Вместе побежим! Второй Пермский международный марафон будет массовым, туристическим и медвежьим

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На протяжении всей прошедшей недели то в частной филармонии «Триумф», то в администрации Перми, то на набережной звучал хорошо узнаваемый неофициальный гимн Пермского международного марафона, написанный пермским музыкантом Евгением Головниным, — это проходили презентации второго марафона, который многочисленные поклонники этого массового вида спорта пробегут по центральным улицам Перми 9 сентября нынешнего года.

Фото: Виталий Кокшаров

Впервые международный марафон прошёл в Перми 2 сентября 2017 года. В нём приняли участие 5500 человек, за которыми наблюдали 24 тыс. зрителей и болельщиков. Марафонцы приехали из 12 стран, 28 российских регионов, из 184 городов. Событие получило высокий пользовательский рейтинг — 9,5 из 10 возможных баллов на сайте Russia Running, поэтому есть все основания полагать, что в этом году пробежка по улицам Перми будет ещё более массовой. Для регистрации на том же сайте Russia Running открыто 8000 слотов, и уже зарегистрировалось больше 1100 участников, самому юному из которых один год, а самому пожилому — 81.

Очевидно, что приедут не только бегуны, но и зрители. В ожидании гостей Пермский центр отдыха и туризма 20—23 апреля провёл рекламную поездку по Пермскому краю для туроператоров и представил целых четыре специальных маршрута на начало сентября. Выбор возможностей очень велик: в программы туров вошли старинные города и посёлки Верхнекамья; памятники природы; уникальные музеи Прикамья — этнографический парк реки Чусовой, мемориальный комплекс «Пермь-36». Желающие смогут даже побывать на палеонтологических раскопках в районе Очёра. Все четыре тура завершаются в Перми: накануне марафона гости посетят специальную развлекательную программу, а после марафона у них запланирована обзорная экскурсия по Перми.

Фото: Сергей Федосеев

Быть бегуном или зрителем, самостоятельно решит каждый приезжий, но на всякий случай для иногородних участников предусмотрена возможность зарегистрироваться аж 9 сентября утром.

Как это весело — бежать по Перми, участники рекламного тура убедились лично: им предложили совершить пробежку по набережной, перед которой каждый туроператор получил стартовый пакет с футболкой и номером, а те, кто финишировал — а финишировали все, как настоящие марафонцы, — заработали медали, правда, прошлогодние.

В прошлом году пермская марафонская медаль представляла собой скульптурное изображение промыслового календаря древних коми, на котором изображены девять промысловых животных, каждый из которых соответствует части годового цикла, когда нельзя охотиться на этого зверя. Нынче этническо-звериную тему решено было продолжить. Поскольку год у древних охотников начинался с периода медведя, то в центре медали нынешнего года будет именно медведь. Вот почему один из сувениров прошедшей презентации медали — мёд, любимое лакомство животного-талисмана этого года. В дальнейшем скульптор и автор эскиза медали Рустам Исмагилов намерен каждый год менять животное: олень, лось, выдра, белка и т. д. Таким образом, участвуя в марафоне ежегодно, можно собрать коллекцию из 10 медалей, если считать прошлогоднюю.

Фото: Сергей Федосеев

Медаль получит каждый, кто финиширует, независимо от дистанции; а всего дистанций, как и год назад, четыре: марафонская — 42,195 км, полумарафонская — 21,1 км, 10 км, а также 3 км — это массовый забег. Те, кто победит в каждой из дистанций, станут обладателями солидных денежных призов: так, за победу на марафонской дистанции спорт­смены — мужчина и женщина — получат по 500 тыс. руб.

Накануне забега участники получат стартовые пакеты с фирменной футболкой, номером и электронным чипом, который позволит на финише зафиксировать результат. Кроме того, они примут участие в pasta-party — традиционном мероприятии, во время которого спортсмены напитываются углеводами. Блюда из макаронных изделий официальный спонсор марафона «Киты еды» предложит на самые разные вкусы. В день марафона буквально каждый участник на финише будет сфотографирован! Фотофиниш — это ещё один памятный подарок организаторов марафона бегунам.

Сертифицированная по международным стандартам трасса — ещё один бонус марафона: результаты, полученные на этой трассе, можно предъявлять хоть для сдачи норм ГТО, хоть для получения спортивных разрядов и званий.

Фото: Сергей Федосеев

Словом, как и поёт Евгений Головнин в своей бойкой песне, есть множество причин, чтобы бежать на Пермском марафоне!

Если же бежать всё-таки не получается, это вовсе не значит, что праздник пробегает мимо. Накануне марафона все, кто будет находиться на городской эспланаде, увидят соревнования силачей и другие спортивные зрелища. Руководство города смогло превратить спортивное соревнование в международное туристическое событие, привлекательное для самых разных людей, а не только для любителей бега.

Борьба на марафоне предстоит нешуточная. В прошлом году Дмитрий Сафронов, победивший в Перми на марафонской дистанции, показал лучший в России результат сезона — 2 часа 13 минут 32 секунды. Азарт участников подогревается ещё и тем, что это единственный марафон в России, где есть командный зачёт. В прошлом году команд-участниц было около 90, нынче уже зарегистрировалось 15.

«Вы все для нас кенийцы!» — с таким шуточным плакатом в сентябре 2017 года поддерживали болельщики спорт­сменов. Кенийцы, которые «рвут» все марафоны мира, в прошлом году зарегистрировались, но не доехали, видимо, поняли: куда им против нашего медведя.