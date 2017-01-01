Евгений Надоршин: Наша экономическая политика носит реактивный характер Экс-советник министра экономического развития РФ — об инвестировании после новых санкций США, геополитике и внутренних рисках

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— Евгений, вы выступали в Перми с лекцией на конференции компании «БКС Премьер» о главных тенденциях и настроениях в российской экономике. После апрельского расширения санкций в отношении России на финансовых рынках произошли серьезные изменения. Возможно, теперь подходы к инвестированию надо полностью пересматривать?

— Нет, я так не считаю. На мой взгляд, российская экономическая политика — гораздо более сильный негативный фактор, чем санкции. Да, Россия не слишком благоприятная страна для инвестиций, но санкции не являются определяющим фактором, это в российской экономике что-то пошло не так, и уже довольно давно.

Мы почему-то думаем, что, обеспечив низкую инфляцию и сбалансированный бюджет, создадим условия для процветания экономики. Но сейчас эти цели достигнуты, а инвестиций как не было, так и нет. Только представьте: у нас валовые накопления за период с 2008 по 2018 год сократились на 20%. С 2008 года у нас почти непрекращающийся чистый отток капитала, мы выступаем донором настолько стабильно, как будто у нас его в избытке. Санкции лишь несколько усугубили эту тенденцию, но она существовала и до них. За всё это время был и период высоких цен на нефть, и восстановление, и великолепная конъюнктура, и невысокая стоимость денег. А капитал как уходил из России, так и уходит.

Ведь отток капитала это что? Это наши, российские резиденты диверсифицируют риски работы в стране. Внешнеполитическая ситуация лишь увеличивает те риски, которые существуют внутри страны. И при вводе санкций правильным шагом правительства было бы снизить внутренние риски страны, чтобы сохранить привлекательность России в глазах инвесторов хотя бы на прежнем уровне. Этого не было сделано.

— Но вы согласитесь, что геополитическая ситуация стала важным фактором для инвесторов?

— Да, безусловно. В России, как ни в какой другой стране, инвесторам приходится следить за внешнеполитической ситуацией. А всё потому, что наша экономическая политика носит реактивный характер: мы не сами формируем свою экономическую реальность, а ждём внешнего шока и затем на него реагируем. Если ты хочешь сколько-нибудь внятно прогнозировать события в России, тебе нужно постоянно смотреть по сторонам, прикидывать, какая будет глобальная картина, как она ляжет на Россию и во что она трансформируется на внутреннем рынке. Нужно смотреть вовне, если ты хочешь понимать, что будет внутри. Внутрь смотреть бесполезно: Россия сама не проводит активной политики и поэтому очень сильно зависит от происходящего в мире.

Это достаточно сложно. Я подозреваю, что по-настоящему почти никто в России не может давать такие оценки и строить прогнозы, а в результате это становится колоссальной проблемой для инвесторов. В России политология как наука сильно искажена, многие политологи, выступающие в СМИ, рассуждают не на основе научных выкладок, а достаточно произвольно либо правильно и комфортно для разных политических сил. Ощущается дефицит научного, обоснованного понимания происходящего в сфере политики в странах, являющихся нашими контрагентами, — Китае, Великобритании, США, континентальной Европе. И это осложняет прогноз.

— Тем не менее какие инвестиционные идеи вы можете предложить в новых обстоятельствах?

— Особенность финансовых рынков в том, что там можно зарабатывать и на падении тоже. Также мне кажется, что в сложившейся ситуации инвесторам можно найти свои плюсы.

Я полагаю, что снижение интереса иностранных инвесторов к российскому фондовому рынку может оказаться позитивной новостью для резидентов. Например, можно обратить внимание на рынок российского долга. Причин, почему ОФЗ менее интересны или менее надёжны, чем вклады, нет никаких. В нынешней ситуации нет абсолютно никаких предпосылок к тому, чтобы объявить дефолт по госдолгу. Проблем с тем, чтобы расплатиться по облигациям, не существует.

При этом доходность ОФЗ подросла, в отличие от ставок по депозитам, которые стабильно снижаются в последнее время. 7,5% по банковским вкладам — это без капитализации и если очень поискать. А в среднем шесть, шесть с копейками. В «надёжных» банках — ещё меньше. Я ставлю слово «надёжность» в кавычки, потому что с устойчивостью у банков большие проблемы. Как только какие-то из них попадут под санкции, с их надёжностью возникнут дополнительные сложности. В этом случае каждому банку, включая крупнейшие, может потребоваться помощь государства. Это не новость, например, в 2008 году Сбербанк получил помощь ЦБ в размере 500 млрд руб. Другие заметные банки за время с 2008 года тоже не обошлись без поддержки государства в какой-либо форме — прямой или косвенной.

Аналитики приводили прогноз о том, что в 2018 году будут отозваны лицензии у 60 банков, я полагаю, что эта цифра будет больше, вполне вероятно, приблизится к 100. А это больше 10% всех банков, работающих на сегодняшний день. Тот банк, который предлагает высокую ставку, с большой вероятностью окажется в числе потерявших лицензию. А значит, больше 1,4 млн руб., уже включая проценты, вы не получите.

Вывод понятен: по всей видимости, сейчас ОФЗ надёжнее любого из банков. Там вы получаете семь или семь с лишним процентов, если держите облигации до погашения. Это больше, чем в любом из надёжных банков, и на уровне самых ненадёжных.

— Региональные долговые бумаги менее интересны?

— Я считаю, что региональный долг тоже представляет немалый интерес. Он хорош тем, что про санкции в отношении него речи не идёт, и при этом он тоже весьма надёжен. Некоторое время назад в публичном пространстве активно обсуждалась тема критической величины регионального долга. Но на самом деле суммарный региональный долг в России сейчас составляет всего 2,3 трлн руб., это в три раза меньше, чем федеральный долг при сопоставимом размере доходной части бюджета. А консолидированный госдолг страны (то есть федеральный и региональный, вместе взятые) составляет только 20% от доходов бюджета. Это очень мало, поэтому, если каким-то регионам не будет хватать средств на погашение облигаций, для федерального центра это вопрос только желания, а не возможности.

То есть вопрос тут в том, веришь ли ты в адекватность властей региона и веришь ли ты в то, что федеральный центр будет поддерживать этот конкретный субъект Федерации. Причинами, по которым федеральный центр не захочет этого делать, может стать сильное несовпадение деятельности властей региона с видением федерального центра по каким-то вопросам. В последнее время стало модно дискриминировать губернаторов по политическому признаку: не обеспечил нужную явку на выборах, не даёт нужных результатов, оппозиция слишком разрослась… Если ничего такого в регионе не происходит, то причин ожидать проблем с долговыми бумагами региона тоже нет.

— В начале года профучастники весьма позитивно оценивали перспективы рынка акций. Как выглядит его привлекательность сейчас?

— Акции — это второй момент, который мне кажется интересным в сегодняшней ситуации. Угроза санкций наиболее сильна для голубых фишек и ряда крупных компаний второго эшелона. Вложения в их акции начинают нести весьма специфические риски дополнительно к общерыночным. Но если обратить внимание на компании помельче, то там вложения уже гораздо безопаснее: сложно представить, чтобы кто-то выставил санкции в отношении, например, МРСК.

Поэтому вполне вероятно, что акции второго, третьего эшелона и совсем малоизвестных компаний могут оказаться гораздо устойчивее, чем привычные лидеры рынка. При этом и риск вложений в них будет ниже, чем риск вложений в какой-нибудь условный «Газпром».