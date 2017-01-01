Мусор из избы В Прикамье могут появиться девять регоператоров по обращению с ТКО

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В продолжение федеральной реформы рынка по обращению с твёрдыми бытовыми отходами правительство Пермского края должно выбрать оператора по обращению с ТКО. Предполагается, что Прикамье будет поделено на девять зон, а контракты будут заключаться меньше чем на 10 лет. Соответствующие конкурсы должны быть объявлены в течение ближайшего времени. Эксперты предполагают, что основная борьба развернётся вокруг Пермского кластера.

Региональная служба по тарифам прорабатывает разные варианты реализации «мусорной» реформы: один региональный оператор, региональный оператор в каждом муниципалитете и вариант с девятью кластерами. Именно он, скорее всего, будет взят за основу, поскольку позволяет минимизировать возможные финансовые и правовые риски, знает источник в краевом парламенте. «Существует сложившаяся практика в сфере ЖКХ, когда, например, управляющие компании, котельные заходят на рынок, накапливают долги и банкротятся, — комментирует источник. — Наша основная задача — не допустить повторения подобного опыта в сфере ТКО, заложить основы для развития «зелёного рынка», а не плодить свалки. Провести реформу таким образом, чтобы Пермский край не захлебнулся в мусоре спустя несколько месяцев с начала работы регоператора».

Для региона также важно не повторить печальную историю Подмосковья, где превалирование интересов бизнеса над интересами жителей спровоцировало волну социальных протестов, говорит собеседник.

Как поделят

По информации источника в Законодательном собрании, градация проводилась по трём основаниям: эффективность развития, устойчивость системы и минимальная тарифная нагрузка для населения. Итого получилось девять кластеров.

Пермский. В этой зоне находятся: левобережная часть Перми, Осинский и Добрянский районы, ЗАТО Звёздный, Пермский район (за исключением Кукуштанского и Юго-Камского сельских поселений).

Краснокамский. Регоператор этого кластера будет обслуживать правый берег Камы, Краснокамский и Ильинский районы, Юго-Камское сельское поселение.

Чернушинский. Объединяет юг Прикамья, то есть Чайковский, Еловский, Бардымский, Куединский и Чернушинский районы.

Березниковско-Соликамский. В этой зоне также будут Александровский, Красновишерский, Усольский, Чердынский районы.

Лысьвенско-Чусовской — Кизел, Гремячинск, Горнозаводск, Чусовой, Лысьва.

Кунгурский. Включает также Берёзовский, Кишертский, Ординский, Суксунский, Уинский и Октябрьский районы, Кукуштанское сельское поселение.

Верещагинский. В эту зону войдут Верещагинский, Большесосновский, Сивинский районы.

Кудымкарский — все районы Коми-округа.

Нытвенский. Включает Нытвенский, Карагайский, Частинский, Оханский районы.

Так честнее

Главы муниципалитетов в целом поддерживают идею разделения края на девять зон. С одной оговоркой: надо посмотреть, каким будет тариф для населения. «Регоператор должен быть географически близко расположен к тем районам, которые обслуживает, — говорит глава Добрянского района Константин Лызов. — Я полагаю, что, если мы край распределяем между несколькими операторами, территориальный тариф будет приближен к реальным размерам. Если будет работать один оператор, то тариф будет усреднённым, и одни жители будут переплачивать за других».

Глава Осинского района Яков Лузянин считает, что в этом случае между операторами может сложиться некая конкуренция за качество услуг, а Оса территориально ближе к Перми, чем к условному Чайковскому. Но в любом случае делать какие-то выводы можно будет только после того, как посчитают тариф для населения.

Руководители сельских территорий опасаются, что в первые годы работы регоператоров в сельских территориях может обостриться проблема несанкцио­нированных свалок. Глава Ильинского района Анатолий Красноборов сетует, что многие жители села не хотят платить за свет. Потребуется не один год и даже не 10 лет, чтобы переломить сознание людей. Он считает, что тарифы для частного сектора и для МКД должны различаться.

Собеседник в администрации Краснокамского района настороженно относится к предложению складирования «чужого» мусора на полигоне района. В территории выстроена самая оптимальная модель обращения с ТКО, потрачены немалые средства. «Проблема с мусором в районе решена на ближайшие 50 лет, и если мы заполним наш полигон мусором соседей, то его ресурс исчерпается лет через пять», — говорит источник.

Преимущества и риски

Концессионер Краснокамского полигона ООО «Буматика», напротив, считает такой вариант выгодным для себя. Компания вела переговоры с рядом структур по совместному участию в конкурсе по единому оператору. И выделение Краснокамского кластера для компании, безусловно, является преимуществом для развития экотехнопарка, говорит генеральный директор предприятия Сергей Чудинов. Однако, по его информации, разделение края на девять зон — это лишь один из возможных вариантов, при этом сохраняется риск, что тарифы для населения Коми-округа, Соликамска, Красновишерска и Чердыни вырас­тут на порядок.

«Конечно, чем больше операторов, тем теоретически меньше рисков, что один из них окажется ненадлежащего качества или не будет квалифицированно выполнять свои обязанности, — говорит о преимуществах директор по взаимодействию с государственными органами Ассоциации операторов Пермского края в области обращения с отходами Дмитрий Клещев. — Разбивка на несколько операторов снижает те ошибки и недоработки, которые были допущены региональной властью. Но в долгосрочной перспективе ключевым аргументом является то, как будет осуществлена система расчёта тарифа для населения».

Помимо этого, он подчёркивает, что зоны деятельности регоператоров определяются в региональной терсхеме. «Если РСТ найдёт способ юридически чисто и, главное, быстро провести эту работу, то у них есть возможность изменить подход», — говорит Клещев.

Один из участников рынка говорит, что в крае изначально будет два сильных оператора (в Перми и Краснокамске) и семь слабых. В их деятельности неминуемо образуются выпадающие доходы, которые будут компенсироваться из бюджетов. Зачем вводить такую систему, если вариант с единым оператором, в управлении которого были бы и прибыльные, и убыточные территории, экономически был бы выгоднее самой власти, недо­умевает источник. Перекрёстное субсидирование в рамках работы одного оператора минимизировало бы нагрузку на бюджет.

Территория Пермского края отличается неоднородностью, соглашается Дмитрий Клещев. Есть густонаселённые районы, есть «размазанные». «В предыдущем варианте тариф мог быть одинаков для всех: Пермь и деревня в Коми-округе платили бы одинаково, — говорит эксперт. — Сейчас этого не будет. Если операторов будет много, скажем девять, это значит, что в некоторых территориях затраты на утилизацию, вывоз и прочие операции будут очень высокими. И кто-то за это должен будет платить. Или население через тариф, или государство через субсидии».

Претенденты

По данным «Нового компаньона», в конкурсе по выбору регоператора планируют принять участие несколько организаций. Пока открыто о своих намерениях объявляет только Сергей Каштанов, генеральный директор ООО «ЭКОЛ». «Это карьерный рост бизнеса, — поясняет Каштанов. — Ты или идёшь вверх, или падаешь вниз — в доходах, конкурентоспособности, развитии этого бизнес-проекта». Он говорит, что ему интересны все девять зон.

Правительство Пермского края делает ставку на государственное предприятие, утверждает Сергей Чудинов. «Их позиция понятна: государство хочет защитить деньги жителей, — рассуждает эксперт. — Полгода в деятельности регоператора будет неразбериха, а за это время можно собрать полтора миллиарда рублей и исчезнуть. Опасения государства мне понятны, и я их разделяю». Предполагается, что условный ГУП или МУП возьмёт на себя те территории, которые не будут интересны бизнесу.

Кроме того, сама «Буматика» тоже планирует принять участие в конкурсе. «На нас постоянно выходят с предложениями, поскольку мы единственные, кто реально занимается переработкой уже 15 лет», — говорит директор компании.

Помимо этого, побороться за статус регоператора планирует Ассоциация операторов Пермского края в области обращения с отходами.

Сергей Чудинов считает, что в случае с выделением девяти кластеров вероятность участия крупных федеральных игроков будет минимальной. Им не интересен такой вариант.

Число и состав претендентов будут зависеть от сроков проведения конкурса, рассуждает Клещев. Крупные федеральные игроки, по его словам, уже «наелись», а Пермский край с точки зрения бизнеса — не самый привлекательный кусок. «Всё будет зависеть от того, как будет завершаться реформа, кто где поиграет и кому необходимо будет набирать объёмы, — говорит Дмитрий Клещев. — Кто-то явно присматривается, кто-то делает это осторожно».

Будут бить

По мнению Сергея Чудинова, регоператор в крае появится в лучшем случае к декабрю. Даже если правительство, как обещает, объявит торги в мае, за всеми возможными тяжбами со стороны заинтересованных участников конкурс растянется на полгода.

Собственно, Сергей Каштанов прямо говорит, что будет пристально следить за законностью на каждом этапе проведения конкурса. «Если я буду понимать, что власти лоббируют интересы конкурентов, я буду добиваться проведения объективных процедур доступными мне способами. Если не будет ущемления интересов моего бизнеса, значит, все процедуры проходят законно и без излома», — говорит бизнесмен.

По данным «Нового компаньона», разделив край на девять зон, власти стремятся минимизировать такие риски.

Предполагается, что основная ­борьба развернётся всё-таки за мусор краевой столицы (рынок перевозок активно развит только в центре). А то самое государственное или муниципальное предприятие будет «подбирать» те территории, которые окажутся неинтересными бизнесу.

Сергей Чудинов, генеральный директор ООО «Буматика»:

— Регоператор для нас — это не самоцель, это инструмент для наведения порядка в отрасли. Наша цель в статусе регоператора — добиться 100%-ной переработки всех потоков отходов, хватит уже загрязнять наш Пермский край.

С появлением регоператора уменьшится воровство мусора. Будут закрытые контейнеры, и полезные фракции перестанут уходить на теневой рынок. В принципе, теневой рынок сольётся с основным. И более дорогие фракции будут «подтягивать» в переработке более дешёвые.

Чем отличается утилизация от переработки? Переработка — это когда ты берёшь отход и из него делаешь продукт. Но чтобы нам дойти хотя бы до сырья, надо привезти мусор, рассортировать его по видам. С 2015 года мы реализуем проект экотехнопарка в Краснокамске, который в своём активе имеет полигон ТКО мощнос­тью 100 тыс. т отходов в год, комплекс ручной сортировки ТКО МСК-1, обрабатывающий за год 35 тыс. т ТКО с выделением из них 17 фракций, обширную систему сбора и накопления отходов, в том числе с использованием специальных контейнеров для раздельного сбора, и транспортный парк специализированной техники.

Мощность производства технопарка позволяет вырабатывать до 700 т эковаты (утеплитель с высокими теплоизоляционными свойствами, производимый из бумаги и картона), до 34 тыс. кв. м покрытий в год (тротуарная плитка, брусчатка, бордюры, колпаки для заборов). 18 декабря 2017 года в экотехнопарке введён в эксплуатацию новый участок, где производится ПЭТФ-гранулят. Вся поступающая орг- и бытовая техника разбирается по компонентам и видам материалов: металлы реализуются сторонним потребителям, полимеры направляются на собственные участки переработки, отходы, содержащие драгметаллы, передаются на аффинаж. Мощность производства — 360 т в год.

Организован сбор люминесцентных ламп от отходообразователей в спецконтейнеры. Мощность производства — 1 млн ламп в год. На участке шредирования поступающие автопокрышки делятся по типам, и полученные в результате резиновые чипсы продаются переработчикам резиновой крошки либо перерабатываются непосредственно в экотехнопарке. Мощность производства — 13 тыс. т в год.

Всего на описанных производствах постоянно трудятся 50—60 человек. Из общего количества поступивших отходов обезвреживается 33%, утилизируется 38% и только 29% размещается на полигоне.

Итоговая цель «Буматики» и моя лично — переработать все виды отходов, которые образуются в крае. Сейчас мы перерабатываем 200 тыс. т в год, а всего в Пермском крае 1 млн т ТКО.

Дмитрий Клещев, директор по взаимодействию с государственными органами Ассоциации операторов Пермского края в области обращения с отходами:

— Мы, разумеется, приветствуем всех наших коллег, решивших принять участие в конкурсе, так как это конкуренция, это всегда позитивно. Мы сами ждём выхода конкурсной документации для оценки рисков и принятия окончательного решения. Скорее всего, будем заявляться.

Более того, мы не против государственного учреждения, которое теоретически может выйти на конкурс. Да, часть рег­операторов может быть муниципальными или краевыми учреждениями, при условии, если они выиграют.

Надо понимать, что региональный оператор — это гарант исполнения территориальной схемы обращения с отходами, гарант, контролирующий условия для создания инфраструктурных объектов и развития бизнеса в этой области. В этой роли, с учётом социальной значимости отрасли, государство смотрится достаточно объективно.

Однозначно, конкурс будет отличаться высокой конкуренцией. Однозначно, будет пристальное внимание к конкурсной документации. Однозначно, в ней будут слабые места. Однозначно, участники будут что-то опротестовывать.

Что касается перспектив конкурса в отдалённых территориях, то ситуация здесь следующая: на Крайний Север или юг бизнес пойдёт, если ему будет выгодно. Если тариф будет занижен, мы можем получить ситуацию, что конкурсы не состоятся. Ключевой здесь вопрос ценообразования.

С точки зрения разбивки на кластеры у нас есть вопросы к представленному варианту. Например, с логистической точки зрения включение территории Добрянского района в Пермский кластер выглядит не очень разумно, так как это дополнительно укрупняет и так самый большой кластер в крае, тем более имеет на своей территории полигон в Полазне с немаленькой остаточной ёмкостью, которая будет полезна во время создания крупного лысьвенско-чусовского полигона. Также странно выглядит включение Юго-Камского поселения в Краснокамский кластер. Пока он выглядит сырым и требует дополнительного обсуждения.

Безусловно, для бизнеса комфортнее, когда лоты разукрупняются. Одно дело, когда тебе надо привлечь уйму денег только для того, чтобы стать участником конкурса. И совсем другое, когда объёмы уменьшаются. Для ассоциации в этом смысле данный подход имеет определённые преимущества. Но мы думаем, смотрим на перспективу и рассчитываем на то, что эти изменения дадут новый импульс отрасли и новые возможности технологически развивающимся компаниям. Надеемся, что реформа пойдёт по пути осмысленного и профессионального подхода к реализации.