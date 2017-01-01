Миноритарная навигация АО «Порт Пермь» начинает очередную навигацию в непростой экономической ситуации

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АО «Порт Пермь» начинает очередную навигацию в непростой экономической ситуации. Дело в том, что уже несколько лет работу компании сопровождают попытки захвата контроля над предприятием со стороны миноритарного акционера, депутата Пермской городской думы Дмитрия Фёдорова. Руководство порта надеется на то, что в ближайшее время предприятие вернётся к нормальной работе, и доводит до широкого круга историю происходящего с «Портом Пермь» на протяжении пяти лет.

Дмитрий Фёдоров стал акционером порта в 2015 году путём приобретения офшорных компаний «Мабина Лимитед» и «Иннервейк Лимитед», получив контроль над 19% акций порта. Как проходила сделка и откуда у Фёдорова деньги на покупку этих юрлиц, остаётся под вопросом. К тому времени основным активом бизнесмена было ООО «Русские бани», управляющее сауной «Емеля».

Скорее всего, интерес к порту у Дмитрия Фёдорова возник задолго до наступления описанных событий и благодаря дружбе с теперь уже бывшим гендиректором «Порта Пермь» Мареком Кинцлом. В 2013 году он был уволен с занимаемой должности по негативным основаниям. Своё увольнение Кинцл пытался оспорить в суде, но безуспешно. Напротив, новое руководство компании установило, что бывший директор фактически похитил средства порта в размере 3 млн руб. До вынесения приговора Марек Кинцл во всём признался и отделался штрафом.

Впрочем, уличение в совершении преступления не охладило планы Марека Кинцла, вместе с Фёдоровым он продолжает вредить работе порта. Для начала в 2013 году структуры, подконтрольные последнему, инициировали судебный процесс о взыскании с предприятия денежных средств по договорам займа от 2009 года на 147 млн руб. и якобы подписанным ещё в 2010 году дополнительным соглашениям к ним. Исковое заявление было удовлетворено частично, решение суда вступило в силу в начале 2015 года. Решение суда было исполнено, что сделало невозможным осуществление рейдерского захвата предприятия.

В настоящее время Кинцл является подозреваемым по уголовному делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Расследование касается «займа» в размере 140 млн руб., который был взыскан с «Порта Пермь» в результате решений арбитражных судов. Как было установлено в ходе следствия, Марек Кинцл подделал дополнительные соглашения к договорам займа, в результате чего был продлён срок их действия. Экспертное исследование, проведённое специалистами ФБУ «Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы» Минюста РФ, установило, что подпись Кинцла на договоре займа от 2009 года фактически поставлена не ранее 2014-го. В итоге поддельные документы были использованы как доказательство в суде о взыскании средств с «Порта Пермь», которые компания была вынуждена выплатить структурам Дмитрия Фёдорова. До рассмотрения исковых требований по существу на всё имущество АО «Порт Пермь» был наложен арест, что самым негативным образом сказалось на хозяйственной деятельности предприятия.

Если дело будет доведено до конца, то выводы относительно деятельности Марека Кинцла станут основанием для пересмотра судебного акта. Впрочем, кто будет возвращать деньги, которые заплачены портом, неизвестно. Как говорят представители компании, в итоге через цепь банковских операций они оказались на счёте ООО «Кама Шиппинг», компании одного из компаньонов Фёдорова, и были обналичены путём предъявления векселей.

Как указывают представители «Порта Пермь», Дмитрий Фёдоров никогда не скрывал своих амбиций по установлению контроля над предприятием любым способом. В начале апреля 2014 года он предпринял попытку подкупа руководства «Порта Пермь» с целью перехвата управления портом в свою пользу. Позднее он прямо потребовал передать ему под контроль Заостровский производственный участок со всем флотом и месторождениями нерудных материалов. В противном случае он угрожал оказать давление как на руководителей порта, так и на предприятие в целом, но в итоге получил отказ.

Ответная реакция раздражённого миноритария последовала достаточно быстро.

Подконтрольные Фёдорову кипрские офшоры «Мабина Лимитед» и «Иннервейк Лимитед» обратились с заявлением к АО «Порт Пермь» и ООО «Порт Пермь» в суд с требованием признать незаконным решение совета директоров об увеличении уставного капитала последнего. Снова на имущество порта были наложены обеспечительные меры, снова компания и её сотрудники были поставлены в сложное финансовое положение. Тем не менее Арбитражный суд Пермского края в удовлетворении этих требований отказал. Но понесённые из-за надуманных требований убытки компании было уже не компенсировать.

Участниками следующей акции против «Порта Пермь» вольно или невольно стали уже государственные структуры. В марте 2015 года в ходе опроса в ФСБ Марек Кинцл вдруг заявил, что «Порт Пермь» фактически контролирует иностранный гражданин Чарльз Батлер через несколько юридических и физических лиц. ФСБ не усмотрела каких-либо противоправных деяний в сведениях, сообщённых Кинцлом, но передала информацию в ФАС РФ. На основе «показаний» Кинцла антимонопольный орган решил, что при сделках с акциями в 2010 году был нарушен закон «Об осуществлении иностранных инвестиций». Но так как юридически взаимосвязь акционеров не подтверждалась ничем, кроме заявлений Кинцла, ФАС применила для обоснования своей позиции странный термин «косвенный контроль», после чего обратилась в суд. Фёдоров в лице «Мабина Лимитед» и «Иннервейк Лимитед» требования антимонопольного органа горячо поддержал.

В суде в поддержку требований антимонопольного органа миноритарии вновь разыграли «карту Кинцла». Последний даже прилетел из Праги для дачи свидетельских показаний. Из его речи, которая длилась несколько часов, было понятно, что свидетелем его можно назвать лишь с натяжкой — слишком явно он поддерживал миноритарных акционеров, подконтрольных Фёдорову. При этом в качестве доказательств своих слов он пытался приобщить к делу целую кипу бумаг. Впрочем, суд отнёсся скептически к рассказам Марека Кинцла и отказал в приобщении представленных им доказательств, а в итоге и в удовлетворении исковых требований в полном объёме. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений и апелляционным судом.

Целенаправленная деятельность миноритариев по втягиванию «Порта Пермь» в судебные тяжбы привела к тому, что экономическое положение предприятия резко ухудшилось. Под угрозой оказалась судьба 220 семей работников предприятия. Как считают в порту, фактически они стали заложниками корыстных амбиций и интересов миноритарного акционера, депутата городской думы Дмитрия Фёдорова. Коллектив «Порта Пермь» надеется, что они вернутся к нормальной работе, а виновные в махинациях со средствами компании понесут справедливое наказание.