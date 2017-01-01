На пути к конкурентоспособности Почему предприятиям нужно заниматься повышением производительности труда и цифровизацией производства

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

На сегодняшний день в разных отраслях промышленности мы отстаём от других стран по производительности труда в 5—10 раз. Конечно, у нас есть и предприятия-лидеры. Например, на Пермском инженерно-промышленном форуме мы обсуждали создание на территории краевой столицы конкурентоспособного двигателя ПД-14, который по эффективности не уступает иностранным двигателям и даже превосходит их. Это наша гордость, и Перми, и всей страны. Поэтому мы рады, что сохранили авиационную промышленность и дожили до этих времён. Но есть много отраслей промышленности, в которых мы отстаём. Все всегда занимались повышением производительности предприятий или только думали об этом. При этом хочу отметить, что повышение производительности труда — это самоокупаемый процесс. Здесь не надо никого особо заставлять: любое внедрение, ведущее к повышению производительности труда, сразу же даёт экономический эффект. Предприятиям это выгодно. Просто раньше у кого-то руки не доходили, а где-то эмоционально было сложно пересилить себя. Но сейчас это тренд федеральный, поэтому процесс пойдёт.

Сегодня у нас на площадке работают специалисты федерального Министерства экономического развития и «Росатома», знакомят нас с последними достижениями в этой области. «Росатом» ушёл достаточно далеко, и нам есть чему у них поучиться. Но самое главное, что мы достаточно быстро сейчас начинаем всё это внедрять на наших предприятиях.

Например, в ООО «Уралбумага» есть высокотехнологичное производство, которое находится на рубеже самых передовых мировых решений. На фабрике по производству гофроупаковки стоит самое лучшее оборудование — французское, итальянское, немецкое. И многие иностранные специалисты, которые к нам приезжают, отмечают очень высокий уровень производства, хотя не все западные компании могут похвастаться этим. При этом даже на производстве гофроупаковки, благодаря участию в программе производительности труда, удаётся найти узкие места, где можно пройти вперёд. Может быть, «Уралбумага» выиграет от этого дополнительно 1 млн или 2 млн руб. в месяц. Но самое главное в том, что это переформатирует сознание людей. Они поймут, что на каждом рабочем месте, каждый день, каждую минуту нужно искать то, что можно дополнительно сделать.

После этого можно будет вкладываться в оборудование. На форуме очень хорошо сказали про эффект Pull (англ. «тянуть»). Если у нас есть сбыт или даже возможность выйти на экспорт со своей продукцией, то нужно понять, что этому мешает. Это либо качество, либо количество продукции, которое не получается производить. На предприятии «Уралбумага» есть не только самое умное производство, где стоит самое современное оборудование, но и, например, старые бумажные машины. На новой бумажной машине стоит 2,5 тыс. различных датчиков, которые показывают состояние разных элементов и единицу времени. На старой, ещё советской машине, которую сейчас предприятие модернизирует, всего 20 датчиков. Огромная разница, хотя внешне эти машины выглядят одинаково. Цифровизация позволяет снизить простои и поломки, а также быть со своей продукцией конкурентоспособными на любых рынках и в любое время по цене, качеству и условиям производительности труда.

Конечно, всё-таки главная задача, которая стоит перед предприятиями, — это повышение производительности. Но в рамках программы повышения производительности труда есть также очень важная задача — не сокращать количество работников. В первую очередь это переобучение сотрудников. Очень просто сократить людей и вывести на аутсорсинг какие-то процессы. Но всё-таки нужно смотреть, где трудоустроить высвободившихся людей в своей же компании. Либо, наоборот, можно забрать с аутсорсинга часть задач и выполнять их более эффективно, но в рамках своей компании.