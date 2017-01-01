Мучимые жаждой Водный бизнес Перми прогонят через дополнительные фильтры

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В Пермскую мэрию поступило почти 900 абсолютно одинаковых обращений от жителей, в которых они просят власти оставить на их территории киоски по продаже воды. Интересно, что в половине случаев по адресам, указанным в заявлениях, таких НТО нет и никогда не было. Вероятно, эта кампания инициирована одним из владельцев вод­ного бизнеса, ООО «Амтек»: именно в районах присутствия этой компании, Орджоникидзевском и Мотовилихинском, собрано больше всего обращений. В целом рынок розничной продажи воды в Перми поделён между тремя организациями. Помимо «Амтека» на нём работают также ООО «Сереб­ряное озеро» и ООО «Каскад». В числе их владельцев — жена экс-мэра ­Перми Аркадия Каменева Тамара Каменева, а также целый пул бывших чиновников. Чистая прибыль «водников» доходит до 40 млн руб. в год.

Фото: Сергей Федосеев

В администрацию Перми за последние три недели поступило 844 обращения от граждан, в которых они требуют сохранить расположенные на территории их домов киоски с водой. Все заявления составлены по одному образцу. «Я проживаю по вышеуказанному адресу. На нашей придомовой территории, не относящейся к муниципальным землям, размещён пятитонный киоск по продаже чистой артезианской питьевой воды по договору с нашим домом, занимающий 3,7 кв. м, — так начинаются все обращения от «жителей» в адрес администрации президента, администрации губернатора и администрации Перми. — Считаю, что данным решением (Пермской городской думы о запрете размещения НТО на придомовых территориях) нарушены мои права и других жильцов дома на пользование принадлежащим нам земельным участком. Киоск по продаже воды размещён нами для улучшения нашей среды обитания на принадлежащем жильцам земельном участке. Он находится в шаговой доступности, обес­печивает жильцов продуктом первой необходимости — качественной питьевой водой по доступной цене — и является гарантией нашей безопасности на случай возникновения ЧС, как то: аварийное отключение воды, пожар».

Городские власти, проанализировав адреса отправителей, обнаружили несколько удивительных особенностей. Во-первых, из 844 обращений 443 — из Орджоникидзевского района, 371 — из Мотовилихинского, 25 — из Свердловского, 3 — из Индустриального и по одному из Ленинского и Кировского районов. Получается, что острее всего проблема с водой стоит только в двух районах города.

Кстати, важная деталь. Надо понимать, что количество обращений необходимо делить на три. Дело в том, что инициаторы кампании предприняли хитрый ход, отправив обращения сразу по трём адресам. По законам властной вертикали, «сверху» все обращения неминуемо приходят «вниз». То есть если один человек отправил жалобу в мэрию, губернатору и в Москву, то в конечном счёте у городских специалистов по работе с обращениями будет три заявления от одного человека.

Во-вторых, основной канал отправки — почта России. Вряд ли человеку настолько необходима «качественная питьевая вода по доступной цене», что он лично идёт на почту отправлять заявления по трём адресам.

Больше всего обращений из Мотовилихи и Орджоникидзевского района

В-третьих, на большей части придомовых территорий, о которых идёт речь в обращениях, нет киосков по продаже воды. Так, по данным на начало мая, из 145 конкретных адресов (обращения идут от нескольких собственников, а номер дома у них один) в Орджоникидзевском районе фактически НТО есть по 15 адресам, отметил глава района Евгений Карабатов. Ещё 30 домов находятся в границах квартала с точкой по продаже воды. Но на территории 100 домов киосков нет вообще, а в своих обращениях жители ратуют за сохранение водной будки, расположенной на расстоянии одного-двух километров от дома.

В Мотовилихе — похожая ситуация. Первый заместитель главы Мотовилихинского района Антон Илюшин рассказал, что сотрудники районной администрации провели обследование для подтверждения факта наличия НТО. Из 371 адреса (опять же по данным на начало мая) по 90 адресам факт размещения объектов подтвердился, по 253 — не подтвердился.

Светлана, жительница дома на ул. Карбышева, 84, рассказала «Новому компаньону», что за водой она ходит на ул. Репина, 67. Однажды во время покупки воды продавец предложила ей подписаться за сохранение киоска на территории её дома в том самом типовом обращении. «Но у нас на территории, на ул. Карбышева, 84, нет и никогда не было киоска. Был бы, я бы там воду покупала», — недоумевает Светлана. Кстати, она не исключает, что подписалась бы, если бы водный ларёк там был.

Валерий, житель дома на ул. Луговского, 132а, вообще не пользуется услугами водных НТО. Говорит, набирает воду на родниках. Некоторое время назад, когда он шёл в магазин, его остановили рядом с киоском в районе ул. Кабельщиков, 96 и предложили подписаться под обращением за его сохранение. «Откуда я знаю, законно он там стоит или нет, — говорит Валерий. — Я отказался. Не доверяю этим киоскам, не знаю, откуда они воду привозят».

Так выглядит вендинговый аппарат

Предположим, что другие заявители поставили свои подписи под обращениями за сохранение водных киосков по такому же алгоритму, во время покупки воды в киосках. Но это только один из способов нагнетания массовости.

Помимо этого, в администрацию Мотовилихинского района якобы поступали жалобы от жителей на незаконные одиночные пикеты за отставку депутатов Пермской городской думы, где прохожим также предлагали оставить подписи за сохранение точек по продаже воды на территории их дома, не вдаваясь в подробности, есть там эти точки или нет.

Возможно, что задача сбора подписей была поставлена перед работниками киосков. Основной контингент — это пенсионеры, которым очень важен дополнительный заработок, и после демонтажа киоска они автоматически теряют работу. Причём работу, расположенную недалеко от дома. Надо понимать, что жители Орджоникидзевского района в силу его удалённости от остальной части города отдают предпочтение вакансиям на этой территории. Вероятно также, что они собирают подписи среди своих знакомых и родственников: то ли по заданию работодателя, то ли по личной инициативе, поскольку не хотят лишиться зарплаты.

А вот отправляет эти обращения кто-то другой.

Оба киоска, продавцы которых предложили Валерию и Светлане подписаться, будто бы принадлежат ООО «Амтек». На территории Орджоникидзевского района, говорит Карабатов, воду в канистры разливает только эта компания. У неё 29 точек по продаже воды. Из них 23 расположены на придомовых территориях, две — на земельных участках, находящихся в частной собственности, четыре — на основании договоров с городской администрацией о размещении НТО.

Генеральный директор ООО «Амтек» Андрей Васильев в разговоре с корреспондентом «Нового компаньона» сказал, что ничего не знает о кампании по подготовке обращений, а «Амтек» не имеет к ней никакого отношения. От подробных комментариев он отказался, сославшись на судебное оспаривание решения Пермской гордумы со стороны компании, и пригрозил привлечением к уголовной и гражданско-правовой ответственности за публикацию недостоверных, порочащих и ложных сведений.

«Мы так не делаем, не знаю, кто за этим стоит», — заявил также директор ООО «Каскад» Игорь Черевиков.

Депутат Пермской гордумы Ирина Горбунова считает, что шквал обращений от жителей в администрацию вызван исключительно востребованностью киосков. «К примеру, в микрорайоне Городские Горки живут в основном пенсионеры, им тяжело далеко ходить за водой, — говорит депутат. — Орджоникидзевский и Мотовилихинский районы — это не центр, у нас не такая развитая инфраструктура. Я не вижу здесь какого-то коварного замысла недобросовестных предпринимателей».

Как устроен рынок

По данным «Нового компаньона», рынок розничной продажи артезианской воды первой питьевой категории в Перми поделён между тремя конкурентами: ООО «Амтек», ООО «Каскад» и ООО «Серебряное озеро». Всё остальное — это просто водопроводная вода высокой степени очистки.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Амтек» зарегистрировано в 2003 году. Директор — Андрей Васильевич Васильев. По 50% в обществе принадлежат Оксане Александровне Пищальниковой и Василию Арнольдовичу Васильеву. Чистая прибыль в 2016 году — 675 тыс. руб., выручка — 62,9 млн руб. В 2013 году была зарегистрирована также компания ООО «Амтек+», единственным владельцем которой стал Андрей Васильев. Он же является её директором, данных о результатах финансовой деятельности в «СПАРК» нет.

В списке аффилированных лиц обеих компаний значатся также ООО «Завод БН и МВ «Ново-Лядовский источник», ООО «Уралпромресурс».

ООО «Завод БН и МВ «Ново-Лядовский источник» специализируется на заборе, очистке и распределении воды. По данным «СПАРК», компания зарегистрирована в 2013 году. 51% в уставном капитале — у Василия Арнольдовича Васильева, 49% — у Андрея Васильевича Васильева. Чистая прибыль в 2016 году — 7 тыс. руб. Активы компании в 2016 году были оценены в 322 тыс. руб., из них 239 тыс. руб. — дебиторская задолженность.

Компания «Уралпромресурс» зарегистрирована в 2000 году, уставный капитал в 2015 году — 18,2 млн руб. Основная деятельность по ОКВЭД — оптовая торговля за вознаграждение. Совладельцами являются отец и сын Васильевы, Андрей Васильев также трудится здесь директором.

Помимо этого, в семейный холдинг, вероятно, входит ООО «Ново-Лядовский источник», специализирующееся на продаже бутилированной воды (под маркой «Росинка»). Владелец компании — Василий Васильев. Компания была зарегистрирована в 2003 году как ООО «Техно-Нефть», потом переименована в ООО «Росинка» и собственно «Ново-Лядовский источник». Выручка в 2016 году составила 57 млн руб., чистая прибыль — 2,3 млн руб. Уставный капитал в 2014 году — 7,8 млн руб.

У «Серебряного озера» два юрлица. Одно ООО зарегистрировано в 2005 году. Директор — Василь Рашитович Гараев. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», половина общества принадлежит бизнесмену Александру Пермякову, а остальная часть распределена между Сергеем Торшиным, Дмитрием Осетровым и Александром Плотниковым. В 2016 году выручка компании составила 24,7 млн руб., чистая прибыль — всего 75 тыс. руб.

Другое ООО было образовано в 2015 году. Директор — Дмитрий Владимирович Осетров, который в 2005 году два месяца возглавлял первую организацию. Ему принадлежит 33,32% общества, по 33,34% — у Сергея Ивановича Торшина и Александра Александровича Плотникова.

ООО «Каскад», вероятно, аффилировано бывшему мэру Перми Аркадию Каменеву. Общество было зарегистрировано в 2003 году. Директор компании — Игорь Олегович Черевиков. Выручка в 2016 году составила 63,2 млн руб., чистая прибыль — 31,1 млн руб. Одна треть общества принадлежит Тамаре Николаевне Каменевой (точно так же зовут жену бывшего мэра Перми Аркадия Каменева), ещё 22% — у Ольги Целищевой. Остальные доли распределены между Михаилом Кошкиным, Александром Сапуновым, Людмилой Маракулиной, Юрием Михеевым и Михаилом Калиновским. Александр Сапунов — бывший глава Индустриального района, долгое время работал в мэрии в разных должностях, преимущественно связанных с управлением муниципальным имуществом. Михаил Калиновский — экс-начальник управления по развитию потребительского рынка городской администрации. Оба считаются членами команды Аркадия Каменева.

В 2008 году также было зарегистрировано ООО «Каскад Плюс» во главе с генеральным директором Юрием Владимировичем Михеевым. Он же возглавлял ООО «Каскад» в период с 2004 по 2008 год, а также в 2015—2016 годах. Выручка в 2016 году составила 71,2 млн руб., чистая прибыль — 40,7 млн руб. Владельцы — те же самые, что и в «Каскаде». Что интересно, в тех же долях. Юрий Михеев от каких-либо комментариев по телефону отказался.

Игорь Черевиков отметил, что говорить об убытках, которые понесёт компания в результате изменения правил размещения НТО, можно будет после вступления в силу окончательного решения думы. Сейчас, по его словам, вопрос «положительно решается в нашу сторону». То есть городские власти идут навстречу и готовы рассмотреть предложения бизнеса.

«Каскад» специализируется только на вендинговых аппаратах (без участия продавцов). Примерно половина киосков стоит на придомовых территориях, другая половина — на муниципальных землях, говорит Черевиков. Скважина компании расположена на ул. Встречной. Там же стоит завод по очистке воды и доведению её до первой категории. «Амтек» и «Серебряное озеро» работают в том числе через продавцов. На сайте «Амтек» есть соответствующие вакансии.

Есть мнение, что эти три компании будто бы поделили рынок по районам. Например, «Каскад» работает в Свердловском и Индустриальном районах Перми, а также в Пермском районе. По данным «2ГИС», в остальных районах их киосков нет. «Амтек», то есть «Ново-Лядовский источник», сосредоточен в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах, вдоль Камы. «Серебряное озеро» — в Ленинском, Дзержинском, Кировском районах, в микрорайоне Садовом и частично в микрорайоне Городские Горки. В Индустриальном районе киоски «Серебряного озера» «2ГИС» не обнаружил.

Основной заработок компании получают за счёт объёма, предполагает источник в департаменте экономики и промышленной политики (ДЭПП) администрации Перми. Этот бизнес легко окупается, поскольку продавать за деньги то, что достаётся бесплатно, всегда являлось большим искусством.

Как это устроено

Сдавать в аренду придомовую территорию могут только те дома, чьи земельные участки отмежёваны и поставлены на кадастровый учёт. В ДЭПП рассказали, что в структуре доходов от платы за размещение НТО на муниципальной земле доходы по водным киоскам составляют всего 3%. То есть эти объекты в основном расположены на частных территориях.

Кстати, «Каскад» и «Амтек» на своих сайтах предлагают жителям устанавливать киоски на придомовых территориях. «Амтек», в частности, апеллирует к тому, что это бесплатно, а в результате «вы всегда сможете наслаждаться вкусом уникальной артезианской воды 365 дней в году». «Каскад» про оплату не говорит, но подробно останавливается на ограничениях использования земельных участков.

Как правило, договор об использовании придомовой территории заключается между представителем собственников (в лице управляющей организации) и владельцем НТО. Фактически на общем собрании жители двумя третями голосов только дают добро на установку киоска. Этим же решением они делегируют урегулирование деталей, связанных с конкретными условиями, своей управляющей организации.

Однако часто бывает так, что никакого решения собственников нет. Или в нём нет обязательных 2/3 голосов. Бывает даже, что киоск поставлен на основании волеизъявления только одного собственника.

Например, на газоне придомовой территории на ул. Репина, 71 ООО «Амтек» самостоятельно был организован киоск по продаже воды. Киоск был установлен с нарушением противопожарных норм (удалённость на 15 м) и без проведения общего собрания собственников. Жильцы дома обратились в Орджоникидзевский районный суд за защитой своих нарушенных прав и интересов, администрация Перми вышла в арбитраж с требованием демонтажа этого киоска. До рассмотрения дел в суде «Амтек» добровольно убрал точку.

Таких примеров — множество. Собеседник в Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края рассказал, что несколько лет назад недобросовестные управляющие компании (аффилированные предпринимателю Александру Морозову, который подозревается в хищении средств граждан и скрывается, предположительно, где-то в Таиланде) в Кировском районе вообще не утруждали себя формальностями. По согласованию с бизнесменами они ставили на придомовых территориях ларьки (неважно какие, хоть с водой, хоть с колбасой и хлебом) без проведения общих собраний. По принципу: если будет проверка — демонтируем, а пока успеем заработать.

В целом в ходе проверок ИГЖН часто обнаруживает, что сдача придомовой территории в аренду проведена с нарушением обязательных процедур.

Интересная, но ни к чему не обязывающая деталь: в Мотовилихинском районе больше всего обращений в мэрию за сохранение водных киосков сегодня поступает от жителей домов, находящихся под управлением ООО «УК «ТехКомфорт».

Сразу несколько собеседников «Нового компаньона» рассказали, что в среднем от сдачи придомовой территории под типовой НТО дом получает от 30 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц., то есть в год — примерно 500 тыс. руб. Причём проверить, все ли деньги от этой деятельности идут в кассу дома, невозможно. По мнению источника в администрации Мотовилихинского района, определённая часть явно идёт в обход официальных счетов. «Есть явный сговор старших по дому и управляющих организаций», — соглашается собеседник в администрации Орджоникидзевского района.

Более того, жителям сложно установить, как расходуются средства, полученные от аренды. Как правило, говорит источник в ИГЖН, предъявляются какие-то акты, например вывоза снега, расчистки тротуаров, замены задвижки на трубе (хотя по факту её просто капитально ремонтировали и чистили). Единственный вариант — провести аудит, но это удовольствие — за счёт жильцов.

Ещё один нюанс: эти киоски — временные сооружения. Они запитаны в электрическую сеть по временным схемам и потому пожароопасны. Но дело даже не в этом. Как правило, киоски подцеплены или к конкретной квартире, или к общедомовым приборам учёта. Электрика квартиры не рассчитана на повышенные нагрузки. Это во-первых. Во-вторых, те объёмы потребления на ОДН, которые идут сверх норматива, технично раскидываются между собственниками. И это ещё один довод в пользу сговора между недобросовестными УК и недобросовестным бизнесом. «Идея, конечно, отличная. Жителям, безусловно, нечего возразить, когда им говорят: у вас и киоск будет рядом, и дополнительный источник дохода в бюджет дома появится, — рассуждает один из собеседников. — Но дело в том, что собственники не только недополучают эти деньги, но ещё и сами, из своего кармана, оплачивают расходы чужого бизнеса».

Ирина Горбунова подтвердила, что в её приёмную часто обращались жители, которые подозревали, что расположенные на территории дома НТО подключены к конкретной квартире или к общедомовому счётчику. Если районная администрация посредством запроса сбытовикам выясняла, что подключение незаконно и киоск функционирует с нарушением законодательства, владельцам выдавались предписания.

В целом депутаты Пермской городской думы, которые в первом чтении утвердили запрет на установку киосков на придомовых территориях, осторожны в оценках. Арсен Болквадзе говорит, что водные киоски действительно выручают и жителей, и власти во время аварийных отключений. «У людей есть запрос на воду, не многие могут сами сходить до ключа, купить воду в магазине или поставить дома современный фильтр, — говорит депутат. — Но там, где киоски расположены в нарушение правил, их не должно быть. Ни водных, ни пивных, ни мясных — никаких. Если они не нарушают требований закона, я считаю, что их можно включить в схему расположения НТО. А дальше уже жители сами расставят приоритеты, и, если киоск окажется им фактически не нужен, он со временем закроется». Депутат предположил, что волна негатива, которая сейчас захлестнула администрацию, идёт не просто так, но закон один для всех. В любом случае в вопросах размещения НТО нужен взвешенный подход.

Горбунова соглашается, что в водных киосках нет «никакого криминала». Они, по её словам, все выполнены в едином стиле и не занимают много места. «Я считаю, что нам надо ещё раз подумать и проанализировать, какие киоски и на каких территориях действительно нужны людям», — резюмирует депутат.