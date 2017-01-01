«Хуже не будет, но новые изменения произойдут» Наиболее важные законопроекты, принятые на апрельской «пленарке» краевого парламента

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Самым спорным вопросом очередного пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края 19 апреля оказалась тема повышения административных штрафов за торговлю в неположенных местах в десятки раз. Часть депутатов посетовали, что такие наказания уничтожают бизнес и несоразмерны нарушению. В итоге парламентарии договорились доработать законопроект ко второму чтению. Также во время «пленарки» краевые законодатели откорректировали региональный бюджет, согласовали кандидатуру нового прокурора Пермского края и выслушали доклад и. о. вице-премьера Антона Удальёва о состоянии ЖКХ в крае.

Фото: Сергей Федосеев

Расходная статья

В начале заседания парламентарии утвердили в первом чтении изменения в краевой бюджет 2018—2020 годов. В соответствии с законопроектом, доходы казны в 2018 году должны увеличиться на 1,38 млрд руб., в 2019-м — на 192 млн руб., в 2020-м — на 251 млн руб. Увеличение доходной базы в 2018 году связано с тем, что фактически налог на прибыль организаций (925,8 млн руб.) за 2017 год поступил в 2018 году, а также с дополнительными трансфертами на проведение дорожных работ (305 млн руб.), поступлением платы за использование лесов (107 млн руб.) и штрафами (50 млн руб.). В 2019—2020 годах рост доходов также будет вызван поступ­лением «лесной» платы (136 млн руб. в 2019 году и 195 млн руб. в 2020-м) и доходами от взыскания штрафов (по 50 млн руб.).

Расходы при этом в 2018 году вырастают на 1,35 млрд руб. (на 33 млн руб. сокращается дефицит бюджета), а в 2019—2020 годах — на 251 млн руб.

Дополнительные деньги в этом году, в частности, будут направлены на ремонт и строительство дорог (плюс 784 млн руб.), развитие материально-технической базы медицинских учреждений (168 млн руб.), выкуп котельных в Кунгуре (45 млн руб.) и компенсации Лысьве и Губахе доходов, выпавших после преобразования в городские округа (40,8 млн руб.). В 2019 и 2020 годах предложено увеличить расходы на строи­тельство регионального центра по фигурному катанию (плюс 69 млн руб. в 2019 году), новой сцены Пермского теат­ра оперы и балета (плюс 415 млн руб. в 2020 году) и благоустройство эспланады (135 млн руб. в 2019 году).

Новый прокурор

Депутаты согласовали кандидатуру Андрея Юмшанова на должность нового прокурора региона. Его представил заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. Он отметил, что Юмшанов молодой, но уже очень опытный специалист, который наверняка справится со своими обязанностями. В органах прокуратуры он работает с 2000 года, с сентября 2016 года руководил управлением Генеральной прокуратуры в Приволжском федеральном округе, а с 22 февраля 2018 года исполнял обязанности прокурора Нижегородской области. «Во всяком случае, хуже не будет, но новые изменения произойдут», — добавил Зайцев. Краевые депутаты поддержали это назначение единогласно.

«Зарплатное» место

Кроме того, парламентарии увеличили число «платных» ставок для депутатов. Теперь на постоянной основе в Законодательном собрании будет работать не 21, а 24 человека. Депутат Юрий Борисовец рассказал, что одну оплачиваемую ставку предполагается отдать фракции «Справедливая Россия» и две — «Единой России». Кроме того, в законопроекте предлагается ввести норму, согласно которой фракция при желании может передать свободную ставку другой.

По информации «Нового компаньона», новые ставки достанутся единороссам Татьяне Миролюбовой и Николаю Дёмкину. Третью ставку может получить член фракции ЛДПР Игорь Орлов, если «Справедливая Россия» отдаст её ЛДПР «за ненадобностью».

Округа за округами

Как и ожидалось, депутаты поддержали законопроекты о создании Оханского и Горнозаводского городских округов. Кроме того, на этом пленарном заседании рассмотрели проекты законов, нужные для второго этапа образования городских округов, — о присоединении территории Кизеловского и Гремячинского районов к уже преобразованным в округа городским поселениям.

Все законопроекты депутаты приняли единогласно, кроме того, который касался образования Оханского городского округа. Перед голосованием депутат Андрей Бурдин спросил главу района Дмитрия Байдина, все ли поселения дали согласие на объединение. Тот ответил, что вопросы у некоторых жителей остались. «Сейчас проходят публичные слушания, где им объясняют ситуацию и положительные моменты. Но руководители и советы депутатов поддерживают эту инициативу», — добавил глава района. В итоге за создание Оханского ГО проголосовали 45 депутатов, ещё трое воздержались.

«Час ЖКХ»

После обеда депутаты в рамках «правительственного часа» выслушали доклад и. о. вице-премьера края Антона Удальёва о состоянии системы ЖКХ. Он рассказал, что задолженность за газ в крае составляет 3,09 млрд руб., за электроэнергию — 1,08 млрд руб., за тепло — 9,2 млрд руб. В сфере теплоснабжения работает 285 организаций, которые управляют 875 источниками тепловой энергии. Из 1423 котельных в крае 35% нуждаются в модернизации, 27% — в реконструкции.

РСТ предлагает несколько вариантов решения проблем, сложившихся в сфере ЖКХ. Например, децентрализация систем теплоснабжения, то есть уход от больших котельных к индивидуальным котлам. Это позволит сдерживать рост тарифов. Позитивные примеры есть в Оханске и Краснокамском районе.

Помимо этого, для решения накопившихся проблем в сфере ЖКХ необходимо довести тарифы до уровня экономически обоснованных (с компенсацией увеличивающейся платы из бюджета муниципалитета или края), обеспечить бюджетные инвестиции в инфраструктуру или привлечь крупного инвестора, способного консолидировать активы. Такие переговоры сейчас идут, отметил чиновник.

Антон Удальёв прокомментировал также действия РСТ в сфере электро­энергетики (напомним, СУ СКР по Пермскому краю расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками ведомства при установлении тарифов на передачу энергии для ряда территориальных сетевых организаций). Он сказал, что экономический эффект от них мог бы составить 160 млн руб. ежегодно, «но в силу ряда причин этот процесс идёт достаточно сложно».

Депутат Александр Григоренко поинтересовался у вице-премьера, нет ли у правительства планов выкупа магистральных водопроводов в Кизеле (они, так же как и в Кунгуре, находятся в частной собственности). «Вы знаете, сколько они запрашивают», — ответил Удальёв, добавив, что РСТ в прошлом году удалось сломать там «кривую схему» и наделить статусом гарантирующего поставщика муниципальное предприятие.

Цена штрафа

Самые жаркие дебаты вызвал проект закона, в котором предлагается увеличить размер штрафов за торговлю в не­установленных местах, а также начать штрафовать за нарушение правил благоустройства при размещении нестацио­нарных торговых объектов. Законопроектом предлагается увеличить размер штрафов в десятки раз. В частности, для юридических лиц он может достигать 500 тыс. руб. и даже 1 млн руб. за повторное нарушение.

Руководитель фракции КПРФ Владимир Корсун отметил, что киоски устанавливаются по договорённости с жителями многоквартирных домов и для их нужд. «Предприниматели платят за аренду, и эти деньги идут на ремонт дома. Таким образом, под штрафы подпадают именно ТСЖ, а не предприниматели», — заявил Владимир Корсун. При этом депутат добавил, что не видел ни одного официального обращения от муниципалитетов с просьбой поддержать этот законопроект.

В ответ на это один из авторов законопроекта Александр Бойченко указал, что здесь есть «определённые передёргивания», и пояснил, что с просьбой внести такую инициативу к ним обратились два муниципальных образования. «У них есть определённые сложности в том, что они не могут регулировать этот рынок и штрафовать недобросовестных предпринимателей», — добавил депутат.

Юрий Борисовец считает, что увеличение штрафов для владельцев киосков повлечёт за собой увеличение безработицы

Фото: Сергей Федосеев

Против законопроекта также высказался руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Борисовец. По его словам, подобные штрафы уничтожат бизнес и только в Перми оставят без работы около 3 тыс. человек, что соответствует штату одного крупного предприятия Пермского края. «Поставьте себя на их место, — предложил Борисовец. — В месяц доходы киоска составляют в среднем 50 тыс. руб., в год — 600 тыс. руб. И это только в Перми, в крае доход ещё меньше. Как они смогут заплатить 500 тыс. руб.? Этими штрафами мы просто разорим и обанкротим предпринимателей. В результате половина из них выйдет из бизнеса».

Один из разработчиков законопроекта Сергей Ветошкин после дискуссии отметил, что депутаты пересмотрят размер штрафов при подготовке проекта ко второму чтению. «Мы будем обсуждать эту тему с предпринимательским и экспертным сообществом, представителями правительства края и всеми заинтересованными лицами, — пояснил он. — Штраф не должен вызывать негативных последствий для добросовестных предпринимателей, которые выполняют все нормы закона. Но он должен иметь заградительный характер».

Для того чтобы всесторонне проработать законопроект, срок подачи поправок продлили до 1 июня, хотя изначально проект должен был пройти второе чтение в конце мая. В итоге за принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 35 депутатов, двое выступили против и 10 воздержались.

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Депутаты, отсутствовавшие на пленарном заседании: Арзуманов М. А., Белоглазов К. В., Водянов Р. М., Дёмкин Н. И., Заворохин Е. А., Луканина Н. С., Осипов Д. В., Родионов В. Н., Чулошников В. В. После обеда зал заседаний также покинули: Малых И. Ю., Осокин М. В.