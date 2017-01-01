Пётр Щедровицкий: В «цифре» гигантский набор возможностей Заместитель директора Института философии РАН и советник гендиректора «Росатома» рассказал о том, как рост производительности труда приводит к смене технологических платформ и экономических формаций

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К истории вопроса

Начнём с экономической теории Адама Смита, который считал источником богатства «разделение труда на основе взаимодействия с капиталом». Ведь те или иные источники ресурсов сами по себе богатства не приносят. Выгодное географическое положение нестабильно: хорошо находиться на пересечении торговых путей, но они часто меняют маршруты.

Фото: Константин Долгановский

А вот технологическое время труда — удивительный феномен. К примеру, один ремесленник за день делает 10 булавок, совершая 18 операций. Если «разрезать» весь процесс на 18 операций, поставить их встык на каком-то конвейере, закрепить за каждой операцией исполнителя, оснастить его специальным инструментарием, за день эти 18 человек смогут произвести 48 тыс. булавок. Производительность труда вырастет взрывным образом.

Этот эффект наблюдается на каждом этапе промышленного развития. Когда Пётр I в 1698 году отправлялся в Голландию из своей «немецкой слободы» на 314 дворов, он прибыл в город, где 2 тыс. человек, имевших 100 специализаций, делали 200 кораблей в год. Это не так просто, как кажется. За 20 лет реформ по созданию флота в России было построено 1146 кораблей.

Ещё один пример. Фабрика Форда выпускала в год 40 тыс. машин марки «Т», а после запуска конвейера с него сошло 10 тыс. автомобилей за один месяц (в следующем году — 250 тыс.). А в 1929 году на двух заводах было произведено уже 1,5 млн автомобилей. Каждые 50 секунд с конвейера, который двигался со скоростью 1 м в секунду, сходил один автомобиль. Через 35 лет работы предприятие вышло на пик производительности, который с тех пор остаётся стандартом в мировом автомобилестроении. Форд выбрал предел производительности на этой технологической платформе.

Промышленные революции

Почему работает эта модель, когда та или иная совокупность инструментов, собранная в один «пакет», даёт взрывной рост производительности труда? Основоположник теории экономических циклов Николай Кондратьев утверждает, что экономические циклы — это функция от технологических. Пакет технологий складывается долго — от 40 до 60 лет. Когда он сложится, на его базе появляется возможность организовать взрывной рост производительности труда. Но этот потенциал не бесконечен. Предельная производительность этого пакета технологий выбирается в течение 30—35 лет, затем следует остановка, а после — спад, который продолжается 25 лет.

Это, по мнению Кондратьева, технологический цикл, а не экономический. Экономический цикл привязывается к нему.

Фото: Константин Долгановский

Это метаморфозная смена типов платформ технологий. Нет никакого перехода от одной промышленной революции к другой. Есть кризис, точка бифуркации, потом разные отрасли, разные регионы различными темпами будут входить в зону спада. А затем сформируется новая платформа технологий, и на её основе начнётся новый рост.

Если наложить эти волны на историю, то можно увидеть три сверхбольших цикла, которые уже произошли. В четвёртый мы вступили сейчас. Первый — «нулевая» голландская промышленная революция (развитие деревянных технологий). Затем прошла первая английская промышленная революция (условно говоря, это паровой двигатель и железные дороги). В ходе второй промышленной революции (1850 год) было два претендента на лидерство — США и Россия. Не хочу ничего оценивать, но случился 1905 год, результат мы видим сегодня. Кто будет лидером новой (я её называю третьей, некоторые — четвёртой) промышленной революции, мы пока не знаем. Новая технологическая платформа складывается на наших глазах и в некоторых областях уже начинает перестраивать минимальные требования к уровню производительности труда.

Цифровизация

Лидер нового подхода в автомобильной отрасли — проект «Тесла». Компания перешла к модульной сборке, когда в процессе производства задействованы не 2 тыс. деталей, а 17 модулей. Один из модулей — искусственный интеллект. Другой — электродвигатель. Вся схема синхронизирована. Производитель обещает в 2019 году догнать по производительности труда компанию «Форд», а в 2022 году, как предполагается, конвейер будет идти со скоростью 5 м в секунду и каждые 10 секунд с конвейера будет сходить один электромобиль. Роботы «Тесла» сегодня учатся у лучших профессионалов.

Когда мы перейдём на «цифру», то вначале производительность труда упадёт. Это связано с парадигмой смены технологических платформ. В системе нового разделения труда уже появляются слабые звенья. И для того, чтобы их ликвидировать, потребуется время — самый дефицитный и невозобновляемый ресурс.

Фото: Константин Долгановский

Мы стоим на пороге очередной промышленной революции, где первый этап — цифровизация. На каждом переходе от одной промышленной революции к другой Россия осуществляет «догоняющую индустриализацию». Так будет происходить и на этот раз.

Сегодня мы видим три основных технологических коридора. Первый — все в «цифре». Второй — новые материалы, прежде всего материалы с управляемыми свойствами. Третий — умные системы управления.

Это три направления технологизации, которые прилагаются к разным областям деятельности. Возникают новые отрасли экономики, которых не было раньше. Какая-то часть старых отмирает, какая-то — модернизируется. Автомобилестроение, например, никуда не денется, но начинка машины и инфраструктура автомобильного транспорта существенно поменяются.

Это накладывающиеся друг на друга процессы. Сначала цифровизация, потом надвигающаяся революция материалов (она займёт 10—15 лет), включатся умные системы управления, частично исключающие человека из производственного процесса.

Если платформа технологий с опорой на паровые двигатели давала 0,3% роста производительности труда в год в течение 60 лет, то технологии, в основе которых лежит «цифра», искусственный интеллект, машинное обучение будут давать до 1,5% роста производительности труда ежегодно в течение следующих 50 лет. Для новых технологий потребуются совершенно другие профессии, рабочее место кардинально поменяется.

Я считаю, что наш российский опыт организации производства ещё 70 лет назад был самым передовым в мире. Это было результатом опыта, полученного ещё в царской России. Да, инструменты полностью поменялись. Но у нас гигантский набор возможных цифровых технологий. Нам нужны другие рабочие, другая кооперация, и я не вижу, что может помешать включиться в этот процесс.