«Безусловно, мы стали беднее» Как произошедшая девальвация рубля отразится на жизни каждого из нас

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На прошлой неделе в результате введения новых санкций США в отношении России произошло снижение котировок ценных бумаг российских компаний, а вслед за ними подешевел рубль. Ситуация развивалась стремительно, и за четыре дня курс доллара вырос на 6,5 руб., евро — на 8,7 руб. По мнению экспертов, девальвация рубля приведёт к увеличению инфляции, а значит, можно говорить о том, что благосостояние большинства жителей страны снизится.

Фото: Сергей Федосеев

«Биржа всегда реагирует резко»

Впрочем, глубину произошедшей девальвации рубля эксперты оценивают как не слишком серьёзную. «Если сравнивать текущее снижение курса рубля с его провалами в 2014 году и раньше, то его можно считать не столь сильным. Произошедшая девальвация была спровоцирована падением биржевых котировок крупнейших российских компаний, а это краткосрочный, нефундаментальный фактор. Сам по себе он себя уже исчерпал и ещё сильнее усугубить ситуацию не сможет. Поэтому если в ближайшее время не произойдёт других неблагоприятных для России событий, то дальнейшей девальвации ждать не следует», — полагает Татьяна Миролюбова, учёный-экономист, доктор экономических наук.

Первопричина текущей нестабильности на финансовых рынках России — новый пакет санкций со стороны США — объективно не нанесёт ощутимого удара по экономике, считает Григорий Баршевский, финансовый аналитик. «Что произошло в реальности? «Русал» потерял американский рынок сбыта, это около 11,5% его продаж, но он найдёт других покупателей. Это факт, а всё остальное — это скорее психологическая реакция рынка. На мой взгляд, высылка российских дипломатов из других стран гораздо более серьёзная проблема для России, чем новые санкции. Биржа всегда реагирует резко, но потом постепенно настроения успокаиваются», — считает собеседник «Нового компаньона».

Тем не менее значение произошедших колебаний курса нельзя недооценивать. Дмитрий Шульц, директор по макроэкономическим исследованиям Центра экономики инфраструктуры (Москва), кандидат экономических наук, напоминает, что столь резких одномоментных падений после 2014 года ещё не было. В результате на рынке сложилась паническая ситуация или близкая к таковой. А по отрицательной динамике с начала года хуже российского рубля оказался только иранский риал.

«Мир неспокоен»

Оценивая серьёзность ситуации, эксперты берут в расчёт не только произошедшее снижение курса рубля, но и всю ситуацию в целом. И при таком подходе поводов для оптимизма находится не так много.

Отмечая, что делать какие-либо определённые прогнозы сейчас преждевременно, Татьяна Миролюбова признаёт, что ситуация достаточно сложная.

Татьяна Миролюбова, доктор экономических наук, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края:

— Мир неспокоен, в нём происходят явления, которые не добавляют устойчивости, а перспективы рубля зависят от ряда внешнеэкономических и внешнеполитических факторов. Существуют факторы, которые играют на укрепление рубля, и есть те, которые ослабляют его. Валютный курс в каждый момент времени — это результат их комбинации.

Валютный курс в России является плавающим, однако ЦБ имеет рычаги влияния (значительные золотовалютные резервы) и в случае необходимости готов их использовать — об этом на минувшей неделе заявила Эльвира Набиуллина. Валютные интервенции Центробанка, если в этом будет потребность, помогут справиться с действием краткосрочных неблагоприятных факторов. В то же время, если появятся фундаментальные причины для обесценения рубля, валютными интервенциями переломить их не получится.

Такой фундаментальной причиной может оказаться дальнейшее расширение санкций в отношении России, считает Григорий Баршевский. «Есть вероятность, что к России будут применены и более тяжёлые санкции, тогда, возможно, курс рубля пострадает сильнее. В настоящее время в Конгресс США внесён проект, который запрещает выдачу займов России, под его действие попадут также и банки, в которых государство имеет контрольный пакет, а это все крупные российские банки (кроме Альфа-Банка и «дочек» иностранных банков, работающих в России). Экономика страны сейчас находится в стагнации, и эти меры могут привести к тому, что не будет даже тех 1—1,5% роста, которые сейчас ожидаются», — полагает эксперт.

Кроме того, по мнению Баршевского, серьёзный удар по России и рублю может нанести распространение запрета на поставку высоких технологий с нефтяного и военного секторов на всю экономику. В этом случае мы постепенно перейдём в разряд стран третьего мира. И, наконец, самый серьёзный возможный удар по нашей экономике — это вариант отказа Европы от покупки российских природных ресурсов или существенное ограничение поставок.

«Вообще никак нельзя застраховаться»

На минувшей неделе панические настроения коснулись не только трейдеров и бизнесменов, но и рядовых жителей. Впрочем, эксперты не исключают вероятности даже некоторого «отката» курса после стабилизации настроений на рынке. «Я считаю, что скачок курса доллара со временем сократится до 4—5% от прежнего уровня, доллар в обозримом будущем не будет стоить ни 80, ни 100 руб. Уже сейчас мы видим, что валютный рынок успокаивается. Поэтому если на этих санкциях дело остановится, курс доллара вернётся примерно к 60 руб.», — полагает Григорий Баршевский.

Однако с учётом нестабильности внешнеполитической ситуации определённые тревожные настроения сохраняются как среди обывателей, так и среди экономистов. Уже произошедшее и вероятное в будущем обесценивание валюты, в которой номинированы доходы большинства жителей, наводит на мысль о том, что их благосостояние вновь снизилось.

По словам Дмитрия Шульца, геополитические шоки, способные вызвать девальвацию рубля, как раз и являются одной из причин инфляции в современной России. В то же время нужно помнить, что российская инфляция в значительной степени определяется тарифами и ценами на топливо, а на эти факторы произошедшее снижение курса рубля никак не повлияло, напоминает Татьяна Миролюбова. «Кроме того, чтобы возникло какое-либо влияние девальвации на экономику, необходимо, чтобы она носила длительный характер. Если это только кратковременное снижение курса, то ощутимого воздействия на экономические процессы оно не окажет», — уточняет собеседница «Нового компаньона».

Но в целом эксперты делают не слишком оптимистичный вывод из произошедшего.

Григорий Баршевский, финансовый аналитик:

— Безусловно, мы стали беднее. Девальвация рубля приведёт к увеличению инфляции. Цена всего, что мы потребляем, имеет в себе компоненты, зависящие от валютного курса. Даже для выращивания пшеницы используются импортная техника или удобрения. А уж товары народного потребления тем более зависят от курса рубля.

Подобная ситуация неоднократно повторялась в новейшей истории России. Если смотреть на длинный промежуток времени, то российский рубль постоянно дешевеет по отношению к доллару. Если взять период с 1998 по 2018 год, то в среднем рубль дешевеет примерно на 11% ежегодно. Даже если мы возьмём самый благоприятный для нас из 15-летних периодов, с 2000 по 2015 год, всё равно снижение рубля по отношению к доллару составило в среднем 5% в год. Не думаю, что в будущем ситуация улучшится в этом отношении.

Дмитрий Шульц также ожидает сохранения общего тренда ослабления рубля. Он поддерживает коллег в ожиданиях некоторого отката рубля, но отмечает, что к прошлым уровням курс уже не вернётся даже при благоприятном развитии событий.

Дмитрий Шульц, директор по макроэкономическим исследованиям Центра экономики инфраструктуры (Москва):

— Поясню свои ожидания. В последнее время стабильность курса рубля в значительной мере держалась на иностранных инвестициях. Очевидно, что сейчас эта поддержка выбита из-под ног и доверие к российским активам нужно будет снова завоёвывать. Сейчас на волне паники рубль, конечно, будет падать. Добавьте к этому крайне неблагоприятный внешний фон — рынок сейчас нервный и будет крайне остро реагировать на любые геополитические события.

Похоже, что постоянное обесценивание национальной валюты и, соответственно, доходов — неизбежный фактор жизни в России. Жители страны словно обитатели Зазеркалья: вынуждены бежать со всех ног, чтобы просто сохранить стабильный уровень жизни.

По мнению Григория Баршевского, в лучшем положении находятся те, кто имеет финансовую подушку. «Люди, которые имеют накопления, часть из них могут разместить в твёрдой валюте и тем самым снизить риск обесценивания курса рубля. Те же, кто не имеет накоплений, вообще никак не могут от такого обесценивания застраховаться. Они живут от зарплаты до зарплаты и видят, что могут купить на неё всё меньше и меньше. Они никак не могут влиять на снижение для себя отрицательного эффекта инфляции», — говорит он.

Впрочем, вариант вложения накоплений в твёрдую валюту тоже может оказаться под запретом, считает Григорий Баршевский. В Госдуме давно бродят идеи запрета на право населения владеть иностранной валютой на территории России. Причём чем хуже будет становиться экономическая ситуация в стране, тем выше вероятность того, что такие ограничения будут введены.