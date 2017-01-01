Корректировка бюджета: больше плюсов, меньше минусов О содержании некоторых изменений в главный финансовый документ Прикамья на 2018 год на апрельском заседании краевого парламента

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Изменение показателей бюджета — процесс постоянный, жизнь не стоит на месте. Доходы и расходы должны быть максимально сбалансированы, государственные обязательства перед населением, курс на развитие инфраструктуры При­камья являются столь же важным параметром бюджетной политики. Поэтому принятие решения о том, куда направить дополнительные доходы, возникающие при текущем дефиците краевого бюджета, является чрезвычайно важным.

Дело в том, что по итогам 2017 года и I квартала 2018 года у правительства и Законодательного собрания Пермского края в апреле появилась возможность скорректировать прогноз по доходам на 2018 год. Это произошло благодаря росту доходов в этом периоде, и в результате прогноз на 2018 год вырос на 1388 млн руб. Большая часть этого прироста связана с увеличением собираемости налога на прибыль организаций — более 925 млн руб. Кроме того, было получено более 107 млн руб. за использование лесных ресурсов и 50 млн руб. от других неналоговых поступлений. Благодаря полученным правительством Пермского края дополнительным средствам из федерального бюджета в размере 300 млн руб. появилась возможность увеличить расходы на развитие дорожной сети региона.

У регионального правительства был выбор, как распорядиться дополнительными доходами: направить их на сокращение бюджетного дефицита или пустить на развитие региона. В итоге было принято решение — направить деньги на развитие, незначительно сократив сумму дефицита, и этот выбор депутаты поддержали.

В результате в апрельскую сессию были утверждены дополнительные расходы в размере 1354,6 млн руб., 33,4 млн руб. направлено на сокращение дефицита. В итоге доходы бюджета на 2018 год составили 114 183,1 млн руб., общие расходы — 125 806,9 млн руб.

При распределении дополнительных доходов был сделан акцент на финансовом обеспечении дорожной деятельности, речь идёт о важнейших транспортных артериях региона: обход Чусового, дорога Пермь — Березники и Восточный обход Перми.

Дополнительные средства направляются в сферу образования в целях доведения зарплаты работников дошкольных и общеобразовательных учреждений до уровня МРОТ, а также на создание условий для здорового образа жизни студентов.

По результатам принятых решений в среднесрочной перспективе в ближайшие два года будут профинансированы приобретение, установка и ввод в эксплуатацию 66 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 13 модульных офисов врачей общей практики. Направлены средства на формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Пермском крае.

Была затронута важнейшая тема газификации муниципальных районов Прикамья и выделены дополнительные средства на строительство распределительных газопроводов в муниципалитетах Пермского края, а также на компенсацию расходов по подключению к газу жилых помещений нуждающихся граждан в отдельных территориях.

Поскольку пользование лесами является важной частью доходов бюджета и требует постоянного экологического внимания, на организацию использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов и осуществления федерального государственного лесного надзора также выделены дополнительные средства.

На мой взгляд, структура распределения дополнительных доходов свидетельствует в пользу правильности сделанного выбора: он позволяет сохранить сбалансированность бюджета, выполнить социальные обязательства перед гражданами и сохранить курс на развитие региона.