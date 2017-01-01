«Магнит» притягивается На аптечном рынке Пермского края появится новый федеральный игрок

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Как стало известно «Новому компаньону», розничная сеть «Магнит» планирует открытие сети собственных аптек в Пермском крае. По мнению экспертов, несмотря на высокую концентрацию аптечного рынка в регионе, новый игрок может иметь успех за счёт демпинга в первые несколько месяцев работы. Это может привести к закрытию ряда неконкурентоспособных аптек, которые в отличие от сетей, не обладают финансовой устойчивостью.

«Магнит» присматривается к пермскому аптекарскому рынку

Аптеки с преимуществами

Несмотря на то что в начале года «Магнит» объявлял об отсутствии намерения развивать аптечную сеть, сейчас однотипные вакансии размещены в нескольких регионах России. В апреле на сайте HeadHunter.ru размещена вакансия заместителя директора группы фармацевтического направления в Перми. Сотрудник будет обязан в том числе «обеспечивать качественное и своевременное выполнение всех мероприятий по открытиям аптек согласно циклограмме запуска».

В настоящее время работают порядка пяти десятков аптек «Магнит» на юге России: в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Адыгея. В основном это небольшие аптеки, расположенные рядом с магазинами «Магнит» формата «у дома» и гипермаркетами.

По словам Павла Расщупкина, директора по аналитике аналитической компании RNC Pharma, несмотря на высокую концентрацию аптечного рынка в Пермском крае, развитие новой сети аптек может иметь успех. «Всё зависит от количества аптек, которые планируются к открытию. Если ретейлер откроет в среднем 20 аптек, то может занять около 1—2% рынка. Учитывая, что главный фактор успеха в ретейле — местоположение аптеки, шансы на успех при грамотном управлении у сети весьма высоки. Точки будут располагаться в местах с уже сформированным трафиком, что может положительно сказаться на развитии аптек и является преимуществом этой сети», — уверен эксперт. Целевая аудитория аптек «Магнит» та же, что и у продуктового магазина, то есть люди со средним уровнем дохода и ниже среднего, предпочитающие ходить за покупками в ближайшие магазины у дома.

Павел Расщупкин добавляет, что выход нового игрока на рынок в большинстве случаев означает для населения повышение доступности лекарственных препаратов. Что касается конкуренции с другими аптечными ретейлерами региона, всё будет зависеть от тактики и стратегии, которую будет использовать «Магнит». «На рынке давно известны случаи, когда аптечная сеть, выходя в новый регион, в первые несколько месяцев торговала с наценкой минус 20—30% от суммы закупки, тем самым переманивая к себе потребителей и формируя свою аудиторию. В этом случае отдельные конкурирующие аптеки могут и закрыться, особенно если это несетевые точки, не обладающие определённой финансовой устойчивостью, которая есть у сетей», — рассказывает эксперт. Естественно, объём рынка ограничен, и часть оборота текущих игроков рынка может перетечь в «Магнит».

Тройка лидеров

Рынок Пермского края с точки зрения аптечной розницы всегда был высококонцентрированным, отмечает Павел Расщупкин. По итогам 2017 года на аптечные сети в регионе приходится порядка 90% объёма всего рынка в денежном выражении.

Похожую структуру аптечного рынка имеют регионы со сравнительно невысоким уровнем развития экономики: Чукотский АО (доля лидера — 57%), Ингушетия (70%), Ненецкий АО (72%). Такие данные содержит отчёт, подготовленный аналитической компанией AlphaRM.

Лидером аптечного рынка Пермского края по-прежнему является «Планета здоровья» с рыночной долей 60%. В регионе она представлена 609 аптеками при общем количестве аптек сети 1375. Одновременно «Планета здоровья» является лидером рынка Кировской области с долей 20%, которую обеспечивают 75 аптек сети.

Если говорить о рынке Перми, то за 2017 год количество аптек увеличилось в городе на 5% и достигло 580 единиц. Это шестое место среди городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Три пермских сети по результатам 2017 года вошли в топ-100 крупнейших аптечных сетей России по размеру товарооборота. «Планета здоровья» с оборотом 30,6 млрд руб. занимает в этом рейтинге четвёртое место, за год опустившись на одну позицию. Она является второй среди региональных сетей по объёму продаж, поскольку уступает не только трём московским компаниям («Ригла», «Group 36,6» и ГК «Эркафарм» (бренды «Озерки», «Доктор Столетов», «Радуга», «Первая помощь», «Ладушка»)), но и самарской «Имплозии». По состоянию на конец прошлого года сеть присутствовала в 41 регионе, её доля в общероссийском рынке приближается к 3%.

«Аптека от склада» находится на 13-м месте, ту же позицию она занимала и по итогам 2016 года. География присутствия сети включает в себя 22 региона, суммарное количество точек — 684, рыночная доля в России — 1,1%.

Наконец, «Пермфармация» занимает 47-е место по объёму продаж, причём по сравнению с предыдущим годом компания поднялась в рейтинге на семь позиций. Эта сеть, в отличие от двух предыдущих, присутствует только в Пермском крае. Общее количество точек — 199, доля на рынке России — 0,2%.

Кроме того, две пермские сети вошли в число наиболее быстро растущих, по версии AlphaRM. Это «Планета здоровья» с приростом количества точек на 263 единицы (пятое место по темпам роста в России) и «Аптека от склада» — прирост на 103 точки (13-е место). Пермский край — единственный регион, кроме Москвы, упоминающийся в этом рейтинге дважды.

Слияния и поглощения

Как отмечают в AlphaRM, 2017 год дал аптечному рынку несколько новых тенденций. В их числе почти двукратное увеличение масштаба региональной экспансии аптечных сетей путём открытия новых аптечных точек, а также консолидация игроков.

Если говорить о консолидации, то речь идёт в основном о сценарии, когда сильные сети поглощают более слабые, а не об объединении примерно равнозначных игроков. 2500 аптечных единиц в 2017 году стали добычей конкурентов против 1600 в 2016 году. Кроме того, около 25 ретейлеров в 2016 году осмелились выйти совокупно лишь в 35 новых регионов, в то время как в 2017 году почти такое же количество сетей открыли новые точки в 58 регионах.

По итогам прошлого года количество сетей аптек, работающих в регионе, не изменилось. С одной стороны, компания «Фармаимпекс» (Ижевск, бренд «Бережная аптека») купила сеть «Фармакон & Клюква», ранее присутствовавшую в Пермском крае, Удмуртии и Татарстане; с другой — на рынок Пермского края вышла «Советская аптека» (Москва).

В свою очередь «Планета здоровья» провела сделку по присоединению сети «Семейная аптека» (Набережные Челны, 15 точек), а «Аптека от склада» — сети «Альянсфарм» (Ханты-Мансийск, девять точек). Кроме того, «Планета здоровья» впервые вышла на рынок Краснодарского края, Башкортостана и Ямало-Ненецкого АО.