Инженерные изыскания за полцены — преступление

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Возможно, кто-то ещё кроме меня и министра строительства и архитектуры Пермского края Михаила Сюткина считает, что низкое качество проектной документации и материалов инженерных изысканий требует принятия срочных мер. Чтобы это выяснить, я с интересом и надеждой на лучшее выступил 20 апреля с содокладом на тему «Риски исполнения государственных контрактов в сфере строительства. Изменения требований в типовой документации ПИР, СМР» на заседании Общественного совета при Министерстве строительства и архитектуры.

Я рассказал собравшимся, что, на мой взгляд, все проблемы начинаются с изысканий. Что именно полученная на этом этапе информация является основой любого проекта и фундаментом безопасности любого строительства. Особенно в Пермском крае с его непростой геологией.

Но главное — сообщил, что изыскательская деятельность превратилась в криминальный бизнес. И это очень опасно.

Я привел примеры того, когда в аукционах побеждают путем снижения цены в 3-5 раз, когда подделывают документы, результаты лабораторных исследований и фальсифицируют результаты. Когда стоимость работ по инженерным изысканиям постепенно приближается к стоимости бумаги, на которой напечатан отчёт.

На рынке изысканий есть несколько подходов и, следовательно, ценовых групп.

Первый подход, когда выполняется весь предусмотренный нормативами объём работ, встречается сегодня редко, хотя ещё недавно этот подход был единственно возможным.

Второй — в 2-5 раза дешевле, когда результаты инженерных изысканий придумываются исполнителем, исходя из его жизненного опыта. Выполняется такое «исследование» без полевых и лабораторных испытаний — в лучшем случае, на основе архивных материалов. Этот подход сегодня встречается повсеместно.

Третий подход является комбинацией первого и второго — что-то пробурили, что-то додумали, объяснили заказчику, что всё хорошо.

Самое интересное, что отчёты, созданные в результате этих довольно разных процессов, выглядят примерно одинаково. С точки зрения экспертизы фальсификат даже лучше — он обычно безупречен. Есть только один недостаток — он не соответствует реальности. И этот недостаток многократно повышает риски всех последующих процессов. Например, возникает риск обрушения или сползания дома в овраг. Или появляется вероятность серьёзного удорожания строительства.

Постепенно заказчик свыкается с мыслью, что экономить на изысканиях — это здорово, и начинает считать такую экономию личным достижением и даже гордится таким умением. Естественно, он считает, что все, кто делают изыскания дороже 300-400 тыс. руб. за средний дом - плохие изыскатели, не умеющие правильно работать на современном рынке и экономить деньги заказчика.

Такой заказчик всё легче идёт на риск, заставляя тем самым рисковать всех остальных. Проектировщик на основе ложной информации о инженерно-геологических условиях проектирует. Эксперт, не имея возможность отличить правду от лжи, принимает проект, строитель строит, инвестор продает, покупатель покупает. А СРО, тоже не имея возможности и желания никого вывести на чистую воду, создаёт видимость законности, подтверждая право исполнителя выполнять такие «инженерные изыскания» выпиской из реестра.

К слову, членом СРО может сегодня стать вообще кто угодно. Для этого, не нужен ни опыт, ни специалисты, ни техника. Так уж работает эта система.

Криминальный заработок исполнителя в сочетании с минимальной по сравнению с общей стоимостью объекта экономией могут привести и приводят к непоправимым последствиям. Выбирая путь выполнения изысканий, близкий к фальсификации, эти несколько человек со стороны заказчика и исполнителя инженерных изысканий за всех нас решают, при каком уровне безопасности нам всем жить.

Обычно все эти вопросы не интересуют никого. Ни заказчиков, ни саморегулируемые организации, ни прокуратуру. Но они заинтересовали Минстрой Пермского края. И это очень хорошо!

Но мне почему то кажется, что это должно быть интересно всем.