нынче чартеров нет. Убрали из чартерной программы Родос, также за неимением спроса.

Что касается внутрироссийского туризма, то хорошим спросом пользуются экскурсионные маршруты в Санкт-Петербург, Псков, Нижний Новгород.

Цены сезона

«В этом году цены поднялись в сравнении с прошлым годом на 20—30% практически на все направления. Лишь Крым остался на уровне прошлого года. Но по Сочи, Турции рост очень чувствуется. В декабре прошлого года, когда началась акция предварительного бронирования, туристы, которые проводили своё маркетинговое исследова­ние рынка, просто кидали трубку со словами: «Таких цен не может быть». Потом смирились, успокоились и начали бронировать», — поясняет менеджер «Финист Трэвел» Юлиана Пигилева.

Участники рынка наблюдали с начала года три волны подъёма цен: первая прошла в конце января, вторая — в конце февраля и следующая — в марте. Чтобы отправиться в Карловы Вары на две недели (чартер есть из сосед­него Екатеринбурга), потребуется порядка 160 тыс. руб. на двоих вместе с визой. Испания из Москвы на июль—август — от 115 тыс. руб. (раньше это стоило 60—80 тыс. руб.). Поэтому о массовом потоке в европейском направлении говорить не приходится.

«В азиатском направлении поток растёт в последние годы в силу того, что развиваются чартерные программы перевозок. Запретительные меры в отношении Египта и Турции тоже внесли свою лепту в переориентацию потока — людям же надо куда-то ехать. Самыми оптимальными получились азиатские страны — Таиланд, Вьетнам, Индия. Этим обусловлено увеличение спроса. Эти направления (в первую очередь Таиланд, Вьетнам и китайский остров Хайнань) с точки зрения русского туриста становятся более или менее круглогодичными, чартерные программы туда сохраняются, в том числе и в летний период», — отмечают в турфирме «Солана».

Положительный момент: за пять лет поменялись авиаперевозки. Они стали более упорядоченными, более прогнозируемыми. Если два года назад в Геленджик цена была 35 тыс. руб., до Анапы — 25 тыс. руб., то сейчас за 20 тыс. руб. можно долететь до Геленджика, за 18 тыс. руб. — до Анапы.

Где взять оптимизм?

Участники рынка уверены, что сегодня, как и 20 лет назад, туризм зависит от множества факторов — политических, экономических, природных (пожаров, наводнений, катастроф). К примеру, в Европе перестали делать скидки для русских — политический момент на этом рынке играет существенную роль.

«Нестабильность — основной тренд российского рынка на протяжении последних четырёх-пяти лет. Политика начала очень сильно вмешиваться в экономику, в том числе в ту её часть, которая связана с туризмом. Закрытие Египта, Турции, снижение доходов россиян и спроса на заграничный отдых, постоянные изменения валютного курса — всё это очень сильно влияет на качество и структуру рынка. Основная его проблема — очень мало уверенности в завтрашнем дне. Рынок крайне нестабилен, и люди без оптимистичного настроения давно его покинули. Остались самые живучие», — резюмирует Данил Поздеев.