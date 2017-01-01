Юрий Кузнецов: Мы давно перестали ощущать границы между муниципалитетами Генеральный директор Агентства по социально-экономическому развитию агломераций — о межмуниципальном уровне власти

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— В традиционном понимании, агломерации — это понятие географическое. Люди тяготеют к центру. Есть ли какие-то подвижки или намерения на федеральном уровне, чтобы как-то институционализировать эти естественные процессы?

Фото: Сергей Федосеев

— Движения есть. Но не все эксперты и, в первую очередь, не все чиновники федерального уровня поддерживают это. Я имею в виду введение юридического понятия агломерации в систему управления. Потому что многие считают, что это понятие географическое, это никак не связано с границами действующих муниципальных образований и так далее. Я как управленец в прошлом считаю, что этими процессами нужно управлять. А раз нужно управлять, необходимо определить предмет. Чтобы определить предмет, нужно ввести определение в юридическое поле.

— В какой стадии эта работа сейчас?

— Примерно три года назад группа экспертов Союза российских городов подготовила законопроект, который мы условно называем «Закон о развитии агломераций». Формально он называется «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях развития межмуниципального сотрудничества». Основная идея в том, чтобы муниципалитеты могли решать некоторые проблемы совместно.

Предполагается два этапа изменения законодательства. Сначала нужно «расшить» узкие места, которые не позволяют сегодня органам местного самоуправления вести совместные проекты, например, формировать имущество межмуниципальных организаций без проведения конкурентных процедур. Если для решения межмуниципальных задач нужно передать муниципальное или государственное имущество межмуниципальной организации, по действующему законодательству нужно провести конкурентные процедуры, в которых может победить и не межмуниципальная организация. Нужно снять эти ограничения при формировании имущества, предназначенного для реализации межмуниципальных проектов. Нужно предоставить муниципалитетам возможность объединять местные бюджеты, возможность реализовывать проекты, которые находятся на территории другого муниципального образования.

— Но сейчас это совершенно невозможно.

— Верно. Законодательство, в том числе Бюджетный кодекс, этого не позволяет. Поэтому такие узкие места нужно «расшить».

— А на втором этапе?

— Суть второго этапа изменения законодательства — возможность передачи муниципальных полномочий на межмуниципальный уровень. Допустим, захотели четыре муниципалитета совместно решать вопросы о сборе и переработке мусора. Они должны заключить соглашение, заказать проект на четыре му­ниципалитета, профинансировать его строительство на территории какого-то одного муниципалитета из четырёх бюджетов. Сегодняшнее законодательство напрямую этого не позволяет. Эффективнее всего сделать это, передав полномочия на работу с мусором межмуниципальной организации. Для этого такая возможность должна быть предусмотрена законодательством.

— Теоретически (и практически) возможно законодательно ввести новый уровень муниципальной власти? Условно, городские агломерации?

— Да. Теоретически возможно. В нашем законопроекте есть такие предложения: предоставить возможность создавать надмуниципальный, агломерационный уровень власти там, где это целесо­образно. В законе мы называем это «межмуниципальное объединение».

— Вы изучали мировой опыт?

— Да, международная практика есть, и при разработке законопроекта мы её учитывали. Регионы с высокой плотностью населения уже столкнулись с этими вопросами и наработали свою практику. Мы считаем, что этот опыт нужно использовать. Во Франции, например, агломерации возможны. В Германии это есть. В Страсбурге весь общественный транспорт передан на агломерационный уровень: и знаменитый страсбургский трамвай, и другие виды транспорта управляются с межму­ниципального уровня.

— Вам известно, когда примерно может быть принят такой закон?

— Я могу сказать только, что сейчас идёт процесс обсуждения. Основные постулаты, которые мы туда заложили, профильный департамент Минэкономразвития России поддерживает. Мы с ними в контакте. С их слов я знаю, что Минфин готов к изменению Бюджетного кодекса в целях расширения возможности межмуниципального сотрудничества. Они понимают, что некоторые процессы в настоящее время гораздо более эффективно решать на межмуниципальном уровне. И они готовы «расшить» эту ситуацию законодательно, понимая, что мы можем даже сэкономить бюджетные деньги.

К тому же в Госдуме есть группа бывших мэров крупных городов, которые поддерживают законопроект.

— Вы принимали участие в разработке Концепции социально-экономического развития Пермской городской агломерации на период с 2017 по 2030 год. Какие основные идеи вы предложили и почему, по вашим ощущениям, эта деятельность приостановлена?

— Да, мы совместно с пермскими коллегами выполнили разработку концепции.

Концепция развития Пермской городской агломерации предполагает включение в агломерационные процессы двух муниципалитетов: города Перми и Пермского муниципального района. Таково было техническое задание на разработку. Однако очевидно, что в Пермскую агломерацию должны входить также Краснокамский и Добрянский районы. Надеюсь, это будет учтено при разработке стратегии как более основательного документа.

Я не считаю, что процесс сейчас приостановлен. Возможно, смена руководства края, выборы несколько отодвинули эту задачу из числа первоочередных. Тема развития городских агломераций вошла и в Концепцию пространственного развития страны. Она фигурирует и в указе президента РФ «Об основных положениях региональной политики». Это объективный тренд, и крупным городам от него не уйти. Полагаю, сейчас хороший момент, чтобы продолжить работу уже над стратегией развития Пермской агломерации.

— А всё же, какие идеи заложены в этой концепции?

— Суть концепции, если говорить без деталей, заключается в следующем. На первом этапе развития агломерации предполагается облегчить доступ жителям пригородов к услугам, которые предлагает центр агломерации, то есть Пермь. Для этого нужны качественные дороги и хорошо работающий общественный пригородный и городской транспорт.

На втором этапе нужно решать вопросы, связанные с обеспечением людей рабочими местами в пригородах. В цент­рах расселения второго порядка, как мы их назвали. А также поработать над тем, чтобы предоставить населению относительно полный набор услуг уже по месту жительства. Там необходимо будет развивать новые производства, научно-производственные кластеры, строить социальные, торгово-развлекательные объекты. В том числе совместные межмуниципальные объекты коммунальной и социальной инфраструктуры.

Конечно, разделение на эти этапы по времени достаточно условное. И на первом этапе будут создаваться условия для комфортной жизни в пригородных территориях. И на втором этапе, когда в пригороде появятся дополнительные рабочие места и качественные социальные услуги, жители пригородов не перестанут ездить в Пермь.

— А если конкретнее: какие должны появиться дороги, маршруты общественного транспорта, новые производства, социальные объекты? Где есть острая необходимость, например, в межмуниципальном детском саду или школе?

— Концепция — это документ, определяющий основные направления развития, руководящая идея, ведущий замысел без детализации. Можно сказать, эскиз крупными мазками. Конечно, в план мероприятий попали и уже реализуемые проекты — горожане их знают и видят. Попали новые проекты, во многом носящие характер предложений.

Формат концепции не предполагает детальной проработки таких проектов. Это задача документа под названием стратегия, разработка которого, как я думаю, начнётся в ближайшее время. И говорить о строительстве конкретного детского сада или о введении нового маршрута общественного транспорта лучше на этапе подготовки стратегии развития.

— Вы можете оценить агломерационный потенциал Пермского края? Самая очевидная — Пермская агломерация. Но, по моим ощущениям, в этом же ключе можно рассмотреть Чайковский. Причём там агломерация — межрегиональная, к нему тяготеют небольшие поселения на границе Удмуртии.

— Про Чайковский сказать ничего не могу. Я эту территорию Пермского края не очень хорошо знаю, но сам проект межрегиональной агломерации — это очень интересно. И подобные примеры сегодня есть в России. Например, мы сейчас участвуем в работе над концепцией Магнитогорской агломерации, куда кроме муниципалитетов Челябинской области войдут Белорецк и некоторые другие муниципалитеты Республики Башкортостан.

Надо сказать, что в Пермском крае уже формируется Березниковско-Соликамская агломерация. Этот проект был включён в перечень пилотных на уровне страны.

С коллегами из Перми мы обсуждали также вариант формирования ещё одной агломерации: Чусовой, Лысьва, Горнозаводск, Гремячинск. И это тоже хороший проект. Более того, подобные проекты, в которые входят так называемые «вторые» города (в том числе моногорода), уже заявлены, и к ним есть интерес со стороны руководства страны. Такую агломерацию заявили в Челябинской области. Это проект «Горный Урал», который включает Златоуст, Миасс, Трёхгорный, Чебаркуль, Карабаш, Сатку и Бакал.

Такие проекты есть и у вас в крае, где много городов со своими проблемами. Объединяя усилия, они могут получить заметные синергетические эффекты.

— Если эта деятельность по узакониванию агломераций навсегда замрёт и они навсегда останутся в учебниках географии, то что произойдёт?

— Даже если законодательная поддержка агломерационных процессов приостановится, они всё равно будут формироваться. Это объективный мировой тренд. Мы уже перестали ощущать границы между муниципалитетами. Вы знаете, где заканчивается Пермь и начинается Пермский район? Наверное, только по дорожным знакам. Территории давно уже существуют как единый комплекс. Поэтому, хотим мы того или не хотим, будем ли менять законодательство сейчас или потом, когда накопим массу проблем, агломерации будут развиваться.

— О каких проблемах идёт речь?

— Пробки, например. Люди живут в Пермском муниципальном районе и ежедневно ездят на работу в Пермь.

— После образования агломерации они же не станут ездить реже.

— Власть по-другому будет решать вопросы, связанные с суточной миграцией. Проблемы будут решаться совместно двумя муниципалитетами. Сегодня же Пермь может сказать, что ей нужно расширение дороги, по которой пермяки ездят на дачи. А район, к примеру, уверен, что строить надо другую, по которой жители района ездят в Пермь на работу. Нужно договариваться. Агломерация — это в том числе и выработка механизмов такого взаимодействия.

Кстати, когда сформируются центры расселения второго порядка, где будут и рабочие места, и услуги, тогда суточная миграция уменьшится и ездить действительно будут меньше. Грубо говоря, не ежедневно на работу, а раз в неделю в театр. Это процессы, которыми власть должна управлять.

— Региональные власти могут принять третье решение и построить дорогу, важную в масштабах края.

— Всё возможно. Конечно, без участия края вряд ли можно говорить об эффективном развитии агломерационных проектов. В этих процессах должно быть сбалансированное участие как «снизу», со стороны муниципалитетов, так и «сверху», со стороны региона.