Посмотри в глаза чудовищ В музее PERMM открылась персональная выставка Ивана Горшкова (Воронеж)

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Новая выставка в Музее современного искусства PERMM — это не набор экспонатов, а единое произведение — тотальная инсталляция, организованная почти по законам градостроительства. Иван Горшков — художник, мастерски владеющий разными медиа, но особенно впечатляют его скульптуры, выполненные из таких серьёзных материалов, как металл или дерево, однако «Утопия драконов», которую можно увидеть на третьем этаже в PERMM, — это даже не вполне скульп­тура. Скорее, это архитектура.

Фото: Сергей Федосеев

Это город. В городе есть всё для него необходимое — жилища его обитателей, памятники вождям, рекламные экраны, зелёные насаждения, а в центре — самый настоящий фонтан. «Фишка» в том, что всё это — не человеческое. Точнее так: нечеловеческое. Принципиально нечеловеческое, как Зона у Стругацких в «Пикнике», как оккупированный иными расами Город или Заповедник гоблинов у Саймака. Полнейшее впечатление, что попадаешь в один из этих фантастических миров, причудливых, слегка отталкивающих и в то же время прекрасных в своей эстетике, которая скорее угадывается, чем видится человеческим глазом, находящимся в плену собственных стереотипных представлений о прекрасном.

Фото: Сергей Федосеев

Город между тем продолжает функцио­нировать. Световые короба, телеэкраны, фонтан и маяк, посылающий прерывистый сигнал в небеса, — всё это исправно. Нынешним обитателям вряд ли нужны эти устройства, но они уживаются с ними, постепенно адаптируя под себя: покосившиеся, деформированные памятники, заросший шапочками маяк и покрытый немыслимыми красками фонтан.

Фото: Сергей Федосеев

Город стоит не сам по себе, он вписан в большой окружающий мир. Выставка кажется абсолютно единой, но на самом деле она составлена из трёх авторских проектов: «Утопия драконов» — сам город, «Крем-брюле» — несколько добавочных скульптур и «Гиперпрыжок и муравьед» — большие коллажи, которые, собственно, и обеспечивают ощущение широкой, планетарной реальности, каких-то равнин, гор и морей, которые окружают Утопию драконов и продолжаются за горизонтом. Сложная техника — живопись, рисунки карандашом и фломастерами, печать на бумаге и виниле, коллажи и ассамбляжи — вылезла за рамки отдельных произведений и разместилась прямо на стене зала музея, где вся эта красота неизбежно погибнет, как только выставка закроется.

Фото: Сергей Федосеев

В этом — важный пафос, перекликающийся с пронзительным и явным месседжем самого художника: страны, цивилизации, расы, биологические виды смертны, но жизнь и культура продолжаются, пусть даже в причудливых, не всегда понятных нам формах.

Фото: Сергей Федосеев