Производственно-мозговой штурм На ПИПФ-2018 обсудили пути модернизации краевых предприятий

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В конце прошлой недели в столице Прикамья состоялся IV Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ). Его организаторами выступили правительство Пермского края и Министерство промышленности, предпринимательства и торговли региона. В этом году участие в форуме приняли представители более 200 российских компаний, около 1500 участников, российские и иностранные эксперты.

Фото: Константин Долгановский

Обсудить пути наращивания производства с помощью оптимизации труда сотрудников, кооперационных связей и IT-технологий собрались представители пермских предприятий, делегации Московской, Ленинградской, Челябинской, Свердловской, Нижегородской областей, а также федеральные эксперты.

Повышение производительности труда и оптимизация производственных процессов и стали ключевой темой на IV Всероссийской конференции по QRM «Повышение производительности труда», которая прошла в рамках IV Пермского инженерно-промышленного форума на площадке ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания».

«Сегодня нам крайне важно всё время учиться, потому что мир меняется, и мы должны делать это вместе с ним. Мы не должны ограничивать себя масштабами региона, округа или страны. Для успешного развития нужно видеть ту точку, куда всё развивается, и пытаться оказаться там раньше остальных. Для этого нам и нужен инженерно-промышленный форум — миром всегда двигали создатели, новаторы, инженеры», — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Фото: Константин Долгановский

По словам основателя QRM Management Center (Голландия) Джекеле Хенрика Раукема, в Пермском крае очень много высокотехнологических производств, которые очень сложно контролировать, поэтому внедрить свою стратегию именно здесь ему очень интересно. «Суть в том, что нужно рассмотреть производство по этапам: есть «серое» время, есть «белое». «Серое» время — это время работы и производства, а «белое» — это время ожидания. Суть стратегии в том, чтобы сократить «белое» время до минимума. Это позволит сократить общее время производства», — отметил эксперт.

Пермские предприятия представили свой опыт повышения производительности труда. В частности, директор производства — заместитель исполнительного директора ПАО «ПНППК» Владимир Ряпосов привёл пример с автоматизацией одного из этапов производства. Было необходимо увеличить период времени, когда станок может работать без вмешательства человека. В итоге удалось не только сократить время производства, но и увеличить период работы оборудования без поломок. В результате внедрения стратегии бережливого производства в ПНППК в ключевых производственных подразделениях предприятия снижены сроки выполнения заказов на 50—70% при одновременном сокращении суммарных затрат и высвобождении производственных площадей.

Государственные стимулы

Одно из первых мероприятий форума прошло в формате бизнес-завтрака, на котором присутствовали директора предприятий, депутаты Законодательного собрания Пермского края и представители Минэкономразвития РФ. Приветственное слово сказал министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов. Он обозначил основные вопросы для обсуждения на форуме — производительность труда и кооперационные связи. Министр также отметил, что для развития конкурентоспособности российской экономики необходимо повышать качество продукции и работать над себестоимостью. При этом, по мнению Алексея Чибисова, региональные компании имеют потенциал роста во всех отраслях промышленности.

Ни для одного промышленника не секрет, что наращивание производительности предприятий для государства является приоритетным направлением. Об этом говорят и указы президента РФ от 2012 года, и последнее послание главы государства Федеральному собранию.

К тому же в феврале этого года Фонд развития промышленности РФ объявил о запуске новой программы финансирования инвестиционных проектов — «Повышение производительности труда». Программа предусматривает финансирование проектов промышленных предприятий, включённых в региональные программы повышения производительности труда. Пермский край начал реализацию приоритетной федеральной программы в 2017 году.

Фото: Константин Долгановский

Сейчас участие в проекте принимают 25 предприятий края. Это самое большое количество участников среди всех регионов России. В связи с этим на бизнес-завтраке особое внимание уделили обсуждению вопроса необходимости господдержки бизнеса.

Во время дискуссии советник министра экономического развития РФ Александр Молодцов рассказал, что директора российских предприятий уже обратили внимание на опыт Пермского края и готовы приехать, чтобы изучить практику региональных компаний: «Необходимо развивать институт менторства, и я понимаю, что коллеги из Пермского края готовы выступать в качестве учителей для остальных».

Александр Молодцов добавил, что осенью этого года стартует всероссийская образовательная программа, направленная на подготовку эффективных кадров в сфере повышения производительности труда. Всего, по словам советника министра, в первый год планируется обучить и переобучить 813 человек.

Фото: Константин Долгановский

«Государство активно влияет на процесс производительности: смотрит, понимает, изучает, собирает информацию. Мнение бизнеса важно для чиновников высокого уровня», — отметил директор ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» и модератор бизнес-завтрака Дмитрий Пищальников.

Связать процессы труда

Отметим, что в рамках форума состоялся ряд выездных сессий. На одной из них впервые в регионе рассмотрели возможности кооперации предприятий Пермского края с АО «Российские железные дороги». В сессии приняли участие губернатор Прикамья Максим Решетников, заместитель начальника Свердловской железной дороги (филиал АО «РЖД») Артём Панов, первый заместитель гендиректора по технической политике ООО «Уральские локомотивы» Виталий Брексон и руководство крупнейших пермских предприятий: АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-Пермские моторы», ООО «Электротяжмаш-Привод», НПО «Искра». Замначальника Свердловской железной дороги Артём Панов заявил об открытости компании для промышленной кооперации с предприятиями Пермского края.

На станции Пермь I был представлен газотурбовоз ГТ1h — новейший вид тягового подвижного состава, работающий на природном газе. Участие в производстве газотурбовоза приняла лысьвенская компания «Электротяжмаш-Привод». Гендиректор предприятия Александр Максимов рассказал, что предприятие выполнило подготовительный этап работ при производстве генератора для газотурбовоза и теперь готово к сотрудничеству с такими крупными компаниями, как РЖД, и к серийному производству продукции.

«У РЖД есть чёткая программа технического перевооружения, активно вводится новая продукция. Нашим предприятиям важно быть частью производства этой продукции. Например, на газотурбовозе, который здесь представлен, установлен лысьвенский привод. Работники говорят, что за четыре года к нему нет ни одного нарекания. Такая продукция вызывает доверие», — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Фото: Константин Долгановский

Для Прикамья это не первый опыт установления кооперационных связей: за 25 лет край сформировал прочное взаимодействие с ПАО «Газпром». За это время пермские предприятия поставили «Газпрому» более 900 газотурбинных двигателей, свыше 500 газоперекачивающих агрегатов и 90 газотурбинных станций нового поколения. Число участников дорожной карты с «Газпромом» постоянно растёт: с 2014 года оно увеличилось с 35 до 64.

Напомним, в конце марта заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов посетил Пермь и вместе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым побывал на выставке продукции пермских предприятий, работающих для нужд нефтегазовой отрасли. Свою продукцию представили более 40 региональных предприятий. Максим Решетников неоднократно заявлял, что одной из ключевых задач краевых властей является обеспечение региональных промышленных предприятий заказами. По этой причине губернатор в минувшем году вышел с предложением к «Газпрому» развивать партнёрство в рамках газотурбинной кооперации и наземной энергетики.

На ПИПФ-2018 в качестве ещё одной модели кооперации с газовиками обсудили возможность появления в крае регионального центра сертификации в системе «Интергазсерт». По словам директора Регионального центра инжиниринга и модератора заседания Евгения Давыдова, у пермских компаний есть интерес к сотрудничеству с ПАО «Газпром» в вопросе сертификации «Интергазсерт». Поэтому появление точки сертификации на территории региона позволило бы сократить временные и финансовые издержки пермских предприятий.

Фото: Константин Долгановский

Основным спикером в вопросе добровольной сертификации выступил главный технолог департамента 335 ПАО «Газпром» Михаил Кунафеев. Он рассказал, что «Интергазсерт» располагает 21 схемой сертификации: сертификаты для продукции, для оценки работ и услуг, систем менеджмента. Спикер добавил, что по состоянию на март 2018 года система наладила работу с тремя учебными центрами, 15 испытательными лабораториями и 130 экспертами. От предприятий получено 2695 заявок на сертификацию.

По словам руководителя департамента по качеству группы компаний «Спутник» Евгения Бартова, предприятие сотрудничает с ПАО «Газпром» более семи лет и изготавливает для него электротехническое и технологическое оборудование. Жёсткие условия сертификации ПАО «Газпром» по сравнению с заграничными сертификациями позволяют компаниям с большей вероятностью выйти на международные рынки сбыта. Кроме того, было отмечено, что компании, прошедшие сертификацию ПАО «Газпром», пользуются большей лояльностью со стороны крупных федеральных холдингов, таких как «Новатэк», «Транснефть» и др.

«Основное требование «Газпрома» — это наличие у изготовителя сертификатов на продукцию, которая выпускается и в дальнейшем будет использоваться на объектах предприятий. Наличие сертификата — это некое подтверждение того, что продукция соответствует требованиям ПАО «Газпром», — отметил Евгений Бартов.

Среди других форматов взаимодействия на форуме были выбраны установочные сессии и круглые столы. В первый день форума компания «Ростелеком» провела сессию «Развитие промышленной кооперации в Пермском крае» и презентовала перспективы сотрудничества в совершенствовании цифровых и IT-технологий, информационной безопасности. На следующий день состоялся круглый стол, посвящённый презентации разработок предприятий в рамках реализации проекта «Цифровое месторождение» компании «ЛУКОЙЛ».

«Хотел бы поблагодарить всех докладчиков за совместную работу. Надеюсь, что форум станет традиционным, и мы совместно сможем сделать так, чтобы пермские компании были достаточно представлены не только на российском, но и на мировом рынке. Сегодня достижения и решения, которые применяются предприятиями Пермского края, являются наиболее перспективными и проработанными, в том числе и на мировом уровне», — подчеркнул заместитель гендиректора по производству северной группы активов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Андрей Усенков.

Наука и промышленность

В первый день форума состоялось заседание попечительского совета Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН) при губернаторе Прикамья. Говоря об интеграции науки в процессы производства, Максим Решетников отметил: «У вашего центра есть уникальный опыт в этом направлении. Это разработки горного института и интеграции высокотехнологичных решений в деятельность крупных промышленных предприятий. Те наработки и компетенции, которые есть сегодня у ПФИЦ УрО РАН, необходимо активнее интегрировать в наше производство, в работу компаний».

Обсуждение коснулось проекта агроинновационного центра «Лобаново». Директор ПФИЦ УрО РАН, член-корреспондент РАН, профессор Александр Барях рассказал, что целью проекта является создание постоянно действующей агротехнологической площадки на базе инфраструктуры сельского хозяйства села Лобаново. «Центр — это поле, где мы можем показывать опыт разведения различных агрокультур, и возможность размещения выставочной техники. Создание постоянно действующей агротехнологической площадки на базе существующей у нас инфраструктуры позволит не только развить имеющиеся компетенции и собственные производства, но и в дальнейшем распространить наш опыт в другие регионы», — подчеркнул учёный.

Фото: Константин Долгановский

По итогам заседания принято решение приступить к реализации проекта. Представители ПФИЦ УрО РАН готовы инвестировать в проект более 20 млн руб. Остальные средства предполагается привлечь со стороны бизнеса. В кратчайшие сроки планируется разработать программу, а затем начать финансирование.

В вопросе взаимодействия исследовательского центра с вузами и предприятиями гендиректор ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексей Андреев обратил внимание на то, что у предприятий существует запрос на научных сотрудников, однако они не знают, куда отправлять запросы на получение кадровой помощи.

Для развития взаимодействия науки и промышленности было предложено проводить мероприятия, аналогичные выставкам продукции пермских предприятий, для кооперации с крупнейшими промышленниками. Опыт региона показывает, что это обеспечивает пермские компании новыми заказами, а предприятия — передовыми разработками.

Подытоживая заседание, заместитель руководителя ФАНО России Алексей Медведев отметил, что организация чувствует заинтересованность краевых властей в развитии науки в регионе: «Крупнейший научный центр в стране имеет такую поддержку со стороны краевых властей — это важно для нас, это залог успеха развития не только науки, но и в целом региона. Понимание этого со стороны губернатора дорогого стоит».

Сотрудничество

На площадке форума ПАО «Протон-ПМ», ООО «Комплексные аддитивные технологии» и Пермский национальный исследовательский политехнический университет подписали соглашение о стратегическом партнёрстве, в рамках которого планируется серийное производство инновационного промышленного оборудования по гибридным технологиям. Проект, аналога которому нет в мире, — плазменная наплавка с послойным упрочнением, термообработкой и последующей механической обработкой — может применяться в ракетном двигателестроении, авиа- и судостроении.

Кроме того, «Метафракс» подписал международные контракты с корейским трейдингом SamyangMeta на поставку уротропина и пентаэритрита на рынок Восточной Азии. Подписи под документом поставили генеральный директор «Метафракса» Владимир Даут и директор SamyangMeta Йонгсок Сон. По контракту первые поставки 200 т продукции через трейдинговую компанию в Сеуле состоятся в апреле. Представители корейской компании выразили надежду на дальнейшее плодотворное и долгосрочное взаимодействие.

«Мы нашли надёжных партнёров — химическую компанию из Южной Кореи. Сегодня мы подписываем контракты и начнём продажи. Стоит отметить, что первые поставки продукции в Корею уже начались», — прокомментировал председатель совета директоров компании «Метафракс» Армен Гарслян.

Стратегия кооперации

Центральное событие форума было посвящено обсуждению стратегических вопросов повышения производительности труда на промышленных предприятиях Пермского края и цифровизации производства. Результаты работы и перспективы развития представили ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «Сибур-Химпром», АО «Сорбент». Зал пленарных заседаний ПИПФ-2018 объединил Управляющий комитет по реализации региональной программы повышения производительности труда и поддержки занятости и Совет директоров промышленных предприятий Пермского края.

Руководители региональных предприятий, в том числе ОАО «Суксунский оптико-механический завод» и ООО «Уралбумага», вовлечённых в пилотную программу «Повышение производительности труда», продемонстрировали, что бережливое производство — оптимизация труда каждого сотрудника — способно положительно влиять на рост производительности труда. Они отметили, что спустя четыре месяца участия в программе уже есть существенные изменения. Например, в АО «Сорбент» на одном из участков производительность увеличилась более чем в два раза и на 50% сократилась задействованная при производстве площадь.

Однако помощник министра экономического развития РФ Юлия Урожаева заметила, что увеличение производительности труда на 25—50% на первом этапе — это легкодостижимые показатели.

«В пилотном проекте участвуют только предприятия обрабатывающей промышленности. Сейчас мы видим серьёзные возможности применения принципов бережливого производства, повышения производительности в транспортной сфере, в строительстве и в социальном секторе (здравоохранение, образование, соцзащита)», — заявила Урожаева.

В мероприятии также приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, директор департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Равиль Хакимов, главный финансовый директор госкорпорации «Росатом» Николай Соломон, врио главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергей Половников, председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, глава Перми Дмитрий Самойлов и более 50 руководителей предприятий Прикамья.

Максим Решетников подытожил, что три направления, обсуждаемые в рамках форума, — кооперация, производительность труда и цифровизация производства — тесно связаны между собой и являются основными для региональной промышленности. «Мы понимаем, что промышленная кооперация, которую активно развиваем, даёт нашим предприятиям большее число заказов. Впоследствии предприятиям необходимо увеличивать производительность труда, чтобы выпускать необходимое количество продукции и наращивать обороты. Повышение производительности труда, в свою очередь, является основой для последующей цифровизации производства», — резюмировал глава Прикамья.

Сверхактуальная программа, интерактивные стенды экспозиции, спикеры уровня «бизнес-гуру», проведение на площадке учебных командных практикумов, проектного комитета и подписание реальных контрактов — словом, предельно практическая направленность. Так федеральные эксперты охарактеризовали нынешний форум.

«Содержательный уровень высочайший. Это один из лучших форумов, на которых я была в последнее время. Очень практически ориентированный, — отметила помощник министра экономического развития РФ Юлия Урожаева. — И мне кажется, это действительно практические инструменты для людей, которые реализуют масштабные проекты».